SMI mit leichter -- DAX in Rot -- Asiens Börsen letztlich im Minus

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex schwächeln am Donnerstag. Die Börsen in Fernost wurden von Gewinnmitnahmen belastet.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt halten sich die Anleger am Donnerstag zurück.

Der Leitindex SMI eröffnete 0,18 Prozent schwächer bei 11'068,94 Punkten und gibt auch im weiteren Handelsverlauf nach.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI präsentieren sich aktuell in Rot.

Für Verunsicherung sorgt aktuell eine neue Methode beim Nachweis des Virus. Diese hat zu einem sprunghaften Anstieg bei der Zahl der neu infizierten Personen und den Todesopfern geführt. "Diese Zahlen machen Anleger deutlich, dass die Situation völlig ungewiss ist", kommentiert ein Händler. Ein weiterer Experte ergänzt, dass diese neuen Zahlen die Sorgen schüren, dass das Problem in Wahrheit viel grösser ist als es bislang aus China präsentiert wurde.

Zudem fordert die Berichtssaison die Aufmerksamkeit der Anleger. Insgesamt müssen Investoren die aktuellen Zahlen von fünf Blue Chips bewerten: Nestlé, Zurich, Credit Suisse, Clariant sowie Temenos vom Vorabend.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verzeichnet am Donnerstag Verluste.

Der DAX startete 0,39 Prozent leichter bei 13'695,93 Zählern und steht auch anschliessend im Minus.

Negative Nachrichten aus China zur Coronavirus-Epidemie haben am Donnerstag auf den Risikoappetit der Anleger am deutschen Aktienmarkt geschlagen. Vorsicht herrschte auch angesichts durchwachsener Unternehmensberichte.

In China wurden die Ansteckungen mit dem Coronavirus in der besonders betroffenen Provinz Hubei neu eingestuft. Dies führte nun zu einem drastischen Anstieg der offiziellen Fälle: Die Zahl neu nachgewiesener Todesopfer in Hubei stieg im Vergleich zum Mittwoch um mehr als das Doppelte, die der neu nachgewiesenen Infektionen verzehnfachte sich beinahe. "Mit der täglich veröffentlichten Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus schwanken auch die Kurse an der Börse", kommentierte Milan Cutkovic, Marktanalyst bei AxiTrader. Panik gebe es zugleich aber keine.

Derweil läuft die Berichtssaison in Deutschland kräftig an.

WALL STREET

Die US-Börsen verzeichneten am Mittwoch Gewinne.

Der Dow Jones kletterte erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 29'500 Punkten und markierte neue Höchststände. Am Ende legte das Börsenbarometer 0,94 Prozent zu und schloss bei 29'550,66 Punkten auf einem neuen Rekord. Auch der Techwerte-Index NASDAQ Composite konnte höher steigen als je zuvor in seiner Geschichte - am Mittwoch ging es um 0,90 Prozent auf 9'725,96 Zähler nach oben.

Hauptthema blieb weiter, dass die Coronavirusepidemie zunehmend entspannter gesehen wird angesichts sinkender Neuansteckungen.

Investoren rechnen damit, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen weitgehend regional begrenzt bleiben werden und die globale Konjunktur dank eingeleiteter Stimulierungsmassnahmen nicht nachhaltig belastet wird. Gut kommen in dem Zusammenhang auch Aussagen von US-Notenbankern an, die so interpretiert werden, dass die Fed zu Massnahmen bereit ist, sollten sich negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft zeigen.

ASIEN

Nach der deutlichen Erholung vom Vortag ging es an den asiatischen Börsen am Donnerstag abwärts.

In Tokio schloss der Nikkei 0,14 Prozent tiefer bei 23'827,73 Punkten.

Auch in China dominierten die Bären. So fiel auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite bis Handelsschluss um 0,71 Prozent auf 2'906,07 Zähler. In Hongkong gab der Hang Seng um 0,34 Prozent ab auf 27'730,00 Einheiten.

Eine stark gestiegene Zahl neuer Coronavirus-Fälle verunsicherte und veranlasste die Anleger zu Gewinnmitnahmen, wobei sich die Verluste meist aber in Grenzen hielten. Es wachsen die Zweifel, ob China in der Lage ist, die Epidemie einzudämmen. Anleger flüchteten sich in "sichere Häfen" wie den Yen und das Gold.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires