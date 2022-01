SMI und DAX knapp behauptet erwartet -- Asiens Märkte mit Abgaben

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Markt dürften sich am Donnerstag vorerst zurückhalten.

Der SMI zeigt sich vorbörslich wenig verändert.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI werden zurückhaltend erwartet.

Weiterhin stehen die Zinssorgen sowie die Corona-Pandemie im Mittelpunkt des Interesses. Langsam richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger nun aber auch auf die beginnende Berichtssaison, die am Freitag von den Banken in den USA eingeläutet wird.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag wenig verändert erwartet.

Der DAX pendelt vorbörslich weiter um die 16'000 Punkte-Marke.

Mit Blick auf die Kursgewinne am Vortag sahen Analysten der Commerzbank am Morgen eine gewisse Gelassenheit der Anleger angesichts der steigenden Verbraucherpreise. "Obwohl die US-Inflation auf ein fast 40-Jahres-Hoch kletterte, wurde dies als weitgehend erwartet und eingepreist interpretiert", schrieben sie am Morgen. Der Markt arrangiere sich offenbar mit der Tatsache, dass es in diesem Jahr bis zu vier Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed geben werde.

Marktbeobachter Jochen Stanzl sprach am Vorabend schon davon, dass die letzten Meter zum Rekordhoch von 16'290 Punkten für den DAX die wohl schwersten werden. Dabei kommt in den kommenden Tagen wohl neben der Zinsangst und der Corona-Pandemie ein neuer Einflussfaktor hinzu: Anleger richten ihren Fokus langsam auf die beginnende Berichtssaison. Diese wird am Freitag in den USA von Banken eingeläutet.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch knapp im Plus.

Der Dow Jones startete etwas stärker in den Handel. Zeitweise notierte er knapp im Minus, konnte sich gegen Handelsende aber wieder in die Gewinnzone retten, wo er die Sitzung auch 0,11 Prozent stärker bei 36'290,32 Punkten beendete. Der Techwerteindex NASDAQ Composite tendierte derweil höher, nachdem er die Sitzung mit einem deutlichen Plus eröffnet hatte. Zuletzt ging es noch um 0,23 Prozent auf 15'188,39 Zähler aufwärts.

Zur Wochenmitte waren die Blicke in den USA auf die Inflationsdaten von Dezember gerichtet. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, hielt der Preisdruck in den USA an - die Verbraucherpreise stiegen um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat und erreichten mit sieben Prozent die höchste Rate seit 1982. Damit liegt die Inflation weiter deutlich über dem Zielwert der Fed bei zwei Prozent, aber noch im Rahmen dessen was Analysten erwartet hatten. Da die Fed die Inflationsentwicklung in den USA inzwischen wohl als sehr viel hartnäckiger beurteilt, deutete sie zuletzt eine raschere Zinserhöhung an. So könnte der erste Schritt bereits im März erfolgen.

Anleger richteten ihre Blicke zudem bereits auf die bevorstehende Berichtssaison. Im Laufe der Woche stehen mit den Quartalsberichten von JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo und Blackrock die Zahlen mehrerer Schwergewichte aus dem Finanzsektor an.

ASIEN

Mit Verlusten zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag.

Der japanische Leitindex Nikkei gab letztendlich um 0,96 Prozent nach auf 28'489,13 Punkte.

Der Shanghai Composite verliert 1,16 Prozent auf 3'555,88 Zähler. In Hongkong fällt der Hang Seng unterdessen um 0,27 Prozent zurück auf 24'337,03 Indexpunkte.

Gewinne an der Wall Street lieferten den nötigen Rückenwind. Börsen mit stärkerem Anteil an Technologiewerten profitierten dabei von der Stärke der NASDAQ und zogen besonders stark an.

Die Indizes konsolidieren die teils kräftigen Gewinne vom Vortag. Die Vorgabe der Wall Street gibt wenig her, dort hatte sich insgesamt wenig getan, bei einer leicht positiven Grundtendenz. Der starke Anstieg der US-Verbraucherpreise im Dezember um 7 Prozent im Jahresvergleich war dort gut weggesteckt worden, auch die Zinsen am Anleihemarkt hatten darauf kaum reagiert. Der Anstieg in dieser Höhe war erwartet worden und gilt als eingepreist. Weiter wird allgemein 2022 von drei oder vier Zinserhöhungen in den USA zur Eindämmung der Inflation ausgegangen. Ausgeprägte Schwäche zeigt seitdem aber der Dollar, was als Bremser an der japanischen Börse wirkt. Daneben verweisen Marktteilnehmer auf die Corona-Pandemie als Belastungsfaktor.

