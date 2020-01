Asiens Börsen im Plus

An den Märkten in Fernost geht es zum Wochenstart aufwärts.

SCHWEIZ

Der Aktienmarkt in der Schweiz präsentierte sich am Freitag zurückhaltend.

Der Leitindex SMI eröffnete etwas höher, zeigte sich anschliessend aber verhalten. Zum Schluss stand ein kleines Minus von 0,11 Prozent bei 10'639,49 Punkten an der Kurstafel.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI schwächelten letztendlich. Während der SLI zu Börsenschluss einen Abschlag von 0,14 Prozent auf 1'639,84 Einheiten auswies, verlor der SPI marginale 0,01 Prozent auf 12'879,39 Zähler.

An der Schweizer Börse haben die Indizes am Freitag die Handelswoche mit einem leichten Minus abgeschlossen. Mit den Entspannungssignalen im Konflikt zwischen den USA und dem Iran seien die geopolitischen Spannungen wieder etwas in den Hintergrund gerückt, hiess es. Etwas eingetrübt wurde die Stimmung allerdings durch den neusten US-Arbeitsmarktbericht.

Laut dem am Nachmittag eingetroffenen Bericht wurden im Dezember in den USA 145'000 neue Arbeitsplätze geschaffen, erwartet hatten die Ökonomen allerdings 160'000 neue Jobs. Die Arbeitslosenquote verharrte weiterhin mit 3,5 Prozent auf einem tiefen Wert. Das sei eigentlich nichts, was der Stimmung an den Märkten einen starken Dämpfer verleihen sollte, meinte ein Marktanalyst.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex gab seine zwischenzeitlichen Gewinne am Freitag schliesslich wieder ab.

Der DAX startete mit einem Zuwachs und stand auch im weiteren Handelsverlauf im Plus - mal mehr, mal weniger. Bis Handelsende dämmte er die Aufschläge dann aber doch wieder ein und verabschiedete sich so 0,09 Prozent schwächer bei 13'483,31 Punkten ins Wochenende.

Am deutschen Aktienmarkt hat der DAX vor seinem Rekordhoch zurückgescheut. Der Leitindex konnte am Freitag seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht behaupten. Zeitweise hatten dem Leitindex nur etwa 50 Punkte zur Bestmarke von 13'596 Zählern gefehlt, die vom Januar 2018 datiert. Die Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran stützte den Markt derweil weiter.

Auf Wochensicht schaffte der DAX einen Gewinn von 2 Prozent. Der Leitindex spiegele insgesamt die Zuversicht der Anleger für das noch junge Börsenjahr wider, sagte Marktbeobachter Andreas Lipkow von der Comdirect Bank.

Während die Sorgen um das Säbelrasseln mit dem Iran abflauen, richten sich die Blicke auch weiter optimistisch auf den anderen Streitpartner der USA. In der kommenden Woche soll eine Teileinigung im Handelsstreit mit China unterzeichnet werden. Vizepremier Liu He reist deshalb Anfang nächster Woche nach Washington. Diese Ankündigung gilt als erste offizielle Bestätigung von chinesischer Seite.

Die am Nachmittag vorgelegten US-Arbeitsmarktdaten für Dezember hatten derweil den deutschen Markt kaum bewegt, wenngleich sie schwächer ausgefallen waren als gedacht. "Der Arbeitsmarkt ist in einer robusten Verfassung, ungeachtet der konjunkturellen Schwäche im verarbeitenden Gewerbe", sagte Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba.

WALL STREET

An der Wall Street herrschte heute eine unentschlossene Stimmung.

Der Dow Jones zum Start fester und hat am Freitag erstmals in seiner Geschichte die runde Marke von 29'000 Punkten übersprungen. Allerdings konnte er sich nicht lange in dieser Rekordhöhe halten. Er schloss mit minus 0,46 Prozent bei 28'823,77 Punkten. Der NASDAQ Composite eröffnete 0,32 Prozent im Plus bei 9'232,94 Punkten und erklomm direkt nach dem Start wieder ein neues Rekordhoch bei 9'235,20 Zählern. Anschliessend ist auch er auf rotes Terrain abgerutscht. Er beendete den Handelstag 0,27 Prozent schwächer bei 9'178,86 Punkten.

Entspannungssignale im Konflikt zwischen den USA und dem Iran und die in der neuen Woche anstehende Unterzeichnung der Teileinigung im US-chinesischen Handelsstreit sorgten zuletzt wieder für Optimismus am Markt. Nach der Rekordrally ist es aber nicht verwunderlich, dass Anleger nun etwas vorsichtiger werden. Der Dow brauchte für seinen Sprung von 28 000 auf 29 000 Punkte weniger als zwei Monate.

Im Fokus stand am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht. Die US-Wirtschaft hatte im Dezember weniger Arbeitsplätze geschaffen als von Analysten erwartet. Die Stundenlöhne legten zudem gegenüber dem Vormonat weniger stark zu als gedacht. Der Jobmarkt der Vereinigten Staaten habe aber insgesamt noch immer einen guten Lauf, sagte Thomas Gitzel, Chef-Volkswirt der Liechtensteiner VP Bank. Ungeachtet des auch in den USA bemerkbaren konjunkturellen Abschwungs stellten die Unternehmen immer noch fleissig Arbeitskräfte ein.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Märkten weisen am Montag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio findet feiertagsbedingt kein Handel statt. Der Nikkei schloss am Freitag mit einem Gewinn von 0,47 Prozent bei 23'850,57 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite aktuell 0,26 Prozent nach oben auf 3'100,40 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong kann derweil 0,88 Prozent auf 28'889,98 Indexpunkte zulegen. (7.10 Uhr MEZ)

Die Unterzeichnung des ersten Teilhandelsabkommens zwischen China und den USA am Mittwoch stimmt zwar prinzipiell positiv, gilt aber weitgehend eingepreist. "Es ist unwahrscheinlich, dass es noch grosse Begeisterung am Markt geben wird, nachdem die Vereinbarung ausgiebig telegrafiert wurde, obwohl US-Präsident Donald Trump den Deal wahrscheinlich mit viel Trara einläuten wird", erwartet Marktstratege Stephen Innes von AxiTrader.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires