SMI stabil -- DAX fester -- Börsen in Fernost uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt tritt auf der Stelle. Der deutsche Leitindex legt zu. Die Börsen in Asien finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse kommt am Donnerstag kaum vom Fleck.

Der Leitindex SMI eröffnete mit einem kleinen Minus von 0,02 Prozent bei 10'403,35 Punkten und bewegt sich auch anschliessend seitwärts.

Angesichts der Fülle an möglichen Impulsgebern sowohl seitens der Notenbanken als auch auf politischer Ebene, wurde in Marktkreisen schon vom "Super-Donnerstag" gesprochen. In der Startphase erhalten die Aktien von der amerikanischen Notenbank etwas Unterstützung. Diese hatte am Vorabend zwar wie erwartet nicht an der Zinsschraube gedreht, dabei aber gleichzeitig eine anhaltende Zinspause signalisiert, was in Börsenkreisen gut ankommt.

Der Fokus der Investoren richtet sich nun auf die EZB, welche anlässlich des Zinsentscheides die erste Medienkonferenz unter der neuen Leitung von Christine Lagarde abhalten wird, sowie davor noch auf die Schweizerische Nationalbank und ihre letzte geldpolitische Lagebeurteilung des Jahres. Von beiden Instituten wird keine Anpassung der Leitzinsen erwartet. Bei der SNB werden neben dem eigentlichen Zinsentscheid wohl vermehrt auch die negativen Auswirkungen der aktuellen Geldpolitik interessieren. Auf politischer Ebene stehen die Wahlen in Grossbritannien im Zentrum.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag stärker.

Der DAX startete mit einem Gewinn von 0,16 Prozent bei 13'167,56 Punkten und baut diesen im weiteren Handelsverlauf noch aus.

Marktbeobachter verwiesen darauf, dass die Umsätze allmählich geringer werden und Investoren ihre Bücher für 2019 nach einem positiven Börsenjahr nach und nach schliessen.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend wie von Ökonomen erwartet den Leitzins nicht angetastet und eine anhaltende Zinspause signalisiert. Die Aussicht auf eine weiterhin eher lockere US-Geldpolitik hatte die Wall Street gestützt.

An diesem Donnerstag blicken die Anleger nun zunächst nach Frankfurt, wo die Währungswächter der Eurozone ihre erste Zinssitzung unter der neuen EZB-Chefin Christine Lagarde abhalten. Es werden weder beim Leitzins noch bei den anderen geldpolitischen Instrumenten Änderungen erwartet, nachdem sich die wirtschaftliche Lage zuletzt stabilisiert und im Rahmen der EZB-Erwartungen entwickelt hatte.

Nach der EZB-Sitzung am Nachmittag schwenken die Blicke dann über den Ärmelkanal nach Grossbritannien, wo mit der Parlamentswahl das zweite grosse Ereignis stattfindet. Neue Umfragen durch das Forschungsinstitut YouGov deuten auf einen geschmolzenen Vorsprung der konservativen Partei von Premier Boris Johnson hin. Um sein Brexit-Abkommen durch das Parlament zu bringen, braucht er aber eine stabile Mehrheit. Das Ergebnis wird offiziell erst am Freitag erwartet.

WALL STREET

Mit Gewinnen präsentierte sich der US-amerikanische Aktienmarkt zur Wochenmitte.

An der Wall Street ging es nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank aufwärts.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,10 Prozent auf 27'910,62 Punkte aus dem Handel. Auch bei Techanlegern wurde die Stimmung im Verlauf besser. Der NASDAQ Composite schloss mit einem Aufschlag von 0,44 Prozent auf 8'654,05 Indexpunkte.

Am Abend machten die US-Währungshüter den Auftakt für eine Reihe an spannenden Terminen in den kommenden Tagen: Die Federal Reserve hat beschlossen, nicht erneut an der Zinsschraube zu drehen und zudem eine längere Zinspause einlegen zu wollen.

Wegweisender für die Weltbörsen blieben zudem weiter die Perspektiven im Handelsstreit und beim Brexit. Am Vortag wurde schon in übereinstimmenden Presseberichten spekuliert, dass die für den 15. Dezember angekündigten neuen US-Strafzölle auf Importe aus China womöglich verschoben werden. "Sollte dies so sein, dürfte der vorläufige Waffenstillstand den Markt wohl über die Weihnachtsfeiertage hinweg beruhigen", sagte Experte Hao Zhou von der Commerzbank. Beim Brexit blicken Anleger gespannt auf die britische Parlamentswahl am Donnerstag.

Während die politische Agenda also noch einiges zu bieten hat, geht es auf Unternehmensseite jetzt schon vorweihnachtlich ruhig zu.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich.

In Japan steigt der Nikkei aktuell (07:15 Uhr) um 0,18 Prozent auf 23'434,93 Punkte.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland bis Handelsschluss um 0,24 Prozent auf 2'917,36 Zähler abgibt, klettert der Hang Seng in Hongkong um 1,36 Prozent auf 27'007,20 Einheiten.

Von der Wall Street kamen nach der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank positive Impulse. Die Fed liess zwar wie erwartet die Leitzinsen unverändert, signalisierte aber zugleich, dass sie auf längere Sicht am aktuellen Zinsniveau festhalten will. Zudem fiel die Prognose für das US-Wirtschaftswachstum 2020 ein wenig höher aus als noch im September. "Die Fed hat dem Markt eine überraschende Freude zur Weihnachtszeit bereitet", so Stephen Innes, Chef-Marktstratege bei AXI Trader.

Im Fokus der Anleger lag erneut der Handelskonflikt zwischen den USA und China aufgrund der am 15. Dezember drohenden US-Importzölle auf weitere chinesische Waren. Hier gab es zuletzt widersprüchliche Signale. Die Anleger bleiben jedoch hoffnungsvoll, dass es zu einer Verschiebung der Strafzölle kommen könnte, was als Zeichen für eine weitere Annäherung angesehen werden dürfte. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge trifft sich US-Präsident Donald Trump am Donnerstag mit seinen Top-Handelsberatern, um über die geplanten Strafzölle zu sprechen.

Zudem richten sich die Blicke auf die geldpolitische Sitzung der EZB und die in Grossbritannien stattfindenden Parlamentswahlen. Jüngste Umfragen legen nahe, dass der Vorsprung der Tories von Premier Boris Johnson knapper ist als bislang geschätzt, sie deuten aber immer noch auf eine Mehrheit von 28 Stimmen hin. Anleger erhoffen sich von einem Wahlsieg Johnsons eine schnellere Brexit-Umsetzung und damit ein Ende der Unsicherheit.

