SMI vorbörslich im Plus -- DAX mit neuem Rekordhoch erwartet -- Asiens Börsen in Rot

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag freundlich erwartet.

Derbewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.Die Nebenwertindizesundzeigten sich zur Wochenmitteetwas fester.

Die europäischen Börsen dürften am Donnerstag ihre jüngsten Gewinne konsolidieren, erwarten Händler. Übergeordnet sei die Stimmung jedoch unverändert positiv. Technologiewerte stehen mit den Entwicklungen um NVIDIA im Blick. Das Board des Unternehmens bereitet informierten Personen zufolge die Absetzung von CEO Jensen Huang vor. Die Aktie geriet daraufhin nachbörslich stark unter Druck, da Huang als Architekt der Unternehmensstrategie gilt und es keine Nachfolgeregelung gibt. Daneben müssen die Anleger eine Fülle von Unternehmenszahlen verarbeiten.

DEUTSCHLAND

Der DAX dürfte am Donnerstag seine jüngste Klettertour mit einem Rekordhoch fortsetzen.

Der DAX bewegt sich vorbörslich oberhalb seines Höchststandes aus der Vorwoche bei 26'692 Punkten.

Schon am Vortag hatten dem DAX bis dahin nur wenige Punkte gefehlt. Sinkende Ölpreise und eine inzwischen wieder bessere Stimmung im Technologiesektor geben den Börsen Auftrieb, wenngleich der Techsektor am Donnerstag in Anbetracht von Medienberichten über eine mögliche Ablösung von NVIDIA -Chef Jensen Huang unter Druck geraten könnte. "Mit der aktuellen Stärke bestätigt der DAX sein langfristiges saisonales Bild", schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners angesichts des historisch betrachtet starken Börsenmonats November.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Mittwoch nach oben.

Der Dow Jones legte 0,48 Prozent auf 52'484,82 Punkte zu.

Der technologielastige NASDAQ Composite gewann 1,60 Prozent auf 25'466,19 Zähler.

Die Wall Street schloss am Mittwoch auf grünem Terrain. Zuversicht schürte insbesondere der Cloud-Infrastrukturanbieter CoreWeave mit einer überraschend optimistischen Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Das unterstreiche die andauernd hohe Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz, betonen Marktteilnehmer. Das Unternehmen rechnet mit Umsätzen über den bisherigen Markterwartungen. Dazu fiel der Umsatz im dritten Quartal über den Prognosen aus. Die Zahlen hellen auch deswegen die Stimmung auf, weil CoreWeave wegen seiner hohen Verschuldung von rund 50 Milliarden US-Dollar zuletzt vor dem Hintergrund gestiegener US-Marktzinsen unter Druck gestanden hatte.

Die positive Stimmung wurde zwar von am Vortag deutlich gestiegenen Anleiherenditen gebremst als Folge einer unerwartet hoch ausgefallenen US-Inflation im Oktober, begleitet von falkenhaften Kommentaren von US-Notenbankern. Allerdings wurde am Berichtstag am US-Anleihemarkt wegen des Feiertags Veterans Day nicht gehandelt. Die US-Zehnjahresrendite war am Dienstag erstmals seit rund zehn Tagen wieder über die Marke von 5,0 Prozent gestiegen. Die Ökonomen von Goldman Sachs haben nun eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank im März 2027 in ihre Prognose aufgenommen.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich am Donnerstag im späten Geschäft mit Abgaben.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,89 Prozent auf 60'701,95 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,65 Prozent tiefer bei 3'656,60 Zählern.

Der Hang Seng in Hongkong gibt 1,13 Prozent auf 24'040,00 Indexpunkte nach.

Den durch den überraschend optimistischen Ausblick des Rechenzentrenbetreibers CoreWeave versprühten KI-Optimismus an der Wall Street hatten die lokalen Börsen bereits am Vortag gefeiert. Anleger beschäftigen sich stattdessen mit Blick auf den Technologiesektor mit dem Schicksal NVIDIA-CEO Jensen Huang. Diesem droht laut Wall Street Journal der Rausschmiss, nachdem er sich mit einer mutmasslich chinesischen Agentin eingelassen hatte. Eine Absetzung von Huang könnte NVIDIA ohne einen klaren Nachfolgeplan ins Chaos stürzen. Die Nachricht macht sich im gesamten KI-Sektor der USA bemerkbar - die Sektortitel gaben nachbörslich nach, NVIDIA stürzten um 8,6 Prozent ab.

"Ein glaubwürdiger Nachfolger und ein klarer Übergangsplan könnten dazu beitragen, die Aktien zu stabilisieren", sagt Chefanlagestrategin Charu Chanana von Saxo Markets. Welche Auswirkungen ein Führungswechsel bei der US-KI-Ikone auf asiatische Sektorunternehmen haben wird ist unklar, aber Händler sprechen von einem weiteren Verunsicherungsfaktor.

Redaktion Finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires