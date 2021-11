DAX vor ruhigem Handelsstart -- Asiens Börsen mit Gewinnen

SCHWEIZ

Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt griffen am Donnerstag vorsichtig zu.

So eröffnete der SMI etwas höher und zog auch anschliessend leicht an. Sein Schlussstand: 12'421,08 Punkte (+0,16 Prozent).

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI vermochten es ihre kleinen Aufschläge zu verteidigen. So stieg der SLI zum Handelsschluss 0,34 Prozent auf 2'015,11 Zähler, während der SPI letztlich 0,33 Prozent auf 16'050,46 Stellen zulegte.

Hauptgrund waren die dank einer Akquisition stark gesuchten Sika-Aktien - ohne diese starke Kursreaktion stünde der SMI nach drei Gewinntagen wieder einmal im Minus. Die Stimmung wurde in Marktkreisen nach den hohen Inflationsdaten aus den USA vom Vortag als eher zurückhaltend eingestuft. Die vorläufig abgewendete Insolvenz des chinesischen Immobiliengiganten Evergrande sorgte hingegen für eine gewisse Erleichterung.

Die Inflationsentwicklung in den USA - sie liegt so hoch wie seit über 30 Jahren nicht mehr - hat am Vortag in New York für steigende Renditen und sinkende Aktienkurse gesorgt. Es werde für die amerikanische Notenbank nach diesen Daten immer schwieriger, die hohe Teuerung lediglich als vorübergehendes Phänomen einzustufen, meinen Ökonomen, denn die Zahlen sprächen eine andere Sprache. Der Druck auf das Fed, spätesten bis Ende des kommenden Jahres die Zinswende einzuleiten, nehme jedenfalls weiter zu.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird den Freitagshandel wohl weitgehend unaufgeregt begrüssen.

So startete der DAX stabil und zog im weiteren Handelsverlauf leicht an, dabei erreichte er zeitweise gar eine neue Bestmarke. Anschliessend konnte er sich zwischen Nulllinie und Gewinnzone nicht entscheiden und pendelte hin und her. Er beendete den Tag letztlich 0,1 Prozent stärker bei 16'083,11 Punkten.

Nach dem weiteren DAX-Rekord vom Vortag lassen es die Anleger am Freitag erst einmal ruhig angehen. Vorbörslich zeigt sich das Börsenbarometer nur wenig verändert. Tags zuvor hatte der DAX mit 16'114 Punkten einen weiteren Höchststand erreicht. Auf Wochensicht tritt er, verglichen mit der jüngsten Rally, aber eher auf der Stelle. Im Fokus steht die Deutsche Telekom als letzter DAX-Wert in der aktuellen Berichtssaison. Am Vorabend machten die Bonner den Anlegern bereits eine Freude: Sie wollen die Dividende stärker erhöhen als Experten erwartet hatten. Die nachbörsliche Kursreaktion fiel positiv aus.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen kamen am Donnerstag auf keinen grünen Zweig.

Der Dow Jones ging kaum tiefer in die Sitzung und blieb dann im Minus. Letztendlich ging es für ihn um 0,44 Prozent auf 35'921,23 Punkte abwärts. Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete derweil mit deutlichen Zuschlägen. Anschliessend behielt er sein positives Vorzeichen, bevor er den Handel 0,52 Prozent stärker bei 15'704,28 Zählern beendete.

Quartalszahlen legten unter anderem Disney und Beyond Meat vor. Auch wenn die Bilanzen schwach ausfielen, schienen sich die Anleger davon nicht verunsichern zu lassen, so Dow Jones Newswires. Auch dürfte die Tatsache, dass der Anleihehandel heute aufgrund des Veteranen-Feiertages nicht stattfindet, für weniger Bewegung am Aktienmarkt gesorgt haben.

"Heute geht es immer noch um die Inflationsdaten und den Versuch, diese zu deuten", so Esty Dwek, Chief Investment Officer bei FlowBank laut der Agentur. "Die Zahlen waren keine Überraschung, auch wenn sie höher ausgefallen sind als erwartet. Ich glaube nicht, dass es den Kurs der Fed ändert [...] Die Fundamentaldaten sind nach wie vor stark, die Gewinne sind in diesem Quartal viel höher als erwartet, trotz der Delta-Variante und der Herausforderungen in der Lieferkette.".

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag auf grünem Terrain.

In Japan schloss der japanische Leitindex Nikkei notiert erneut fester und gewinnt gegen 07 Uhr MEZ 1,14 Prozent auf 29'610,85 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland fallen die Gewinne kleiner aus, der Shanghai Composite um notiert 0,25 Prozent im Plus bei 3'541,45 Zählern. Der Hang Seng gewinnt ebenfalls leicht um 0,18 Prozent auf 25'292,93 Zähler.

Mit gemischten Gefühlen wird in der Region gewertet, dass Chinas Präsident Xi Jinping den Weg zu einer unbegrenzten Amtszeit ebnet. Er steht für die wachsenden Spannungen mit dem Westen, aber auch mit den Staaten der Region. Die chinesische Wirtschaft mag indes schwächeln, aber die Konsumenten zeigen sich ausgabefreudig. Am 11. November stieg in China das grösste Einkaufsereignis des Jahres. Am diesjährigen "Singles Day" wurden Rekordumsätze gemeldet.

Zudem lassen Sorgen über die Schieflage des chinesischen Immobiliensektors etwas nach. Die Regulierungsbehörden haben Immobilienentwickler aufgefordert, Zahlungsausfälle bei Dollar-Anleihen zu vermeiden. China wolle den Branchenunternehmen den Zugang zu den Fremdkapitalmärkten ermöglichen, heisst es. Dies könnte den Aktien von Bauträgern, die in letzter Zeit unter starken Verkaufsdruck geraten sind, Erleichterung verschaffen. Die politischen Töne klingen etwas positiver, heisst es im Handel.

