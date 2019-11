SMI und DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen überwiegend fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex tendieren vorbörslich etwas stärker. An den Börsen in Fernost geht es mehrheitlich aufwärts. An der Wall Street zeigten sich die Börsen kaum verändert.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag fester eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der Leitindex SMI 0,1 Prozent höher bei 10'319 Zählern.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag voraussichtlich mit einem Gewinn starten.

Eine Stunde vor Handelsauftakt liegt der DAX 0,4 Prozent im Plus bei 13'256 Punkten.

WALL STREET

An der Wall Street zeigte sich am Montag nach vorsichtigem Handel nur leicht verändert.

Der Dow Jones pendelte nach schwachem Start um die Nulllinie, ging schlussendlich aber mit einem kleinen Aufschlag von 0,04 Prozent bei 27'693,55 Punkten in den Feierabend. Der Techwerte-Index NASDAQ Composite gab im Montagshandel leicht nach und verlor 0,13 Prozent auf 8'464,28 Indexpunkte.

Nach der Rekordrally der vergangenen Wochen pausierte am Montag die Party an den US-Börsen. Fehlende Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China und die Unsicherheit wegen erneut chaotischer Zustände in Hongkong gelten unter Börsianern als ausreichende Argumente, dass die Anleger an Gewinnmitnahmen denken. Die Anleger legen eine Pause ein, während sich US-Präsident Donald Trump über die zähen Verhandlungen mit China beklagte.

ASIEN

An den Börsen in Ostasien überwiegen am Dienstag positive Vorzeichen.

In Japan steigt der Nikkei aktuell (07:15 Uhr) um 0,78 Prozent auf 23'514,96 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite minimale 0,01 Prozent auf 2'909,61 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong klettert hingegen um 0,38 Prozent auf 27'029,06 Einheiten.

Die Ungewissheit um den Fortgang der Handelsgespräche zwischen den USA und China lasse die Anleger aber zurückhaltend agieren, heisst es. Die Investoren warteten gespannt auf einen Auftritt von US-Präsident Donald Trump im New York Economic Club im späteren Verlauf des Dienstags. Seine Rede dort könnte das wichtigste Ereignis der Woche werden, besonders falls der Präsident sich zu seinem geplanten Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi äussere, sagt Stephen Innes, Chefmarktstratege für Asien bei Axitrade. Dass Trump die geplanten Zölle auf europäische Autos abermals verschoben hat, vermag die Stimmung in Asien kaum aufzuhellen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires