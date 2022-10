Asiens Börsen müssen erneut Verluste hinnehmen

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wies auch am Dienstag rote Vorzeichen aus.

So eröffnete der SMI tiefer und blieb auch anschliessend im Minus. Er ging 0,53 Prozent tiefer bei 10'207,83 Punkten in den Feierabend.

Auch die Nebenwerteindizes folgten im Handelsverlauf der Tendenz des Leitindex. Der SPI schloss mit minus 0,54 Prozent bei 13'063,76 Zählern und der SLI verlor zu Handelsende sogar 1,03 Prozent auf 1'525,19 Einheiten.

Die Talfahrt des schweizerischen Aktienmarktes ist am Dienstag in die fünfte Runde gegangen. Belastungsfaktoren blieben die gleichen: "Eine galoppierende Inflation mit einer einhergehenden restriktiven Geldpolitik, geopolitische Spannungen und die Angst vor einer Rezession belasten fundamental die Aktienmärkte", kommentierte Analyst Eddine Salah-Bouhmidi von IG Markets.

Vom Optimismus zu Beginn der Vorwoche gab es keine Spur mehr, hiess es in Marktkreisen. Vor allem die weiter steigenden Zinsen, die Angst vor einer Rezession und die Eskalation in der Ukraine würden verunsichern. Zusätzlich zu den genannten Faktoren könnten auch die anstehende Berichtssaison und die leicht in Vergessenheit geratene US-Zwischenwahl im Schlussquartal für eine weiter hohe Volatilität sorgen.

Die allgemeine Börsenstimmung blieb also angeschlagen. Die hiesigen Aktien befanden sich in Gesellschaft weiterer europäischer Märkte wie Deutschland, Grossbritannien oder Frankreich, wo die Dividendenpapiere ebenfalls weiter an Boden verloren.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag in Rot.

So startete der DAX leichter und lag auch im weiteren Handelsverlauf immer wieder deutlich in der Verlustzone. Zur Schlussglocke stand ein Minus von 0,43 Prozent bei 12'220,25 Zählern an der Tafel.

Der Druck auf die europäischen Aktienmärkte hielt auch am Dienstag an. Die Belastungsfaktoren hatten sich nicht geändert: "Eine galoppierende Inflation mit einer einhergehenden restriktiven Geldpolitik, geopolitische Spannungen und die Angst vor einer Rezession belasten fundamental die Aktienmärkte", sagte Eddine Salah-Bouhmidi von IG Markets. "Die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursverluste bleibt hoch", so der Marktanalyst, der bereits die Gefahr neuer Jahrestiefs sah.

Daneben verunsicherte aber auch die nahende Berichtssaison zum 3. Quartal den Markt. Zwar sagte Steven Bell von Columbia Threadneedle, eine erfolgreiche Berichtssaison wäre keine Überraschung. "Aber die Analysten werden nicht nur auf die Schlagzeilen schauen", so der Vermögensverwalter. "Viel besorgniserregender sind nämlich die Gewinnaussichten, denn es steht ein erheblicher Rückgang der Gewinnmargen zu befürchten", warnte er mit Blick auf die Entwicklung der Unternehmensergebnisse in den USA.

WALL STREET

Am Dienstag konnten sich die Anleger in den USA nicht recht entscheiden.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung tiefer. Anschliessend behielt er sein negatives Vorzeichen zunächst, schaffte dann aber den Sprung auf grünes Terrain. Letztendlich notierte er noch 0,12 Prozent fester bei 29'238,66 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite gab zum Start nach und vergrösserte sein Minus dann. Nach einem Ausflug in die Gewinnzone beendete er den Handel 1,10 Prozent tiefer bei 10'426,19 Zählern. Der S&P 500 fiel ebenfalls und markierte bei 3'568,45 Punkten ein neues Jahrestief.

Die Wachstumssorgen hatten die US-Börsen weiter fest im Griff. "Die belastenden Themenfelder sind vielfältig", sagte Analyst Frank Wohlgemuth von der Essener National-Bank. Lösungen seien, wenn überhaupt, nur sehr schwerlich zu erreichen.

Einen Trendbruch nach oben hielt Wohlgemuth vorerst für unwahrscheinlich, solange es keine Signale gibt, dass mit einem Ende des steilen Zinserhöhungskurses zu rechnen ist. Gespannt wird vor diesem Hintergrund darauf gewartet, was am Mittwoch in dem veröffentlichten Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed steht. Ausserdem werfen die neuesten US-Inflationszahlen schon ihre Schatten voraus, die am Donnerstag fällig sind. Der Kampf gegen die hohe Teuerung ist das Hauptanliegen der Fed. Dafür ist sie bereit, hohen wirtschaftlichen Schaden durch steigende Kosten für Kredite und Finanzierungen in Kauf zu nehmen.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkte sind auch am Mittwoch mehrheitlich tiefere Notierungen zu beobachten.

In Tokio verliert der Nikkei zeitweise leichte 0,02 Prozent auf 26'397,08 Punkte (Stand: 7:00 Uhr).

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite zwischenzeitlich um 1,23 Prozent auf 2'943,24 Zähler. In Hongkong rutscht der Hang Seng erneut deutlich ab: Hier betragen die Einbussen stellenweise satte 2,00 Prozent auf 16'495,52 Einheiten.

Die asiatischen Börsen schaffen auch am Mittwoch keine Stabilisierung. Nach den schwachen letzten Handelstagen dominieren auch zur Mitte der Woche die roten Vorzeichen. Zu gross sind die Sorgen der Anleger, dass die steigenden Zinsen und der Ukraine-Krieg mit den Verwerfungen auf dem Rohstoffmarkt die Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession stossen könnte. Am Dienstag warnte denn auch der Internationale Währungsfonds in Hinblick auf die Konjunkturlage davor, dass das Schlimmste noch bevorstünde. Gespannt blicken die Anleger unterdessen in die USA, wo am Mittwochabend die Fed-Protokolle veröffentlicht werden. Investoren erhoffen sich dadurch mehr Informationen über die weiteren Leitzinserhöhungen der US-Notenbank.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires