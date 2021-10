SMI mit Verlusten erwartet -- DAX vor schwächerem Start -- Börsen in Fernost geben nach

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt steuert auf einen tiefern Start in den Dienstagshandel zu.

Der SMI verliert vorbörslich 0,77 Prozent auf 11'681 Punkte. Am Montag gin er 0,06 Prozent höher bei 11'771,57 Punkten in den Feierabend.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI schlossen 0,07 Prozent im Plus bei 1'899,64 Zählern respektive 0,02 Prozent fester bei 15'135,13 Indexeinheiten.

Am Dienstag dürfte es nach schwachen Vorgaben aus Asien und den USA wieder abwärts gehen. Der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners spricht aktuell von einem "erbitterten Kampf" zwischen Bullen und Bären, der sich an den hohen Handelsumsätzen zeige. "Die einen versuchen, bei Rücksetzern billig in den Markt hineinzukommen, und die anderen versuchen, bei Kursanstiegen möglichst teuer herauszukommen", so Altmann. Die weitere Richtung sei offen - kurz bevor die Berichtssaison für das dritte Quartal durchstartet.

Auch heute wieder treten einige hochrangige Notenbanker öffentlich in Erscheinung. Unter anderem wollen sich EZB-Präsidentin Christin Lagarde und der Vizechef der US-Notenbank Fed, Richard Clarida, zu Wort melden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte am Dienstag klar tiefer in den Handel starten.

Der DAX zeigt sich im vorbörslichen Indikationen um 0,97 Prozent tiefer bei 15'052 Punkten. Am Montag ging er 0,05 Prozent leichter bei 15'199,14 Zählern in den Feierabend.

Nach stabilem Wochenstart droht dem DAX am Dienstag ein neuerlicher Rückschlag. Bereits an der Wall Street hatten die Indizes schwach geschlossen und die asiatischen Börsen nahmen am Morgen den Trend auf. Auf die Stimmung drücken abermals die Schuldenprobleme der chinesischen Immobilienwirtschaft, die Sorgen vor einer Ansteckung andere Wirtschaftsbereiche aufkommen lassen. So liess der hoch verschuldete Immobilienkonzern Evergrande laut einigen Anleihegläubigern abermals eine Frist für eine Kuponzahlung verstreichen.

Am Dienstag richten sich die Blicke auf die Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts. Für die monatliche Umfrage unter Finanzexperten wird mit einer abermaligen Eintrübung gerechnet. Zuletzt hatten vor allem die erheblichen Lieferprobleme im Welthandel die Stimmung belastet.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich am Montag mit Verlusten.

Der US-Leitindex Dow Jones fuhr zunächst Gewinne ein, konnte die Aufschläge aber nicht dauerhaft verteidigen. Mit einem Abschlag von 0,72 Prozent verabschiedete sich das Börsenbarometer bei 34'496,85 Zählern in den Feierabend. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht verteidigen und rutschte um 0,64 Prozent auf 14'486,20 Indexpunkte ab.

Im Hintergrund schwelte weiter die Sorge, dass die anhaltende Ölpreisrally zu Energieengpässen führen und die globale Wirtschaftserholung von der Corona-Pandemie abwürgen könnte.

Daneben beginnt in dieser Woche die Berichtsaison zum dritten Quartal. Unter den Banken werden ab Mittwoch unter anderem JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup und Goldman Sachs über den Geschäftsverlauf berichten, daneben Walgreens Boots Alliance oder Alcoa.

Zudem wartet der Markt mit Spannung auf die US-Verbraucherpreise zur Wochenmitte. Die Preise könnten nach Einschätzung von Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, neues Diskussionsmaterial rund um den geldpolitischen Kurs der Fed liefern.

ASIEN

An den Börsen in Asien geben die Kurse am Dienstag nach.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 8:05 Uhr unserer Zeit 0,76 Prozent auf 28'281 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 1,65 Prozent auf 3'533 Einheiten nach. In Hongkong fällt der Hang Seng derweil um 1,33 Prozent auf 24'989 Punkte.

Zunehmende Inflationssorgen vor dem Hintergrund immer weiter steigender Energiepreise belasten das Sentiment. Zudem herrsche bei den Investoren Zurückhaltung vor der im Wochenverlauf beginnenden US-Berichtssaison. Hier werde darauf geschaut, wie sich die gestiegenen Energiepreise und die Lieferkettenprobleme auf die Ergebnisse der Unternehmen ausgewirkt haben, so ein Beobachter.

Auch am Dienstag sind die Aktien des wankenden Immobilien-Konzerns China Evergrande vom Handel ausgesetzt. Der Konzern hat am Montag fällige gewordene Kuponzahlungen von mehr als 148 Millionen Dollar bislang nicht beglichen. Dies verstärkt die Sorgen, dass auch andere Immobilienunternehmen mit ihren Zahlungen in Verzug geraten könnten, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires