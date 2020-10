SMI und DAX zum Wochenstart fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend stark

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex können zu Beginn der neuen Woche zulegen. An den asiatischen Märkten ging es zum Wochenstart überwiegend bergauf.

SCHWEIZ

Am heimischen Markt zeigen sich die Anleger am Montag optimistischer.

Der Leitindex SMI eröffnete 0,04 Prozent höher bei 10’323,76 Punkten und kann inzwischen deutlicher zulegen.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI verbuchen derzeit Aufschläge.

Die Schweizer Börse nimmt am Montag nach einem verhaltenen Start den Aufwärtstrend wieder auf. Das Geschäft verläuft laut Händlern ruhig. Die Umsätze seien zwar gering, aber die Stimmung sei gut. Sie werde von der Hoffnung auf neue Konjunkturhilfen zur Abfederung der Coronakrise in den USA genährt, nachdem sich US-Präsident Donald Trump nun doch für ein überarbeitetes Konjunkturpaket ausgesprochen hat.

Zudem hofften die Marktteilnehmer, dass die Firmenergebnisse, die nun allmählich in grosser Zahl veröffentlicht werden, besser als befürchtet ausgefallen sein könnten. Dafür spreche, dass viele Analysten in den USA ihre Gewinnschätzungen nach oben revidiert haben. Im Blickpunkt steht ausserdem die ausserordentliche Indexanpassung der Schweizer Börse SIX. Demnach fallen die Aktien von Sunrise wegen der Übernahme durch Liberty Global aus dem Mid-Cap-Index SMIM heraus und werden durch die Titel des Laborausrüsters Tecan ersetzt. Zudem wechseln die Namenaktien der Online-Bank Swissquote vom SPI Small in den SPI Mid. Die betroffenen Indizes werden zum 16. Oktober angepasst.

Der deutsche Leitindex kann am Montag zulegen.

So eröffnete der DAX 0,27 Prozent fester bei 13'086,06 Zählern und steht im weiteren Handelsverlauf im Plus.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben vorerst optimistisch. Die jüngsten Gewinne gehen in erster Linie auf Hoffnungen zurück, dass es in den USA in Kürze ein nächstes billionenschweres Corona-Konjunkturpaket geben wird. Grössere Verhandlungsfortschritte zwischen Demokraten und Republikanern allerdings sind bisher ausgeblieben.

Marktexperten sind angesichts der fortgesetzten Gewinne jedoch skeptisch: "Die Aktienmärkte sind im Moment erstaunlich immun gegen negative Nachrichten", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Weder die Ausbreitung des Coronavirus noch die stockenden Verhandlungen über das nächste US-Hilfspaket oder die bislang ausgebliebenen Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen hätten aktuell besonderen Einfluss auf den DAX. Dabei läuft die Einigungsfrist im Brexit am Donnerstag ab. Zudem beginnt an diesem Dienstag die Berichtssaison in den USA.

Unter den Einzelwerten am deutschen Markt standen vor allem die Anteilsscheine von Daimler im Fokus.

WALL STREET

Die Wall Street konnte am Freitag dank der Aussicht auf weitere Konjunkturspritzen in den USA erneut Gewinne verbuchen.

Der Dow Jones startete fester in die Sitzung und stieg letztlich um 0,57 Prozent auf 28'586,90 Punkte. Auch der NASDAQ Composite eröffnete freundlich und ging bei 11'579,94 Zählern mit einem Plus von 1,39 Prozent aus dem Handel.

In den USA scheint es nun doch wieder Fortschritte im Streit zwischen Demokraten und Republikanern über ein weiteres Corona-Konjunkturpaket zu geben. Grund dafür ist einer erneute Rolle rückwärts von US-Präsident Trump gesorgt, der in einem TV-Interview angedeutet hatte, den jüngsten Stopp der Verhandlungen um ein Hilfspaket wieder rückgängig machen zu wollen. "Die Hoffnungen auf weitere Stimuli sind Wasser auf die Mühlen der Depots der Aktienanleger", sagte Marktexperte Timo Emden von Emden Research.

ASIEN

Anleger in Asien griffen am Montag mehrheitlich zu.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Verlust von 0,26 Prozent bei 23'558,69 Punkten. Er wurde gebremst vom festeren Yen, durch den sich die japanischen Exporte verteuern.

Dagegen wurden in China Gewinne verbucht: Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite bis Handelsende um 2,64 Prozent auf 3'358,47 Zähler. In Hongkong zog der Hang Seng um 2,20 Prozent auf 24'649,68 Einheiten an.

Kräftige Kursgewinne in China und Hongkong haben zum Wochenstart das Börsenbild in Ostasien geprägt. Für einen positiven Impuls sorgten der Yuan, der nach seiner jüngsten Aufwertung einen Rücksetzer erlebte, ausgelöst durch die chinesische Notenbank, aber auch Spekulationen um das Hochtechnologiezentrum Shenzhen. An den anderen Plätzen überwogen nach positiven Vorgaben der Wall Street vom Freitag zwar ebenfalls Gewinne, allerdings fielen diese deutlich geringer aus.

Nachdem in den USA ein neuerlicher Versuch zwischen Demokraten und Republikanern zu scheitern droht, ein 1,8 Billionen Dollar schweres Massnahmenpaket zur Milderung der Pandemie zu beschliessen, setze der Markt nun angesichts entsprechender Umfragewerte auf einen klaren Sieg der Demokraten unter Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl und ein dann kommendes umfangreiches Paket, hiess es.

Befeuert wurde die Kauflaune in China vom Yuan. Die chinesische Währung gab nach ihrer fast kontinuierlichen Aufwertung der vergangenen Tage und Wochen etwas nach. Auslöser war eine Massnahme der chinesischen Notenbank, die es leichter und billiger macht, gegen den Yuan zu wetten. Die Notenbank kündigte an, die Reserveauflagen für Dollarkäufe am Derivatemarkt aufzuheben. Zuletzt lag der Satz bei 20 Prozent.

Marktexperten werten dies als Zeichen, dass Peking die Aufwertung des Yuan zumindest verlangsamen will. "Wir interpretieren die Streichung der Reserveauflage so, dass Unternehmen ermutigt werden sollen, zur Beherrschung der Währungsrisiken Absicherungen vorzunehmen", kommentierte die ANZ. Ausserdem werde es damit ausländischen Akteuren erleichtert, Investitionen in China abzusichern.

Daneben verwiesen Marktteilnehmer auf Spekulationen über eine Lockerung der Restriktionen für ausländische Investitionen und weitere Massnahmen in der hochtechnologielastigen Metropole Shenzhen. Letztlich könne das Shenzhen zu einer Freihandelszone machen. Hintergrund ist ein bevorstehender Besuch von Staatspräsident Xi Jinping in Shenzhen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires