SMI zurückhaltend -- DAX freundlich -- Asiens Börsen mehrheitlich höher

An der heimischen Börse halten sich Anleger zunächst zurück. Vor der EZB-Sitzung zeigt sich der deutsche Aktienmarkt mit positiver Tendenz. Die Aktienmärkte in Fernost präsentieren sich uneins.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich an dem mit Spannung erwarteten EZB-Tag verhalten.

Der Leitindex SMI verbuchte zur Eröffnung ein kleines Plus von 0,07 Prozent auf 10'105,17 Punkte und kommt anschliessend kaum vom Fleck.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI treten ebenfalls mehr oder weniger auf der Stelle, nachdem der SLI 0,25 Prozent höher bei 1'553,98 Zählern und der SPI mit einem kleinen Zuwachs von 0,07 Prozent auf 12'258,12 Einheiten gestartet war.

Freundliche Vorgaben aus Asien und den USA sorgen laut Händlern für positive Stimmung. Die Hoffnung auf Fortschritte bei der Lösung des Handelskonflikts der USA mit China und die Aussicht auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik sorgen für Unterstützung.

Im Verlauf könnten die Aktivitäten aber im Verlauf bis zur Veröffentlichung der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) um 13.45 Uhr und der um 14.30 Uhr folgenden Pressekonferenz mit dem scheidenden EZB-Chef Mario Draghi etwas abnehmen. Es sei zwar so gut wie sicher, dass die EZB den Einlagezins senken werde. Aber über die weitergehenden Massnahmen gingen die Erwartungen auseinander, heisst es am Markt. "Da ist noch Raum für Überraschungen vorhanden", sagt ein Händler.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt werden vor Notenbanksignalen kleine Gewinne verzeichnet.

Der DAX gewann zu Handelsbeginn 0,33 Prozent auf 12'399,40 Punkte und bewegt sich auch im weiteren Verlauf knapp in der Gewinnzone.

Vor den wegweisenden Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) bleiben die Anleger am Donnerstag mutig. Am deutschen Aktienmarkt könnte der DAX erstmals wieder seit Juli die 12'400-Punkte-Schwelle überwinden. Mit ihrer Risikobereitschaft orientierten sich die Anleger an den Börsen jenseits des Atlantiks.

Die Erwartungen an die EZB sind hoch. Das signalisiert auch die aktuelle Börsenrally: In drei bislang starken Wochen gelang dem DAX die Bodenbildung und er legte um insgesamt fast 6,5 Prozent zu. Auch europaweit gingen die Anleger immer stärker ins Risiko. Die Frage an den Märkten scheint nur noch zu sein: Wie weit wird die EZB ihre bereits sehr expansive Geldpolitik lockern? Das birgt auch das Risiko von Enttäuschungen. Als nahezu sicher gilt eine Reduzierung des Satzes für Einlagen der Banken, der aktuell minus 0,4 Prozent beträgt.

Für Finanzinstitute bedeutet das letztlich Strafzinsen, weshalb gleichzeitig über Entlastungen für diese spekuliert wird. Auch ein neues Zinsversprechen und zusätzliche Anleihekäufe werden als Möglichkeiten von Börsianern diskutiert. Doch problematisch sei in allem die Uneinigkeit im EZB-Rat. "Noch nie in Mario Draghis Amtszeit als EZB-Präsident gingen die Ansichten im Rat so weit auseinander wie aktuell", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Im Fokus am Markt stehen zugleich die weiteren positiven Impulse aus dem Handelsstreit. Nachdem China am Mittwoch eine Liste von US-Produkten vorlegte, die von Strafzöllen ausgenommen werden sollen, gingen nun die USA einen Schritt auf China zu. So will die US-Regierung die für Anfang Oktober angekündigte Anhebung ihrer Strafzölle auf chinesische Importe im Umfang von 250 Milliarden US-Dollar um zwei Wochen auf Mitte Oktober verschieben.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Mittwoch aufwärts.

Der Dow Jones baut e seine Gewinne im Handelsverlauf aus und verabschiedete sich 0,84 Prozent fester bei 27'136,30 Punkten in den Feierabend. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite verzeichnete zur Wochenmitte Aufschläge und schloss mit einem Plus von 1,06 Prozent bei 8'169,68 Indexpunkten.

Dass China Listen mit Importprodukten veröffentlicht hat, die im Handelsstreit mit den USA von höheren Zöllen ausgenommen sein sollen, weil sich beide Seiten auf die nächste Runde der Handelsgespräche im Oktober vorbereiten, lockte die Anleger aus der Reserve. Eine Nebenrolle spielte im Handel, dass laut einer Umfrage US-Unternehmen ihre Engagements in China wegen des sich dort verlangsamenden Wachstums und des andauernden Handelsstreits zurückfahren. In der Umfrage ist von sinkenden Umsätzen, verringerten Investitionen und Stellenabbau die Rede.

Etwas dämpfend wirkte laut Marktbeobachtern, dass die Erwartungen an das EZB-Treffen am Donnerstag zuletzt etwas gesunken seien. So rechneten viele Akteure nun mit weniger geldpolitischen Stimuli für die lahmende Wirtschaft als noch vor einigen Tagen. Dabei geht es besonders darum, ob die EZB erneut damit beginnt, Wertpapiere zu kaufen, sogenanntes Quantative Easing.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien tendieren am Donnerstag mehrheitlich fester.

In Japan legte der Nikkei im heutigen Handel um 0,75 Prozent zu auf 21'759,61 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland gewinnt derzeit (gegen 09.30 Uhr MESZ) 0,75 Prozent auf 3'031,24 Einheiten, während es für den Hang Seng in Hongkong um 0,20 Prozent abwärts geht auf 27'106,06 Zähler.

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Donnerstag mehrheitlich etwas fester. Eine Ausnahme macht Hongkong. Dort wurden anfängliche Gewinne wieder abgegeben. Hauptthema ist die angekündigte Verschiebung von US-Strafzöllen auf chinesische Waren. Daneben helfen positive Vorgaben der Wall Street den Kursen nach oben. In Südkorea findet wegen eines Feiertags kein Handel statt, auch am Freitag bleiben hier die Finanzmärkte geschlossen, dann auch in China.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass die für den 1. Oktober geplante Erhöhung von US-Strafzöllen auf chinesische Waren als "Zeichen des guten Willens" um zwei Wochen verschoben wird. Zuvor hatte China Listen mit Waren veröffentlicht, die im Handelskonflikt mit den USA zunächst von höheren Zöllen ausgenommen werden. Beides wird als Entgegenkommen im Vorlauf der im Oktober anstehenden weiteren Verhandlungen im Handelsstreit positiv gewertet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires