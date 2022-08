Ruhiger Wochenausklang: SMI nahe Nullline -- DAX steigt -- Asiatische Börsen schliessen überwiegend freundlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitag in etwa auf dem Niveau des Vortagesschlusskurses.

Der SMI startet 0,21 Prozent tiefer bei 11'130,91 Punkten und bewegt sich anschliessend in einer engen Handelsrange um die Nulllinie.

Die Nebenwertindizes SLI und der SPI zeigen sich ebenfalls wenig bewegt. Zum Börsenstart verlor der SPI 0,28 Prozent auf 14'456,69 Einheiten, während der SLI Anfangsverluste in Höhe von 0,32 Prozent auf 1'742,16 Zähler verkraften musste.

Zum Wochenschluss werden die heimischen Investoren wieder etwas vorsichtiger. Händler verweisen dabei auch auf die eher durchwachsenen Vorgaben aus Übersee. An der Wall Street verloren die Aktienmärkte nach dem hiesigen Börsenschluss kräftig an Terrain.

Immer wieder kam in den letzten Tagen die Frage auf, wie nachhaltig die jüngsten Erholungstendenzen am Markt sind, oder ob es sich um eine weitere Bärenmarktrallye handelt. "Wir müssen eine Konsolidierung sehen, um das Ende des Bärenmarktes im bisherigen Jahresverlauf auszurufen", erklärt eine Händlerin. Dabei spielen auch die anhaltenden Belastungsfaktoren wie Zins-, Inflations- und Rezessionsangst eine wichtige Rolle. Wie ein Beobachter festhält, scheint sich die Inflation in den USA zwar abzuschwächen, die Aussicht auf eine ähnliche Entwicklung in Europa sei aufgrund der im Vergleich zu den USA abweichenden Energiepreise aber eher unwahrscheinlich.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verbucht am Freitag Gewinne.

Der DAX startete bei 13'709,83 Zählern (+ 0,11 Prozent). Daraufhin kann das deutsche Börsenbarometer seine leichten Anfangsgewinne weiter ausbauen.

"Dank des nachlassenden Inflationsdrucks haben sich die Erwartungen an die nächste Sitzung der US-Notenbank im September in den vergangenen Tagen deutlich nach unten verändert", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die weiter positive Anlegerstimmung. Ein geringerer Zinsschritt um 50 statt um bisher erwartete 75 Basispunkte erscheine zunehmend möglich. Davon gehe inzwischen eine knappe Mehrheit der Experten aus.

Im Wochenverlauf hat der DAX nun bislang rund eineinhalb Prozent hinzugewonnen und könnte so - nach einem ungewöhnlich starken Juli - bereits die zweite Augustwoche mit Gewinnen abschliessen. Vor allem die Hoffnung auf ein langsameres Tempo bei den US-Zinserhöhungen gab vor dem Hintergrund etwas moderaterer Inflationsdaten zuletzt Auftrieb.

WALL STREET

Die Wall Street verlor am Donnerstag an Schwung.

Der Dow Jones eröffnete höher und lag auch anschliessend in der Gewinnzone. Im späten Handel fiel er jedoch an die Nulllinie zurück. Letztendlich notierte er 0,08 Prozent im Plus bei 33'337,13 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite stand letztendlich 0,58 Prozent im Minus bei 12'779,91 Zählern, nachdem er zum Start noch gestiegen war.

Die vorbörslich mitgeteilten Erzeugerpreise hatten die Daten des Vortages bestätigt, als die Verbraucherpreise niedriger ausgefallen waren als erwartet. Auf Monatsbasis waren die Erzeugerpreise um 0,5 Prozent gefallen, erwartet worden war ein Plus von 0,2 Prozent. Die Hoffnung, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, trieb die Rally an und ermutigt Anleger zu der Annahme, dass die US-Notenbank bei der Erhöhung der Leitzinsen weniger aggressiv vorgehen wird.

"Die schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten haben die Marktwahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der Fed im September um nur 50 Basispunkte steigen lassen", wurde Ian Williams, Analyst für Wirtschaft und Strategie bei Peel Hunt von Dow Jones Newswires zitiert.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte konnten am Freitag mehrheitlich zulegen.

In Tokio wurde gestern feiertagsbedingt nicht gehandelt, deshalb hatte die Börse dort Nachholbedarf. Am Freitag gewann der Nikkei deshalb letztlich satte 2,62 Prozent auf 28'546,98 Punkte.

Der Shanghai Composite verbuchte dagegen zum Börsenschluss ein leichtes Minus von 0,15 Prozent auf 3'276,89 Einheiten. Der Hang Seng ging 0,46 Prozent fester aus dem Handel bei 20'175,62 Zählern.

An den asiatischen Aktienbörsen herrschte am Freitag keine einheitliche Meinung über den Fortgang von Inflations- und Zinsentwicklung. Zwar untermauerten die US-Erzeugerpreise die durch die Verbraucherpreise bereits gewonnene Sicht, die Inflation könnte ihren Höhepunkt gesehen haben, doch schon meldeten sich wieder Zweifler zu Wort, die insbesondere nicht von einem Nachlassen des Zinsdrucks ausgehen. Sie verwiesen auf den Umstand, dass die US-Notenbank in der Vergangenheit häufig die Märkte mit mehr Zinserhöhungen als gedacht überrascht habe.

Zudem liessen Fed-Vertreter keine Zweifel aufkommen, dass die Inflation weiterhin "inakzeptabel hoch" sei. Den Lackmustest für den künftigen geldpolitischen Kurs dürfte die nächste Fed-Sitzung im September liefern: "Sollte die Fed den Markterwartungen entsprechen und die Zinsen um nur 50 Basispunkte erhöhen, dürfte das Hoch des aggressiven Zinserhöhungszyklus erreicht sein", sagte Marktanalystin Tina Teng von CMC Markets.

In China stand daneben insbesondere die Coronalage im Mittelpunkt. "Solange China an seiner 'Null-COVID-19'-Strategie festhält, dürfte die BIP-Entwicklung schwach bleiben", warnte China-Stratege Preston Caldwell von Morningstar. Kritisch beäugt wurden auch weiterhin die Spannungen rund um Taiwan. Zwar beendete China offiziell die Militärmanöver, doch sah man in Taipeh ein Anhalten der militärischen Bedrohung.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires