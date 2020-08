SMI im Minus -- DAX startet schwächer -- Asiens Börsen vorwiegend leichter

Der SMI tendiert am Mittwoch im Minus. Der deutsche Leitindex beginnt den Mittwochshandel leichter. An den asiatischen Börsen werden am Mittwoch überwiegend Verluste verbucht.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch leichter.

Der Leitindex SMI startete mit Abschlägen von 0,10 Prozent bei 10'142,62 Zählern in den Mittwochshandel und notiert auch anschliessend schwächer.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI gingen mit Verlusten von 0,15 Prozent bei 1'554,01 Punkten bzw. 0,15 Prozent bei 12'577,10 Einheiten in den Handel und notieren im weiteren Verlauf mit rotem Vorzeichen.

An der Wall Street drehten die Kurse am Dienstag nach dem hiesigen Börsenschluss klar ins Minus und die asiatischen Märkte folgten dem Vorbild. Auslöser der späten Verluste waren die stockenden Verhandlungen zwischen den beiden politischen Lagern in den USA über ein weiteres Konjunkturpaket.

Man befinde sich derzeit in einer Sackgasse, kommentierte der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, den aktuellen Stand. Mit den nahenden US-Wahlen schienen sich die beiden Seiten immer schwerer zu tun mit der Suche nach einem Kompromiss, kommentiert ein Händler. Das kreiere Unsicherheit und sorge für Turbulenzen an den Märkten. So kam es etwa beim Goldpreis am Dienstag zum grössten Tagesverlust seit Jahren.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeigen sich die Anleger am Mittwoch pessimistischer.

Der DAX startete mit Abshlägen von 0,22 Prozent bei 12.917,34 Punkten schwächer in den Mittwochshandel und notiert auch anschliessend in der Verlustzone.

Negative Impulse kommen von der Wall Street, wo dem Dow Jones Industrial im späten Handel über der 28 000-Punkte-Marke die Luft ausgegangen war. Als Belastung galt dort, dass es allem Anschein nach bis September dauern könnte, bis das von Anlegern erhoffte nächste Corona-Hilfspaket fertig ist. Eine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten ist nach wie vor nicht in Sicht.

"Seit einigen Tagen gehen die Märkte davon aus, dass die US-Politiker nach der Verfügung von US-Präsident Donald Trump Ende letzter Woche in irgendeiner Form eine Einigung erzielen würden. Diese Hoffnung scheint ziemlich verfrüht", sagte Marktbeobachter Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK.

In Deutschland stehen zur Wochenmitte wieder diverse Quartalsberichte auf der Agenda, darunter jener von EON aus dem DAX und zahlreicher Unternehmen aus MDAX und SDAX.

WALL STREET

Mit roten Vorzeichen beendeten die US-Börsen den Dienstagshandel.

Der Dow Jones eröffnete zunächst 0,61 Prozent im Plus bei 27'961,64 und baute seine Gewinne im Verlauf weiter aus. Sogar die Marke von 28'000 Punkten konnte zwischenzeitlich übersprungen werden. Im späten Verlauf drehte die Stimmung aber und der Leitindex rutschte ins Minus: Mit einem Abschlag von 0,37 Prozent ging es bei 27'688,29 Punkten in den Feierabend. Deutlicher abwärts ging es beim Techwerteindex NASDAQ Composite, der bereits schwächer gestartet war. Am Ende belief sich das Minus auf 1,69 Prozent - das Börsenbarometer schloss bei 10'782,82 Punkten.

US-Präsident Donald Trump brachte niedrigere Steuern auf Kapitalerträge ins Spiel, das befeuerte die Rally zumindest im frühen Verlauf. Niedrigere Steuern auf Kapitalerträge würden eine Menge Jobs schaffen, sagte Trump am Montag auf einer Pressekonferenz im Weissen Haus. "Ich bin nicht so sicher, ob die US-Wirtschaft oder der Staatshaushalt das im Moment wirklich brauchen", zeigte sich Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda skeptisch. Aber man befinde sich schliesslich in einem Wahljahr, und Trump, der sich wegen der Coronavirus-Pandemie im Nachteil sehe, wolle Nutzen aus Rekorden an den Aktienmärkten schlagen.

ASIEN

Am Mittwoch zeigen sich die asiatischen Börsen vorwiegend im Minus.

In Tokio weist der Nikkei am Mittwoch Gewinne in Höhe von 0,43 Prozent bei 22'849,16 Punkten aus. (6.56 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 1,99 Prozent auf 3'273,75 Stellen ab. In Hongkong notiert der Hang Seng um 0,19 Prozent schwächer bei 24'842,89 Zählern. (6.56 Uhr MESZ)

Die weiterhin fehlende Einigung der US-Politik auf ein breiter angelegtes US-Konjunkturprogramm belastet am Mittwoch die asiatischen Börsen. Zwar hatte US-Präsident Donald Trump per Dekret einige Corona-Hilfen am Wochenende auf den Weg gebracht, doch der erhoffte grosse Wurf blieb bislang aus. Händler berufen sich auf den Sprecher der Senatsmehrheit, Mitch McConnell. Der sprach offen von einer Sackgasse, in der sich die politischen Verhandlungen in Washington über ein Corona-Konjunkturprogramm befänden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires