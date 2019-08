SMI erholt -- DAX deutlich im Plus -- Börsen in Fernost höher

Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag zunächst freundlich zu. Der DAX verbucht Zuschläge. In Asien geht es zum Wochenauftakt leicht bergauf - Japan im Feiertag.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt startet mit positiven Vorzeichen in die neue Woche.

Der Leitindex SMI gewann zum Handelsauftakt 0,53 Prozent auf 9'801,70 Punkte und bewegt sich auch anschliessend deutlich in der Gewinnzone.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI notieren derweil ebenfalls in Grün, nachdem sie 0,61 Prozent höher bei 1'490,89 Zählern bzw. 0,47 Prozent stärker bei 11'925,10 Einheiten gestartet waren.

"Die Lage präsentiert sich zwar mehr oder weniger unverändert wie am Freitag", sagt ein Händler. Eine leichte Erholung sei aber möglich. Dies liessen die freundlichen Kurse in Fernost und die anziehenden US-Aktien-Futures erwarten. Die Kursgewinne dürften aber moderat ausfallen, denn nach wie vor halte der ungelöste Handelsstreit der USA mit China das Geschehen im Griff.

US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag erklärt, die USA seien nicht bereit, ein Handelsabkommen mit China abzuschliessen und die USA hätten keine andere Wahl als das zu tun, was sie derzeit machen würden. Zudem sagte er, die Gespräche mit China im September könnten abgesagt werden. Darauf waren die US-Aktien laut Marktteilnehmern leicht abgerutscht.

Im Fokus der Anleger stehen ABB und ams. Der Elektrotechnikkonzern ABB erhält mit Björn Rosengren einen neuen Konzernchef.

ams macht einen neuen Versuch zur Übernahme des deutschen Lichttechnik-Konzerns OSRAM und will sich den Kauf insgesamt rund 4 Milliarden Euro kosten lassen. Die negative Marktreaktion wird im Handel mit den vielen Unwägbarkeiten rund um den möglichen Deal erklärt - nicht zuletzt wegen der schon bislang hohen Verschuldung des Unternehmens. Dazu zähle vor allem auch die angekündigte Kapitalerhöhung, heisst es im Handel.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt setzt zum Wochenbeginn erneut zu einer Erholung an.

Der DAX verbuchte zum Start einen Aufschlag von 0,92 Prozent auf 11'801,06 Punkte und zeigt sich auch weiterhin stark.

"Die grosse Verkaufswelle ist erst einmal vorbei. Wir sehen nun eine Seitwärtsbewegung mit starken Schwankungen auf beiden Seiten", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Morgenkommentar. Am Freitag hatte der DAX nicht zuletzt wegen der politischen Krise in Italien deutlich tiefer geschlossen und auch auf Wochensicht kräftig eingebüsst.

Das Thema Italien bleibt im Fokus der Anleger, während die Berichtssaison in Deutschland allmählich auf die Zielgerade biegt. Am Montag stehen Unternehmenszahlen von TLG IMMOBILIEN, Deutsche Pfandbriefbank (pbb), Talanx sowie Salzgitter auf der Agenda.

WALL STREET

Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag sind die Anleger am US-Aktienmarkt am Freitag wieder vorsichtiger geworden.

Der Dow Jones rutschte zum Handelsschluss um 0,34 Prozent auf 26.287,44 Zähler ab. Der Techwerteindex NASDAQ Composite fiel deutlich stärker zurück und verlor 1,0 Prozent auf 7.959,14 Punkte.

Die Berg- und Talfahrt der US-Aktien in der zu Ende gehenden Woche hat die Kurse am Freitag nach unten geführt. Sie folgten damit den Vorgaben aus Asien und Europa. Die asiatischen Märkte waren von einem Bericht belastet worden, demzufolge die US-Regierung eine Entscheidung über Lizenzen für US-Unternehmen zur Wiederaufnahme der Geschäfte mit Huawei zurückhält. Damit rückte der US-chinesische Handelsstreit wieder in den Fokus. In Europa kam die Regierungskrise in Italien als Störfaktor hinzu.

Neuigkeiten aus dem Weissen Haus haben zuletzt daran erinnert, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China noch immer nicht geklärt ist. So hiess es in einem Medienbericht, dass die US-Regierung mit ihrer Entscheidung über eine Wiederaufnahme der Geschäfte amerikanischer Unternehmen mit dem Tech-Giganten Huawei nun doch noch länger warten will. Anlass sei die jüngste Ankündigung aus Peking, den Import von US-Agrarprodukten vorerst einzustellen. Dazu hatte Washington der chinesischen Regierung infolge der Yuan-Abwertung Anfang der Woche Währungsmanipulation vorgeworfen. China wies das zurück.

Unternehmensseitig rückt die Aktie des Fahrdienst-Vermittlers Uber nach einem Milliardenverlust im ersten Geschäftsquartal in den Blick. Die übliche Start-Up-Praxis, Mitarbeiter mit Aktien zu bezahlen, hatte das Unternehmen mit 5,2 Milliarden Dollar tief in die roten Zahlen gestürzt. Für die Papiere zeichneten sich deutliche Verluste ab. "Es war klar, dass die ersten Zahlen von Uber als offizielle Aktiengesellschaft ganz genau unter die Lupe genommen werden würden", schrieb CMC-Marktexperte Michael Hewson in einem Kommentar.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten dominieren am Montag positive Vorzeichen.

In Japan war die Stimmung vor dem Wochenende freundlich: Hier tendierte der Leitindex Nikkei um 0,44 Prozent höher bei 20'684,82 Zählern. Am Montag wird dort feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite aktuell (gegen 09.00 Uhr MEZ) 1,28 Prozent auf 2'810,21 Punkte. In Hongkong geht es für den Leitindex Hang Seng daneben um marginale 0,09 bergauf auf 25'963,29 Einheiten.

Nach der holprigen, vornehmlich von Verlusten dominierten Vorwoche kommt es am Montag an den asiatischen Börsen zu einer Erholung der Kurse. Händler sprechen dennoch von einem von Vorsicht und Zurückhaltung geprägten Geschäft angesichts des wieder stärker in den Vordergrund gerückten Handelsstreits zwischen den USA und China. Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, er sei derzeit für einen Deal noch nicht bereit und ein weiteres Verhandlungstreffen im September könne möglicherweise abgesagt werden.

Das Geschäft ist ausgedünnt, weil an den Börsenplätzen in Japan, Singapur, Malaysia, Philippinen, Thailand und Indien feiertagsbedingt nicht gehandelt wird.

Allenfalls für leichte Entspannung sorgt, dass China den Yuan weiter abgewertet hat, dies aber nicht so stark, wie am Markt befürchtet. Der neue Mittelkurs liegt nun bei 7,0211 Yuan je Dollar, verglichen mit einem letzten Kurs von 7,0624 des Onshore-Yuan am Freitagabend.

Die Experten von Goldman Sachs warnten derweil, dass der Handelsstreit grössere Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben dürften und senkten ihre Wachstumsprognose. Zugleich rechnen sie nicht mit einer Einigung vor der Präsidentschaftswahl 2020 in den USA. Gleichzeitig hat die UBS aus dem gleichen Grund ihre Wachstumsprognose 2019 für China auf 6,1 von 6,2 Prozent minimal gesenkt. Dabei gehen die Experten davon aus, dass es zu keiner Einigung kommen wird, aber auch zu keiner weiteren Eskalation. Allerdings dürfte Peking seine Geldpolitik lockern und auch den Yuan scharf kontrolliert weiter abwerten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires