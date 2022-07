Energieknappheit in Europa und COVID-Entwicklungen in China belasten: SMI vor schwachem Handelsstart -- DAX vorbörslich rot -- Asien-Börsen schwach

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird voraussichtlich schwächer starten.

Der SMI hatte am Vortag in schwachem europäischem Umfeld ein kleines Plus von 0,11 Prozent auf 11'027,16 Punkte einfahren können.

Der SLI beendete den Tag 0,33 Prozent im Minus bei 1'687,28 Zählern, während der SPI 0,09 Prozent auf 14'193,30 Einheiten verlor.

Die Vorgaben für den heimischen Börsenstart sind schwach: Die Märkte in den USA hatten mit Verlusten geschlossen, auch in Asien domnieren die Verkäufer.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird voraussichtlich an seine schwache Vortagesentwicklung anknüpfen.

Dem DAX hatte die Sitzung am Montag 1,4 Prozent niedriger bei 12'832,44 Zählern beendet.

Die Nachrichtenlage hat sich kaum verändert, im Fokus stehen die steigenden COVID-Infektionen in China sowie die Ungewissheit über die zukünftige Gasversorgung für Europa. Die Anleger halten sich mit Käufen zurück und gehen davon aus, noch niedriger einsteigen zu können. Zudem stehen in den kommenden Tage wichtige Termin an, die für eine ansteigende Volatilität in den Risikoassets sorgen könnten. Zunächst am Mittwoch die Verbraucherpreise aus den USA. Ein Anstieg dürfte die Erwartung an der Börse untermauern, dass die US-Notenbank auf der nächsten Sitzung den Leitzins um 75 Basispunkte anheben wird. Zudem läuft langsam die Berichtssaison in den USA an. Den Start machen einmal mehr die US-Banken, so legen am Donnerstag JPMorgan und Morgan Stanley ihre Quartalszahlen vor, zum Wochenausklang folgen dann Citigroup, Wells Fargo und Blackrock.

WALL STREET

Die Anleger in den USA wollten zum Wochenstart mehrheitlich Aktien verkaufen - die grossen Indizes sanken.

Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 0,52 Prozent bei 31'175,52 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige NASDAQ Composite verlor daneben 2,26 Prozent auf 11'372,60 Zähler.

Die zuletzt stabilisierten US-Börsen mussten damit am Montag erneut Federn lassen. Marktteilnehmer verwiesen einmal mehr auf die inzwischen zum Börsenalltag gehörenden Zins-, Inflations- und Konjunkturängste. Vor weiteren wichtigen Konjunkturdaten in dieser Woche und der beginnenden US-Bilanzsaison der Unternehmen hatten diese Sorgen die Anleger wieder etwas mehr im Griff.

In der vergangenen Woche hatten die wichtigsten US-Indizes sich ein Stück weit erholt. Mit dem am Freitag vorgelegten robusten US-Jobbericht ebbte die Dynamik der Stabilisierung aber bereits ab - denn viele Börsianer sehen damit die Erwartung bestätigt, dass die Tore für eine weitere deutliche Straffung der US-Geldpolitik weit geöffnet sind. Was entsprechend aber auch Befürchtungen weckt, dass die Währungshüter einerseits über das Ziel hinausschiessen und damit der Konjunktur schaden könnten und Aktien andererseits weniger attraktiv im Vergleich zu anderen Anlageklassen werden.

"Eine höher als erwartet ausfallende Verbraucherpreisinflation würde nach den starken Arbeitsmarktzahlen den Druck auf die US-Zentralbanker erhöhen, weiter mit umfangreichen Zinsschritten konsequent gegen den Preisdruck vorzugehen, schlussfolgern deshalb die Experten der Postbank mit Blick auf die im Wochenverlauf anstehenden Daten zur Teuerung.

Gleichzeitig richten sich die Blicke der US-Anleger angesichts der aktuellen konjunkturellen Unsicherheiten auf die neue Berichtssaison. Zu deren Auftakt werden in den nächsten Tagen zunächst die Zahlen der grossen US-Banken erwartet.

ASIEN

Mit Verlusten präsentieren sich die grössten Börsen in Asien.

In Tokio geht es für den Leitindex Nikkei zeitweise deutliche 1,82 Prozent auf 26'323,86 Punkte abwärts.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite nach den Vortagesverlusten unterdessen weiter: Zeitweise geht es 0,52 Prozent auf 3'296,44 Stellen nach unten. Der Hang Seng in Hongkong rutscht daneben zwischenzeitlich um 1,09 Prozent auf 20'893,11 Punkte ins Minus.

Die Börsen folgen der schwachen Vorgabe der Wall Street, wo sich Vorsicht und Zurückhaltung breitgemacht hatte im Vorfeld mit Spannung erwarteter neuer Inflationsdaten aus den USA am Mittwoch und dem Beginn der Quartalsberichtssaison. In China sorgt weiter die strikte Null-COVID-Politik Pekings für eine eingetrübte Stimmung, nachdem jüngst neue Infektionsausbrüche gemeldet wurden, auf die umgehend mit regionalen Lockdowns reagiert wurde. Dazu kommen jüngst verhängte Strafen gegen grosse Internetkonzerne wegen Wettbewerbsbedenken. Das schürt Spekulationen über ein weiter stringentes Vorgehen der Regulierer. In Seoul agieren die Anleger vorsichtig, weil am Mittwoch die Zinsentscheidung der südkoreanischen Notenbank ansteht. Sie dürfte die Zinsen nach Mehrheitsmeinung um 50 Basispunkte anheben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires