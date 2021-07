SMI vorbörslich kaum verändert -- DAX minimal leichter erwartet -- Erholung an asiatischen Börsen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die neue Woche kaum bewegt beginnen.

Der SMI wird vorbörlich um nur 0,09 Prozent tiefer bei 11'979 Zählern erwartet. Am Freitag beendete er den Handel 0,55 Prozent stärker bei 11'989,81 Indexpunkten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI wiesen zur Schlussglocke Zuwächse von 0,51 Prozent auf 1'934,93 Zähler bzw. 0,44 Prozent auf 15'412,60 Punkte aus.

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zu Wochenbeginn zunächst ein wenig leichter tendieren. Denn zu Beginn einer an Nachrichten reich befrachteten Woche dürften sich die Anleger etwas zurückhalten. "Wir stehen am Start zur Bilanzsaison. Zudem werden auch wichtige Konjunkturzahlen veröffentlicht", sagt ein Händler. Dabei dürften vor allem die Abschlüsse der US-Grossbanken JPMorgan, Goldman Sachs und Citigroup sowie die US-Inflations- und Detailhandelsahlen und das Beige Book der US-Notenbank grosse Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ausserdem veröffentlicht China die Zahlen zum Wirtschaftswachstum.

Von diesen Nachrichten erhoffen sich die Marktteilnehmer Aufschluss über die weitere Entwicklung und auf den Zeitpunkt, wann das Fed die geldpolitischen Schrauben anziehen und mit dem Tapering, dem Herunterfahren der Anleihekäufe, beginnen könnte. Zuletzt waren allerdings Befürchtungen aufgekommen, die wirtschaftliche Erholung könnte den Zenit bereits erreicht, wenn nicht überschritten haben, was zu einem massiven Rückgang der US-Anleiherenditen geführt hatte. Diese Ängste werden zudem von dem Wiederaufflackern der Coronavirus-Pandemie angeheizt, wurden doch in einigen Ländern deswegen die Coronamassnahmen wieder verschärft.

DEUTSCHLAND

In Deutschland wird am Montag ein etwas tieferer Handelsstart erwartet.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen um 0,1 Prozent leichter bei 15'673 Punkten. Am Freitag war er 1,73 Prozent höher bei 15'687,93 Punkten in den Feierabend gegangen.

Nach der Rally vom vergangenen Freitag zeichnen sich am deutschen Aktienmarkt am Montag leichte Auftaktverluste ab. Von den US-Börsen kommen zwar starke Vorgaben, der grösste Teil der Gewinne wurde jedoch bereits zur europäischen Handelszeit eingesammelt.

"Das Warten auf neue Impulse geht weiter", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Er hält es für möglich, dass diese im Laufe der Woche von der in den USA beginnenden Berichtssaison oder spätestens in der nächsten Woche von der nächsten Zinssitzung der EZB kommen könnten. Was die Agenda betrifft, verläuft der Wochenstart am Montag noch eher ruhig.

WALL STREET

Die US-Börsen verabschiedeten sich am Freitag positiv aus der Handelswoche.

Der Dow Jones legte um 1,30 Prozent zu und schloss bei 34'870,16 Punkten. Bergauf ging es auch mit dem NASDAQ Composite, der sich letztlich um 0,98 Prozent auf 14'701,92 Zähler erhöht hat.

Die Wall Street hat die Kursverluste der vergangenen Tage am Freitag abgeschüttelt. Auf dem ermässigten Kursniveau griffen die Anleger vor allem bei den zuletzt vernachlässigten Standardwerten beherzter zu. Nun hinkten die zuletzt besser gelaufenen Technologie-Aktien der Rally etwas hinterher. Am Vortag hatten die Sorgen wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und Konjunkturpessimismus die Anleger noch risikoscheu gemacht. Bei US-Staatsanleihen, die am Vortag von der Suche nach Sicherheit profitiert hatten, kam es nun zu Gewinnmitnahmen. Durch die jüngsten Verluste sei bei Aktien nicht viel Porzellan zerschlagen worden, hiess es am Markt. Expertin Sophie Griffiths vom Broker Oanda sah sofort wieder die Schnäppchenjäger am Werk.

ASIEN

Die Anleger in Asien sind zum Start in die neue Woche in Kauflaune.

Der japanische Leitindex Nikkei kletterte bis zur Schlussglocke um 2,25 Prozent auf 28'569,02 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite gegen 8:50 Uhr unserer Zeit um 0,69 Prozent auf 3'548 Stellen. Auch in Hongkong geht es nach oben: Der Hang Seng gewinnt derweil 0,66 Prozent auf 27'525 Einheiten hinzu.

Starke Vorgaben der Wall Street, wo die Kurse am Freitag erneut Rekordstände erreichten, und eine geldpolitische Lockerung der chinesischen Notenbank (PBoC) lindern zunächst die Sorgen wegen der grassierenden Corona-Pandemie und der damit verbundenen negativen Folgen für die Wirtschaft.

Der japanische Markt erhält zusätzlich Rückenwind vom wieder leicht nachgebenden Yen, denn ein schwächerer Yen verbessert die Exportchancen japanischer Unternehmen. Japanische Maschinenbauaktien werden daneben ebenfalls von positiven Konjunkturdaten gestützt. Die Aufträge der Branche sind im Mai überraschend stark gestiegen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires