Wall Street setzt Rally fort -- SMI schwächer -- DAX verschiebt aufgrund fehlender Impulse Erholung -- Asiens Börsen schliessen in Grün

Nach seinem Rekordstand am Vortag legt der Dow Jones erneut zu. Der SMI rutscht weiter ins Minus. DAX in impulsarmem Handel auf Richtungssuche. Die asiatischen Börsen präsentierten sich in Grün.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt gibt am frühen Nachmittag ab.

Der Leitindex SMI war mit einem Abschlag von 0,09 Prozent bei 9'870,51 Punkten gestartet, rutscht im Verlauf aber deutlicher in die Verlustzone.

Der Nebenwerteindex SLI war 0,1 Prozent fester bei 1'517,94 Indexpunkten gestartet, für den SPI stand mit 11'954,86 Punkten ein nahezu unveränderter Start auf der Agenda. Auch die beiden Nebenwerteindizes müssen weiter Punkte abgeben.

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag schwächer. Belastet wird der Gesamtmarkt vor allem durch Gewinnmitnahmen in den als wenig konjunkturanfällig geltenden Schwergewichtgen. Die Anleger seien zwischen den wieder aufgefrischten Zinssenkungshoffnungen und zunehmenden Konjunktursorgen hin- und hergerissen, heisst es am Markt. Vor dem Wochenende wollten sie daher nicht mehr gross neue Positionen eingehen.

Vermehrt schürten zurückhaltende Geschäftsprognosen die Angst vor einer konjunkturellen Abschwächung. Dies trübe die Stimmung zunehmend ein. "Wir haben in den vergangenen Tagen kaum ein Unternehmen gesehen, das sich nicht wegen des Handelsstreits vorsichtig über die zukünftige Entwicklung äussert", sagte ein Händler. "Es scheint, dass sich die Gewinnwarnungen in Europa mehren", so ein anderer Börsianer. Die Hoffnung auf eine Beschleunigung der Konjunktur im zweiten Halbjahr schwinde.

DEUTSCHLAND

In Frankfurt ist der Aktienmarkt auf Richtungssuche.

Der DAX war 0,09 Prozent schwächer bei 12'318,50 Punkten gestartet und pendelt anschliessend in einer engen Range um die Nulllinie.

Der Schock einer weiteren Gewinnwarnung von Daimler hat den Anlegern am deutschen Aktienmarkt am Freitag nicht lange in den Gliedern gesteckt. Allerdings sorgten die nochmals reduzierten Jahresziele des Autokonzerns sowie die in dieser Woche veröffentlichten Gewinnwarnungen von BASF, KRONES und Aumann dafür, dass die heimische Börse nicht stärker vom anhaltenden Rekordkurs an der Wall Street profitierte.

Der DAX erholte sich am Freitag von einer leichteren Eröffnung und notierte am späten Vormittag kaum verändert. Damit deutet sich für das wichtigste deutsche Börsenbarometer ein Wochenverlust von knapp 2 Prozent an.

WALL STREET

Die US-Börsen setzen ihre Rally vor dem Wochenende fort.

Der Dow Jones startete mit einem Plus von 0,19 Prozent bei 27'139,49 Punkten und damit über der wichtigen 27'000er-Marke. Auch im Anschluss kann er weiter Boden gutmachen. Der NASDAQ Composite eröffnete 0,16 Prozent höher bei 8'209,20 Zählern und präsentiert sich ebenfalls weiterhin mit positiven Vorzeichen.

Der Dow Jones Industrial setzt am Freitag seine Rekordrally über der tags zuvor erstmals überwundenen Marke von 27'000 Punkten fort.

Zwar hatte US-Notenbankchef Jerome Powell zur Wochenmitte auf die zunehmenden globalen Konflikte hingewiesen, die Wirtschaft und Politik stark belasten. Beobachter schlussfolgern daraus aber, dass die Fed nun bald mit einer Leitzinssenkung dagegensteuern dürfte, um etwa Investitionen anzukurbeln.

Zugleich ging der US-chinesische Zollstreit in eine neue Runde. US-Präsident Donald Trump hatte darin zuletzt nachgelegt und sich am Donnerstag via Twitter beschwert, dass China noch nicht wie versprochen landwirtschaftliche Produkte aus den USA im grossen Stil gekauft habe. Auch mit der EU liegt er nach wie vor wegen Zollfragen im Clinch. Und eine Entspannung in dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist ebenfalls nicht in Sicht.

"Nun dürften sich alle Augen auf die anstehende Berichtssaison richten", schrieb Marktexperte Craig Erlam vom Devisenhändler Oanda. "Es wird erwartet, dass es eine harte Saison für Unternehmen war, in der viele Manager einen negativen Ausblick vorweggeschickt hatten. Das spricht noch deutlicher für eine lockere Geldpolitik."

ASIEN

Am Freitag ging es an den Aktienmärkten in Fernost bergauf.

Der japanische Leitindex Nikkei konnte bis zum Handelsende Zugewinne in Höhe von 0,20 Prozent auf 21'685,90 Punkte verbuchen.

Auf dem chinesischen Festland präsentierte sich der Shanghai Composite ebenfalls fester. Er schloss mit einem Plus von 0,44 Prozent bei 2'930,55 Zählern. Auch der Hang Seng notierte am letzten Handelstag der Woche letztlich 0,14 Prozent höher bei 28'471,62 Indexpunkten.

Die Aktienmärkte in Asien schlossen sich am Freitag mangels sonstiger Impulse den US-Vorgaben an, insbesondere dem Rekordhoch des Dow-Jones-Index von erstmals über 27'000 Punkten, und tendierten freundlich. Während einerseits weiter die Aussicht auf sinkende US-Zinsen die Stimmung stütze, schwelen im Hintergrund weiter diverse Handelsstreitigkeiten, vor allem der zwischen den USA und China.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires