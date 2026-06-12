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Geändert am: 12.06.2026 07:06:52

Hoffnung auf Friedensabkommen: Börsen in Fernost kräftig im Plus

Die asiatischen Börsen ziehen zum Wochenschluss deutlich an.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt tendierte am Donnerstag oberhalb der Nulllinie.

Der SMI fiel zu Beginn zurück, drehte dann jedoch auf grünes Terrain und beendete den Handelstag 0,49 Prozent höher bei 13'529,65 Punkten.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex und gingen 0,35 Prozent fester bei 19'077,88 Zählern bzw. 0,11 Prozent stärker bei 2'153,65 Zählern in den Feierabend.

Der Schweizer Aktienmarkt notierte am Donnerstag im Plus, und der SMI hielt sich über der Marke von 13'500 Punkten. Viele Investoren hielten sich allerdings an der Seitenlinie auf - aus zwei Gründen. Der eine ist der Krieg im Nahen Osten, der andere die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat wie erwartet beschlossen, seine Geldpolitik zu straffen. Wie die EZB mitteilte, steigt der Satz für Bankeinlagen um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent.

Im Nahen Osten scheint der Frieden wieder in weite Ferne gerückt zu sein. Die USA und der Iran haben sich erneut gegenseitig beschossen, und es gab heftige gegenseitige Drohungen. Beim Ölpreis hielten sich die Auswirkungen allerdings in Grenzen. Er näherte sich zuletzt sogar wieder der Marke von 90 US-Dollar pro Fass an. Börsianer sprachen von einem "Gewöhnungseffekt".

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag verunischert.

So notierte der DAX zum Börsenstart kaum verändert und pendelte im Anschluss zunächst weiter um die Nulllinie. Im Tagesverlauf verzeichnete der deutsche Leitindex dann zeitweise deutliche Kursschwankungen. Letztlich ging er 0,06 Prozent fester bei 24'209,71 Zählern aus dem Handel.

Der über weite Strecken des Handels freundliche deutsche Aktienmarkt wurde am Donnerstagnachmittag nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran verunsichert. Die erwartete Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte nur wenig Einfluss auf die Kurse.

"Die USA werden den Iran heute Nacht 'sehr hart' treffen", schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. "In nicht allzu ferner Zukunft werden wir die Insel Kharg und andere wichtige Öl-Infrastrukturstandorte einnehmen und die vollständige Kontrolle über ihre Öl- und Gasmärkte übernehmen", fügte er hinzu.

Mit der ersten Zinserhöhung seit fast drei Jahren stemmt sich die EZB gegen den Inflationsschub infolge des Iran-Kriegs. Die Euro-Währungshüter hoben den für Banken und Sparer wichtigen Einlagenzins um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent an. Die letzte Zinserhöhung im Euroraum gab es im September 2023. Höhere Zinsen verteuern Kredite für Verbraucher und Firmen, was die Nachfrage bremsen und so die Inflation dämpfen kann.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag kräftig im Plus.

Der Dow Jones Industrial eröffnete die Sitzung minimal höher und baute seine Gewinne anschliessend deutlich aus. Sein Schlussstand: 50'831,35 Punkte (+1,83 Prozent).
Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete moderat fester und notierte im weiteren Verlauf merklich höher. Er ging mit einem Aufschlag von 2,54 Prozent bei 25'809,66 Punkten in den Feierabend.

Die US-Börsen bauten ihre Gewinne im Handelsverlauf aus. US-Präsident Donald Trump hat die für den heutigen Abend geplanten Militärschläge gegen den Iran überraschend abgesagt. Als Begründung verwies der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social auf laufende Verhandlungen, die inzwischen die höchste Führungsebene in Teheran erreicht hätten. Die schon davor gute Marktentwicklung begründete Julian Emanuel von Evercore ISI mit der Angst vieler Anleger am Vorabend des Börsengangs von SpaceX, künftige Kursgewinne zu verpassen.

An den Börsen setzte sich zugleich die zuletzt beobachtete Entwicklung im Technologiesektor fort: Halbleiterwerte zeigten relative Stärke, während Softwaretitel unter Druck gerieten. Besonders deutlich traf es Oracle, nachdem der Konzern mit seinen Quartalszahlen auf einen weiterhin hohen Kapitalbedarf hingewiesen hatte. Analysten von Vital Knowledge verwiesen darauf, dass erhebliche Investitionen nötig seien, um die Kapazitäten für den stark wachsenden Auftragsbestand auszubauen.

ASIEN

Die Börsen in Asien legen am Freitag deutlich zu.

Der Nikkei 225 in Japan steigt zeitweise um kräftige 3,63 Prozent auf 66'547,19 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenso nach oben: Der Shanghai Composite zieht um 1,56 Prozent an auf 4'049,29 Zähler.

In Hongkong notiert der Hang Seng derweil 2,03 Prozent höher bei 24'740,41 Einheiten.

Die Behauptung von US-Präsident Donald Trump, die USA und der Iran stünden kurz vor dem Abschluss eines Friedensabkommens und dass alle Streitpunkte grundsätzlich geklärt seien, sorgt am Freitag an den Börsen in Ostasien für Risikobereitschaft und kräftige Kursgewinne. Bereits an der Wall Street war es nach den Trump-Aussagen stramm nach oben gegangen, nachdem Trump zuvor auch zunächst angekündigte wiederholte Angriffe auf den Iran abgesagt hatte. Dass iranische Medien berichteten, dass Teheran noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe, scheint die Akteure an den Börsen nicht zu stören. Dazu kommt eine kräftige Erholung bei vielen zuletzt von Gewinnmitnahmen gebeutelten Aktien mit KI-Fantasie.

Die Ölpreise fallen mit den Friedenshoffnungen weiter - zeitweise auf den niedrigsten Stand seit rund zwei Monaten. Laut Trump wird das Abkommen mit dem Iran die sofortige Wiedereröffnung der Strasse von Hormus beinhalten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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Unternehmensdaten

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12.06.26 Appirits Inc. Registered Shs / Quartalszahlen
12.06.26 Archean Chemical Industries Limited Registered Shs 144A Reg S / Generalversammlung
12.06.26 ASIRO Inc. Registered Shs / Quartalszahlen
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Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
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12.06.26 Industrieproduktion (Jahr)
12.06.26 Kapazitätsauslastung
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12.06.26 Industrieproduktion (Monat)
12.06.26 Verbraucherpreisindex
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12.06.26 NS verarbeitendes Gewerbe (Monat)
12.06.26 Handelsbilanz; Nicht-EU
12.06.26 Handelsbilanz für Waren
12.06.26 Bruttoinlandsprodukt (MoM)
12.06.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
12.06.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
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