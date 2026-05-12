Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’071 -0.2%  SPI 18’525 -0.3%  Dow 49’704 0.2%  DAX 24’162 -0.8%  Euro 0.9168 0.0%  EStoxx50 5’846 -0.8%  Gold 4’703 -0.7%  Bitcoin 63’117 -0.8%  Dollar 0.7805 0.3%  Öl 106.7 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Lindt1057075Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Analyse: Barclays Capital bewertet Bayer-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
Overweight-Note für Bayer-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Ausblick: CANCOM SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Siemens zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ETF des Monats Mai 2026 - Stabilität durch Dividenden?!
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 12.05.2026 10:33:41

SMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins

Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am Dienstag mit Verlusten. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag mit Abschlägen.

Der SMI eröffnete die Sitzung 0,94 Prozent tiefer bei 12'977,85 Punkten und bewegt sich auch im weiteren Verlauf auf rotem Terrain.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI schlossen sich der Tendenz des Leitindex an und starteten ebenfalls 0,9 Prozent tiefer bei 18'407,40 Zählern bzw. 0,89 Prozent im Minus bei 2'078,73 Einheiten in die Sitzung.

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit klar tieferen Kursen in die Sitzung gestartet. Mangelnde Fortschritte in den Gesprächen rund um eine Beendigung des Iran-Kriegs und die höheren Ölpreise liessen die Anleger vorsichtig agieren, heisst es am Markt. Auch die defensiven Werte sind dabei keine Stütze.

Währenddessen setzten die US-Börsen ihre Rekordjagd am Montag trotz der geopolitischen Spannungen unbeirrt fort. Vor allem Technologie- und Halbleiterwerte trieben die amerikanischen Indizes weiter nach oben. Gleichzeitig mehren sich jedoch die Stimmen, wonach Risiken wie Energieknappheit, steigende Produktionskosten und eine neue Inflationswelle derzeit unterschätzt werden.

Für grössere Impulse könnten die am Nachmittag anstehenden US-Inflationszahlen sorgen. Aufgrund der deutlich höheren Energiepreise rechnen Marktteilnehmer mit einem spürbaren Anstieg im April. Mehrere grosse US-Banken gehen inzwischen davon aus, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen bis Ende Jahr nicht senken wird.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Dienstag zurück.

Der DAX eröffnete die Sitzung 1,24 Prozent tiefer bei 24'048,25 Punkten und verbleibt auch im weiteren Verlauf in der Verlustzone.

Nach einer Stabilisierung zum Wochenauftakt dürften am Dienstag erneut Verluste am deutschen Aktienmarkt dominieren. Die nach wie vor angespannte Lage im Nahen Osten dämpft die Risikobereitschaft der Investoren. Die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe mit dem Iran hält zwar noch, hängt laut US-Präsident Donald Trump jedoch nur noch am seidenen Faden.

Die US-Regierung hat den ökonomischen Druck auf den Iran inzwischen weiter verschärft. "Die Situation scheint festgefahren", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die jüngsten Ereignisse. "Für jegliche Form der Entwarnung ist es weiterhin zu früh", ergänzte er und rechnet mit einem langen Nachhall der Auseinandersetzungen in Nahost für die Börsen und die Weltwirtschaft. "Die Hoffnungen ruhen jetzt darauf, dass China als erfolgreicher Vermittler zwischen den Kriegsparteien agieren wird."

Trump wird China in Kürze besuchen. Dabei soll es zwar hauptsächlich um die Beilegung des Handelsstreits der zwei weltweit grössten Volkswirtschaften gehen, am Markt erhofft man sich aber auch positive Impulse in Sachen Iran-Krieg. China unterstützt den Iran, denn chinesische Raffinerien sind die wichtigsten Abnehmer von Erdöl aus dem Iran.

Von Seiten der Unternehmen hierzulande läuft die zu Ende gehende Berichtssaison auf Hochtouren. Aus dem DAX stehen drei Konzerne im Blick sowie zahlreiche weitere aus MDax und SDax .

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenbeginn wechselhaft.

Der Dow Jones Industrial stieg etwas tiefer in die neue Handelswoche ein. Im Tagesverlauf konnte er sich jedoch nicht für eine Richtung entscheiden. Letztlich notierte er leichte 0,19 Prozent fester bei 49'704,34 Punkten.
Der NASDAQ Composite eröffnete den Montag im Minus und wechselte ebenfalls mehrmals das Vorzeichen. Schlussendlich präsentierte er sich minimale 0,1 Prozent stärker bei 26'274,13 Zählern - dennoch markierte er im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch.

Die Rekordjagd an der Wall Street setzte sich zu Wochenbeginn nur zeitweise fort - und auch nur in gemächlichem Tempo. Nachdem US-Präsident Donald Trump die iranische Reaktion auf einen Friedensvorschlag als unzureichend zurückgewiesen hat, schwinden die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Konflikts. Dies führte dazu, dass die strategisch wichtige Strasse von Hormus blockiert blieb, was die Ölpreise aufgrund drohender Lieferengpässe erneut nach oben trieb.

Der Fokus der Anleger verschiebt sich nun auf das bevorstehende Treffen zwischen Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Da die Instabilität in der Region Chinas Energieversorgung gefährdet und die globale Exportnachfrage dämpft, wird darauf gehofft, dass Xi mässigend auf die Verhandlungen einwirkt.

Zusätzlich sorgte die Unsicherheit über die kommende Inflation für Zurückhaltung. Während der Montag mangels relevanter Konjunkturdaten - abgesehen von den Verkäufen bestehender Häuser - ruhig verlief, blicken Marktteilnehmer mit Spannung auf die am Dienstag anstehenden Inflationszahlen für April. Es wird erwartet, dass sich die kriegsbedingt hohen Energiekosten dort bereits deutlich widerspiegeln und den Druck auf die Märkte weiter erhöhen könnten.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigten sich am Dienstag mit unterschiedlichen Tendenzen.

In Tokio gewann der Nikkei 225 letztlich 0,52 Prozent auf 62'742,57 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite schliesslich 0,25 Prozent tiefer bei 4'214,49 Zählern.

In Hongkong verlor der Hang Seng schlussendlich 0,22 Prozent auf 26'347,91 Einheiten.

An den asiatischen Aktienmärkten setzte sich am Dienstag im späten Geschäft kein klarer Trend durch. Insgesamt liess sich in der Region beobachten, dass die von Halbleiterwerten getriebene Rally an Schwung verliert. Dazu rückte der Iran-Krieg wieder stärker ins Bewusstsein, dessen Ende nicht absehbar ist. Der iranische Botschafter in China hat erklärte, sein Land sei bereit, einen Vier-Punkte-Vorschlag des chinesischen Staatschefs Xi Jinping zu unterstützen.

Doch zugleich droht eine Ausweitung des Krieges. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen heimlich militärische Angriffe auf den Iran durchgeführt und sich damit als aktiver Kriegsteilnehmer positioniert, in dem sie selbst das Hauptziel Irans waren. Die Risiken im Nahen Osten blieben hoch, urteilt der leitende NAB-Devisenstratege Rodrigo Catril. Die brüske Zurückweisung des iranischen Vorschlags zum Kriegsende durch US-Präsident Donald Trump habe die Zweifel an einem Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran erneuert.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht

Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Um 18 Uhr live: Abgesicherte Einkommens-Strategien - Dein Schutzschild im volatilen Markt 2026

Schluss mit Hoffen! Erfahre im Webinar, wie Einkommens-Strategien mit Optionen und technischer Analyse funktionieren, inkusive LIVE-Handel! So nutzt du statistische Erkenntnisse für solides Trading.

Schnell noch Plätze sichern!

Finanzielle Bildung vorantreiben

Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.

Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl

Inside Trading & Investment

09:07 Marktüberblick: BASF und Delivery Hero gesucht
08:38 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Amrize, Geberit, Sika
08:32 SMI-Anleger orientierungslos
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – An der 50-Tage-Linie
11.05.26 OVO Energy im Visier von E.ON
11.05.26 Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl
07.05.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bachem Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’629.41 19.85 SB1BHU
Short 13’924.10 13.65 BLPSVU
Short 14’423.43 8.97 SSTBFU
SMI-Kurs: 13’071.41 12.05.2026 10:20:42
Long 12’545.99 19.13 SJQBZU
Long 12’276.66 13.72 SQNBFU
Long 11’750.80 8.91 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
12.05.26 BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr)
12.05.26 Gesamte Haushaltsausgaben (Jahr)
12.05.26 JP Devisenreserven
12.05.26 BoJ Summary of Opinions
12.05.26 Westpac Consumer Confidence
12.05.26 Unternehmensvertrauen der National Australia Bank
12.05.26 Geschäftskonditionen der National Australia Bank
12.05.26 Retail Sales (YoY)
12.05.26 10-Jahres Bond Auktion
12.05.26 Coincident Index
12.05.26 Leading Economic Index
12.05.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
12.05.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
12.05.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
12.05.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
12.05.26 Erzeuger- und Importpreise (Jahr)
12.05.26 Erzeuger- und Importpreise (Monat)
12.05.26 Arbeitslosenquote
12.05.26 FOMC Mitglied John C. Williams spricht
12.05.26 Industrieproduktion s.a. ( Monat )
12.05.26 Industrieproduktion w.d.a. ( Jahr )
12.05.26 M2 Geldmenge
12.05.26 Auktion 9-monatiger Letras
12.05.26 Auktion 3-monatiger Letras
12.05.26 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
12.05.26 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
12.05.26 ZEW Umfrage - Aktuelle Lage
12.05.26 Arbeitslosenqoute, gesamt
12.05.26 Haushaltsfreigabe
12.05.26 Arbeitslosenquote (%)
12.05.26 NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen
12.05.26 Verbraucherpreisindex (YoY)
12.05.26 EZB-Mitglied Elderson spricht
12.05.26 Verbraucherpreisindex (MoM)
12.05.26 Verbraucherpreisindex (YoY)
12.05.26 Produktionsindex Herstellung ( Jahr )
12.05.26 Haushaltsbilanz - ILS
12.05.26 Industrieproduktion ( Monat )
12.05.26 Industrieertrag (im Jahresvergleich)
12.05.26 IPCA-Inflation
12.05.26 ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
12.05.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
12.05.26 Verbraucherpreisindex Kernrate s.a.
12.05.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
12.05.26 Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
12.05.26 Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat)
12.05.26 Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Monat)
12.05.26 Redbook Index (Jahr)
12.05.26 Auktion 52-wöchiger Treasury Bills
12.05.26 USDA WASDE-Bericht
12.05.26 10-Jahres Note Auktion
12.05.26 Fed's Goolsbee speech
12.05.26 Monatliches Budget-Statement
12.05.26 API wöchentlicher Rohöllagerbestand

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag billiger
Sunrise-Aktie rutscht ab: Partnerschaft mit Schweizer KI-Anbieter Phoeniqs
Barrick Mining steigert Umsatz und Gewinn deutlich - Aktie springt an
Swatch-Aktie nimmt ab: Swatch lanciert eine Uhr zusammen mit Konkurrent Audemars Piguet
Aktien-Rally in Seoul: Aktien von SK hynix und Samsung mit Kursexplosion
KW 19: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verteuert sich am Nachmittag kräftig
Kursziele massiv angehoben: Stehen diese zwei Chip-Giganten vor dem nächsten Ausbruch?
RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Kursverlusten
CSL-Aktie mit Kurssturz: Prognosesenkung belastet - BioNTech vor dem Aufwind?

Top-Rankings

KW 19: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 19: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 19: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.1048 0.0026
2.53