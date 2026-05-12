SMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag mit Abschlägen.

Der SMI eröffnete die Sitzung 0,94 Prozent tiefer bei 12'977,85 Punkten und bewegt sich auch im weiteren Verlauf auf rotem Terrain.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI schlossen sich der Tendenz des Leitindex an und starteten ebenfalls 0,9 Prozent tiefer bei 18'407,40 Zählern bzw. 0,89 Prozent im Minus bei 2'078,73 Einheiten in die Sitzung.

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit klar tieferen Kursen in die Sitzung gestartet. Mangelnde Fortschritte in den Gesprächen rund um eine Beendigung des Iran-Kriegs und die höheren Ölpreise liessen die Anleger vorsichtig agieren, heisst es am Markt. Auch die defensiven Werte sind dabei keine Stütze.

Währenddessen setzten die US-Börsen ihre Rekordjagd am Montag trotz der geopolitischen Spannungen unbeirrt fort. Vor allem Technologie- und Halbleiterwerte trieben die amerikanischen Indizes weiter nach oben. Gleichzeitig mehren sich jedoch die Stimmen, wonach Risiken wie Energieknappheit, steigende Produktionskosten und eine neue Inflationswelle derzeit unterschätzt werden.

Für grössere Impulse könnten die am Nachmittag anstehenden US-Inflationszahlen sorgen. Aufgrund der deutlich höheren Energiepreise rechnen Marktteilnehmer mit einem spürbaren Anstieg im April. Mehrere grosse US-Banken gehen inzwischen davon aus, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen bis Ende Jahr nicht senken wird.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Dienstag zurück.

Der DAX eröffnete die Sitzung 1,24 Prozent tiefer bei 24'048,25 Punkten und verbleibt auch im weiteren Verlauf in der Verlustzone.

Nach einer Stabilisierung zum Wochenauftakt dürften am Dienstag erneut Verluste am deutschen Aktienmarkt dominieren. Die nach wie vor angespannte Lage im Nahen Osten dämpft die Risikobereitschaft der Investoren. Die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe mit dem Iran hält zwar noch, hängt laut US-Präsident Donald Trump jedoch nur noch am seidenen Faden.

Die US-Regierung hat den ökonomischen Druck auf den Iran inzwischen weiter verschärft. "Die Situation scheint festgefahren", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die jüngsten Ereignisse. "Für jegliche Form der Entwarnung ist es weiterhin zu früh", ergänzte er und rechnet mit einem langen Nachhall der Auseinandersetzungen in Nahost für die Börsen und die Weltwirtschaft. "Die Hoffnungen ruhen jetzt darauf, dass China als erfolgreicher Vermittler zwischen den Kriegsparteien agieren wird."

Trump wird China in Kürze besuchen. Dabei soll es zwar hauptsächlich um die Beilegung des Handelsstreits der zwei weltweit grössten Volkswirtschaften gehen, am Markt erhofft man sich aber auch positive Impulse in Sachen Iran-Krieg. China unterstützt den Iran, denn chinesische Raffinerien sind die wichtigsten Abnehmer von Erdöl aus dem Iran.

Von Seiten der Unternehmen hierzulande läuft die zu Ende gehende Berichtssaison auf Hochtouren. Aus dem DAX stehen drei Konzerne im Blick sowie zahlreiche weitere aus MDax und SDax .

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenbeginn wechselhaft.

Der Dow Jones Industrial stieg etwas tiefer in die neue Handelswoche ein. Im Tagesverlauf konnte er sich jedoch nicht für eine Richtung entscheiden. Letztlich notierte er leichte 0,19 Prozent fester bei 49'704,34 Punkten.

Der NASDAQ Composite eröffnete den Montag im Minus und wechselte ebenfalls mehrmals das Vorzeichen. Schlussendlich präsentierte er sich minimale 0,1 Prozent stärker bei 26'274,13 Zählern - dennoch markierte er im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch.

Die Rekordjagd an der Wall Street setzte sich zu Wochenbeginn nur zeitweise fort - und auch nur in gemächlichem Tempo. Nachdem US-Präsident Donald Trump die iranische Reaktion auf einen Friedensvorschlag als unzureichend zurückgewiesen hat, schwinden die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Konflikts. Dies führte dazu, dass die strategisch wichtige Strasse von Hormus blockiert blieb, was die Ölpreise aufgrund drohender Lieferengpässe erneut nach oben trieb.

Der Fokus der Anleger verschiebt sich nun auf das bevorstehende Treffen zwischen Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Da die Instabilität in der Region Chinas Energieversorgung gefährdet und die globale Exportnachfrage dämpft, wird darauf gehofft, dass Xi mässigend auf die Verhandlungen einwirkt.

Zusätzlich sorgte die Unsicherheit über die kommende Inflation für Zurückhaltung. Während der Montag mangels relevanter Konjunkturdaten - abgesehen von den Verkäufen bestehender Häuser - ruhig verlief, blicken Marktteilnehmer mit Spannung auf die am Dienstag anstehenden Inflationszahlen für April. Es wird erwartet, dass sich die kriegsbedingt hohen Energiekosten dort bereits deutlich widerspiegeln und den Druck auf die Märkte weiter erhöhen könnten.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigten sich am Dienstag mit unterschiedlichen Tendenzen.

In Tokio gewann der Nikkei 225 letztlich 0,52 Prozent auf 62'742,57 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite schliesslich 0,25 Prozent tiefer bei 4'214,49 Zählern.

In Hongkong verlor der Hang Seng schlussendlich 0,22 Prozent auf 26'347,91 Einheiten.

An den asiatischen Aktienmärkten setzte sich am Dienstag im späten Geschäft kein klarer Trend durch. Insgesamt liess sich in der Region beobachten, dass die von Halbleiterwerten getriebene Rally an Schwung verliert. Dazu rückte der Iran-Krieg wieder stärker ins Bewusstsein, dessen Ende nicht absehbar ist. Der iranische Botschafter in China hat erklärte, sein Land sei bereit, einen Vier-Punkte-Vorschlag des chinesischen Staatschefs Xi Jinping zu unterstützen.

Doch zugleich droht eine Ausweitung des Krieges. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen heimlich militärische Angriffe auf den Iran durchgeführt und sich damit als aktiver Kriegsteilnehmer positioniert, in dem sie selbst das Hauptziel Irans waren. Die Risiken im Nahen Osten blieben hoch, urteilt der leitende NAB-Devisenstratege Rodrigo Catril. Die brüske Zurückweisung des iranischen Vorschlags zum Kriegsende durch US-Präsident Donald Trump habe die Zweifel an einem Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran erneuert.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires