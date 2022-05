Inflation bleibt Belastungsfaktor: SMI deutlich tiefer -- DAX rutscht im Handel kräftig ab -- Abschläge an den Börsen in Asien

SCHWEIZ

Anleger am heimischen Aktienmarkt bescheren dem Markt am Donnerstag kräftige Verluste.

Der SMI ist mit einem Abschlag von 1,6 Prozent bei 11'365,01 Punkten gestartet und zeigt sich auch im Handelsverlauf tiefer.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI rutschten zum Auftakt 1,54 Prozent auf 14'612,16 Punkte und 1,65 Prozent auf 1'756,81 Zähler ab, auch hier dominieren im Verlauf weiter die Verkäufer

Die Vorgaben aus Übersee belasten den heimischen Aktienmarkt deutlich. Die wichtigsten US-Indizes haben am Mittwoch nach den aktuellen Konsumentenpreisen teilweise nahe Jahrestief geschlossen. Auch in Asien legen die Börsen am Donnerstag überwiegend den Rückwärtsgang ein.

"Zu langsam für eine Verlangsamung", kommentiert ein Händler die Inflationsdaten vom Vortag. Die US-Inflation habe sich im April zwar leicht abgeschwächt, aber ungeduldige Händler seien mit dem Tempo nicht zufrieden gewesen. Die Daten deuteten an, dass der Preisdruck noch länger auf einem höheren Niveau verharren werde. Entsprechend werde das Fed an seinem aggressiven Zinserhöhungspfad festhalten. Investoren werde zunehmend klar, dass die Zeit des billigen Notenbank-Geldes tatsächlich vorbei sei, kommentiert ein Stratege. Im Tagesverlauf dürften denn auch die US-Erzeugerpreise ins Zentrum rücken.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich im Donnerstagshandel tiefrot.

Der DAX verlor zum Auftakt 2,29 Prozent auf 13'512,13 Punkte und bleibt auch im Verlauf tief in der Verlustzone.

Dem jüngsten Stabilisierungsversuch folgt im DAX am Donnerstag damit der nächste Kursrutsch. Der Leitindex nimmt das Wochentief bei 13'380 Punkten wieder ins Visier, nachdem es die US-Indizes am Vorabend wieder schwer erwischt hat. Die US-Märkte setzten nach "heissen Inflationsdaten", wie sie Experten nannten, ihren Kursrutsch der vergangenen Wochen fort. Für die mit besonders schwachen Technologiewerten gespickten Nasdaq-Indizes ging es auf einen weiteren Tiefststand seit Ende 2020.

Damit drücken die schwachen US-Vorlagen am Donnerstag an der deutschen Börse auf die Stimmung. "An den US-Börsen arbeiten die Verkaufssignale", so ein Händler. "Dem kann sich auch Europa nicht entziehen", so der Marktteilnehmer. Die US-Inflation ist zwar im April etwas zurückgegangen, aber nicht so deutlich wie erhofft. Die davon angeheizte Zinsspekulation warf vor allem die Technologiewerte weiter zurück. Am Nachmittag könnten nun die US-Erzeugerpreise neue Impulse liefern. In Europa steht zunächst weiter die Berichtssaison im Blick.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Mittwoch abwärts, ein neuerlicher Erholungsversuch scheiterte.

Der Dow Jones schloss mit einem Verlust von 1,02 Prozent auf 31'834,11 Punkte. Er hatte den Handel mit einem kleinen Minus von 0,12 Prozent bei 32'123,24 Punkten eröffnet und danach zunächst zeitweise zugelegt. Die Gewinne waren jedoch nicht von langer Dauer und der Index fiel im Verlauf wieder in die Verlustzone zurück. Der NASDAQ Composite ging um 3,18 Prozent tiefer bei 11'364,24 Zählern aus dem Handel. Er hatte sich anfänglich mit einem Abschlag von 0,78 Prozent bei 11'645,57 Zählern gezeigt, stieg danach zeitweise ebenfalls ins Plus, drehte dann jedoch und gab wieder deutlich nach.

Wieder waren es die Kurse der Tech-Giganten, welche die Märkte mit nach unten zogen. Die Aussicht auf steigende Zinsen liess die Investoren vor allem Technologieaktien verkaufen. Denn in der langen Phase des billigen Geldes hatten Anleger immer mehr auf wachstumsstarke Tech-Unternehmen gesetzt. Nun aber dürften die Zinsen angesichts der hohen Inflation kräftig anziehen, womit sich Big Tech als überbewertet erweisen könnte.

Gegenwind gab es erneut von der Inflation: Um 8,3 Prozent sind die Verbraucherpreise im April auf Jahressicht geklettert. Analysten hatten im Schnitt einen etwas geringeren Anstieg erwartet. "Die Teuerung dürfte zwar tendenziell sinken, aber nicht so stark wie von der Notenbank erhofft. Die Fed bleibt damit unter Druck", kommentierte Volkswirt Christoph Balz von der Commerzbank. Auch dürfte die Inflation höher bleiben als vor der Pandemie. So stiegen wegen des engen Arbeitsmarkts die Lohnkosten so kräftig wie seit mindestens 20 Jahren nicht mehr.

ASIEN

Die Börsen in Asien können nicht an ihre positive Vortgagesentwicklung anknüpfen.

Der Nikkei verliert im Donnerstagshandel zeitweise 1,64 Prozent auf 25'783,85 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland war es zunächst gegen den Trend aufwärts gegangen, im späten Handel können sich die Märkte der schwachen Gesamtlage aber nicht entziehen: Der Shanghai Composite verliert 0,66 Prozent auf 3'040,21 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong ist unterdessen kräftig unter Druck und büsst zeitweise 2,07 Prozent auf 19'414,61 Zähler ein.

Beobachter verweisen auf negative Vorgaben der Wall Street in Reaktion auf die jüngsten US-Inflationsdaten. Zwar stiegen die Verbraucherpreise im April weniger stark als im März, doch schwächte sich der Preisauftrieb nicht so deutlich ab wie von Ökonomen vorhergesagt. Das nährte Befürchtungen, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik zur Bekämpfung der Inflation noch rigoroser straffen könnte, was wiederum die Aktienmärkte belasten würde.

Derweil rücken die Probleme des chinesischen Immobilienmarkts wieder in den Vordergrund: Der Immobilienentwickler Sunac China hat mitgeteilt, dass er eine fällige Zinszahlung auf eine Anleihe nicht leisten könne und auch weitere Zahlungen ausfallen lassen müsse.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires