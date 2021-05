SMI im Plus -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt notiert zur Wochenmitte im Plus.

Der SMI eröffnete die Sitzung 0,23 Prozent höher bei 11'014,33 Punkten und hält sich auch anschliessend auf grünem Terrain.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI gingen 0,17 Prozent stärker bei 1'780,13 Stellen respektive 0,25 Prozent fester bei 14'141,44 Zählern in den Handel und behalten ihre positive Tendenz im Verlauf bei.

Nach dem Abverkauf am Vortag wagen sich die Investoren am Schweizer zur Wochenmitte zaghaft aus der Deckung. Wie unsicher sie weiterhin sind, zeigt die Handelsspanne vom SMI, die gerade einmal 40 Punkte beträgt. Händler gehen denn auch davon aus, dass der Handel vorerst nervös und die Bereitschaft zu Abgaben anhaltend hoch bleiben dürfte.

Denn am Nachmittag steht in den USA der US-Konsumentenpreisindex (CPI) für April auf dem Plan. Ökonomen rechnen damit, dass der CPI-Kernwert den zweiten Monat in Folge deutlich steigen wird. Die Frage sei nun, ob die Daten ein Erholungsrallye auslösen, sollten sie die Erwartungen verfehlen, oder ob die zuletzt deutlich gestiegenen Inflationsängste neue Nahrung erhalten, heisst es im Handel. Denn auch wenn die Märkte seit Wochenbeginn deutlich nervöser schienen, sei von einer gross angelegten Flucht in sichere Häfen nicht zu spüren - ein Zeichen, dass es sich eher um ein kurzzeitiges Dampfablassen in einem recht angeheizten Markt handelt, kommentieren Strategen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt startet am Mittwoch einen Stabilisierungsversuch.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,16 Prozent höher bei 15'144,04 Punkten und verbucht auch aktuell moderate Gewinne.

Gestützt auf gut aufgenommene Unternehmensberichte hat sich der Leitindex DAX am Mittwoch über der Marke von 15'100 Zählern stabilisiert. Ein zuvor zeitweise noch befürchteter erneuter Rückschlag in Richtung der 15'000 Punkte blieb damit aus.

Das beherrschende Thema bleibt zur Wochenmitte die Inflation und die damit verbundene Gefahr steigender Zinsen. Am Nachmittag rücken die in den USA veröffentlichten Verbraucherpreise ins Blickfeld, bei denen Experten mit einem deftigen Anstieg rechnen. "Schliesslich ist der April genau einer der Monate, für die alle Welt aufgrund der Basiseffekte eine deutlich höhere Inflation erwartet", schrieb Esther Reichelt von der Commerzbank. Auch Engpässe in vielen Bereichen der Wirtschaft gelten als Preistreiber.

In Deutschland geht es in der Berichtssaison noch einmal rund. Vor dem Feiertag Christi Himmelfahrt an diesem Donnerstag, an dem die Börsen geöffnet haben, legen an diesem Mittwoch besonders viele Unternehmen ihre Quartalszahlen vor, darunter aus dem DAX die Konzerne Merck, Allianz, Deutsche Telekom, RWE, Deutsche Wohnen und Bayer.

WALL STREET

Die Wall Street geriet im Dienstagshandel unter Druck.

Der Dow Jones baute seine Verluste im Handelsverlauf deutlicher aus und ging mit einem Abschlag von 1,36 Prozent bei 34'270,61 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite konnte seine zwischenzeitlich deutlichen Verluste unterdessen im Dienstagshandel reduzieren, am Ende stand noch ein leichtes Minus von 0,09 Prozent auf 13'389,43 Indexpunkte an den Kurstafeln.

Inflationsangst liess Anleger dem Aktienmarkt den Rücken kehren. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen kroch weiter nach oben, sie lag schon wieder bei 1,61 Prozent, nachdem sie am Freitag nach dem enttäuschenden US-Arbeitsmarktbericht kurz auf fast 1,50 Prozent abgerutscht war. Der jüngste steile Anstieg der Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme und das Nachholen aufgeschobener Anschaffungen befeuerten Befürchtungen, dass die Inflation in den kommenden Monaten kräftig anziehen wird. Das würde sowohl die Renditen festverzinslicher Wertpapiere verringern als auch Aktien von Unternehmen belasten, deren Bewertungen sehr stark mit der zukünftig erwarteten Ertragslage korreliert. In der Folge könnte sich die US-Notenbank gezwungen sehen, die geldpolitischen Zügel früher als bislang erwartet anzuziehen.

ASIEN

Asiens Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.

In Tokio sackte der Nikkei letztlich um 1,61 Prozent auf 28'147,51 Punkte ab.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland bis zum Handelsende um 0,61 Prozent auf 3'462,75 Zähler kletterte, gewann der Hang Seng in Hongkong 0,78 Prozent auf 28'231,04 Einheiten hinzu.

Nach der Talfahrt des Vortages fanden die Börsen in Asien am Mittwoch keine einheitliche Richtung. Es ging erneut auf breiter Front nach unten, nur die chinesischen Märkte widersetzten sich dem Trend. Wie schon am Vortag belasteten Inflations- und Coronasorgen. In den USA stehen im Tagesverlauf, aber nach Börsenschluss in Asien die Verbraucherpreise für April auf der Agenda. Im Vorfeld zeigten sich Anleger stark verunsichert.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires