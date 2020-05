SMI fester -- DAX mit freundlicher Tendenz -- Asiens Börsen im Minus

Der heimische Markt zeigt sich am Dienstag freundlich. In Deutschland bewegt sich der DAX knapp auf grünem Terrain. In Asien geht die Tendenz am Dienstag abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenstart uneinig.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt herrscht am Dienstag Zurückhaltung.

Der Leitindex SMI ist marginale 0,03 Prozent fester bei 9'693,06 in den Handel gestartet, kann seine Gewinne anschliessend aber ausbauen.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI können ebenfalls zulegen. Der SLI hatte zuvor die Sitzung 0,12 Prozent leichter bei 1'411,74 Zählern eröffnet, während der SPI mit plus 0,01 Prozent bei 12'080,24 startete.

An der Schweizer Böse setzt sich am Dienstag nach einer schwächeren Eröffnung ein festerer Trend durch. Die Anleger verhielten sich aus Angst vor einer zweiten Infektionswelle mit COVID-19 vorsichtig und setzten daher auf sichere Werte, sagen Händler. Dagegen würden zyklische und Finanzwerte eher mit spitzen Fingern angefasst.

Die Angst vor einer zweiten Welle des Coronavirus könnte die Freude über die Lockerungen bei den Massnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie wieder etwas dämpfen. An den Börsen in Fernost herrschte ebenfalls Vorsicht bei den Marktteilnehmern, nachdem in der zentralchinesischen Stadt Wuhan am Montag fünf neue Fälle mit dem Coronavirus gemeldet worden waren.

Derweil richten sich die Blicke der Anleger weiter auf die Berichtssaison. Unter den Blue Chips hat Swiss Life im ersten Quartal an Geschäftsvolumen verloren.

Bei den SLI-Werten rückt Logitech in den Fokus. Der Hersteller von Computerzubehör profitierte im Schlussquartal 2019/20 von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und übertraf die Erwartungen der Analysten klar.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt schafft am Dienstagmorgen den Sprung in die Gewinnzone.

Der DAX gab zur Handelseröffnung 0,44 Prozent nach auf 10'777,74 Punkte. Anschliessend kann er aber etwas zulegen und hält sich knapp über der Nulllinie.

"Die Vorsicht ist zurück", fasste Marktstratege Michael McCarthy vom Handelshaus CMC Markets die Gemütslage der Anleger zum aktuellen Stand der Corona-Krise zusammen. "Die Investoren müssen erst den richtigen Ausgleich finden zwischen Lockerungsmassnahmen auf der einen Seite und der zunehmenden Erkenntnis über das Ausmass der Schäden für die Wirtschaft auf der anderen." Entsprechend durchwachsen fielen die Vorgaben von den Börsen in den USA und Asien aus.

Ansonsten bindet die Berichtssaison der Unternehmen die Aufmerksamkeit der Börsianer. So profitierte der Energieversorger E.ON im ersten Quartal von der Übernahme des Konkurrenten innogy.

Der im Index der mittelgrossen Werte MDAX notierte Softwareanbieter TeamViewer machte in der Corona-Krise im ersten Quartal noch mehr Geschäfte als ohnehin bereits in Aussicht gestellt und erhöhte die Prognosen für das Gesamtjahr.

Der in der Krise steckende Stahl- und Industriekonzern thyssenkrupp hingegen war noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht.

Abseits der Berichtssaison sorgt ProSiebenSat.1 für Aufmerksamkeit. Der US-Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts baut seine Investments in der deutschen Medienbranche aus und sicherte sich Anteile an der TV-Sendergruppe.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Montag uneinheitlich.

Der Dow Jones eröffnete den Handel am Montag etwas schwächer und sank zunächst weiter. Später schaffte er es zwischenzeitlich auf grünes Terrain, anschliessend fiel er aber erneut zurück. Letztlich stand ein Minus von 0,45 Prozent auf 24'221,99 Punkte an der Tafel. Auch für den NASDAQ Composite ging es zum Start nach unten. Der Techwerteindex konnte im Verlauf aber über die Nulllinie steigen und letztlich 0,78 Prozent zulegen auf 9'192,34 US-Dollar.

Investoren blieben mit Blick auf die weitere Entwicklung der globalen Lockerungen nach den Coronavirus-Beschränkungen zurückhaltend, zumal in den kommenden Monaten die Konjunkturdaten weiter schwach ausfallen dürften, wie es hiess. Der nicht ganz so schlimm wie befürchtet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für April sei nur ein kleiner Lichtblick gewesen, sagte ein Marktbeobachter. Die Situation in den USA rund um die Pandemie sei zudem weiter angespannt.

Der im Konsens erwartete 20-prozentige Rückgang bei den US-Unternehmensgewinnen 2020 sei möglicherweise zu optimistisch, hiess es von der ING. Chefvolkswirt James Knightley rechnet mit einem Schrumpfen des US-Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr um 7 Prozent, während die Konsensschätzung lediglich einen Rückgang um 4 Prozent in Aussicht stelle. Dies liesse den Einbruch der US-Unternehmensgewinne stärker als während der Finanzkrise ausfallen.

"Alle schauen auf das nächste Quartal und blicken auf das Jahr 2021", sagte Kelvin Tay, Regional Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management.

ASIEN

Am Dienstag verbuchen Asiens Börsen Verluste.

In Japan notiert der Nikkei gegen 07:00 MESZ marginale 0,09 Prozent tiefer bei 20'371,59 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,59 Prozent nach auf 2'877,71 Zähler. In Hongkong verliert der Hang Seng derweil 1,78 Prozent auf 24'163,29 Punkte.

Die gute Stimmung und die Kursgewinne vom Montag sind schnell wieder verflogen. An den Aktienmärkten in Asien dominieren am Dienstag Verkäufe, weil sich die Anleger Sorgen um den Ausbruch zweiter Infektionswellen mit dem Coronavirus machen. Tags zuvor hatten die weltweit eingeleiteten Lockerungen der Massnahmen gegen die Ausbreitung des Virus noch für Zuversicht gesorgt.

Unter anderem hat die Weltgesundheitsbehörde (WHO) vor einer zweiten Welle gewarnt, sollte mit den Lockerungen nicht extrem vorsichtig umgegangen werden. Zuletzt hatten neue Infektionsfälle in Südkorea und China Besorgnis hervorgerufen.

Die Vorgaben aus den USA sind derweil wenig inspirierend. Dort schlossen die Indizes wenig verändert, zwar deutlich über den Tagestiefs, aber auch klar unter den Tageshochs.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires