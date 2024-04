Versöhnlicher Ausklang einer durchwachsenen Handelswoche: SMI zieht etwas an -- DAX deutlich im Plus -- Asiatische Märkte schliessen überwiegend leichter

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet am Freitag fester.

Der SMI notierte bei Börseneröffnung 0,37 Prozent im Plus (Startkurs: 11'508,31 Punkte). Anschliessend verteidigt er seine Aufschläge.

Der SPI und der SLI folgten zum Handelsstart der festeren Tendenz des Leitindex und verbleiben dann auf grünem Terrain.

Am Schweizer Aktienmarkt kommt zum Wochenschluss aufgrund vorbörslicher Indikationen zu einer Stabilisierung nach den jüngsten Einbussen. Am Vortag hatten US-Daten, die einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt und erneut einen beschleunigten Preisauftrieb in den USA signalisierten, anfängliche Gewinne hierzulande wieder ausradiert. Dagegen konnten die US-Indizes gar zulegen. Und dies, obwohl die Daten die Hoffnungen auf bald sinkende US-Zinsen weiter schwinden liessen. Anders in der Eurozone: hier scheint eine Leitzinssenkung im Juni mehr oder weniger ausgemacht zu sein.

Insgesamt zeigten sich die Märkte weiterhin in einer guten Verfassung, obwohl eine Zinswende in den USA angesichts weiterhin recht hoher Inflation auf sich warten lässt. "Die Zinswende kommt, einfach etwas später", sagt ein Händler. Bis dahin fokussierten sich die Marktteilnehmer auf das Positive: Die starke US-Wirtschaft und die Unternehmensgewinne. Heute dürften daher die Quartalsergebnisse der Grossbanken JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup im Fokus stehen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex notiert am letzten Handelstag der Woche im Plus.

Der DAX startet bei einem Stand von 17'965,95 Punkten (plus 0,06 Prozent) und steigt dann schnell über die 18'100-Punkte-Marke.

Nach dem kleineren Rücksetzer tags zuvor legt der DAX am Freitag zunächst wieder zu. Wie am Donnerstag nach der Zinssitzung der EZB klar wurde, scheint eine Leitzinssenkung im Juni mehr oder weniger ausgemacht zu sein. Am deutschen Aktienmarkt war es am Nachmittag im Sog schwächerer US-Börsen dennoch nach unten gegangen. Gleichwohl hatte sich der Dax über dem von charttechnischen Analysten zurzeit genau beobachtete Bereich um die 17.900 Zähler gehalten. Dieser stellt für den DAX erst einmal eine "volumenstarke Haltezone". Im Verlauf hatte sich dann zudem Wall Street erholt und für die Techwerte an der Nasdaq war es sogar deutlich nach oben gegangen. Das liefert nun dem DAX etwas Rückenwind.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Donnerstag uneinheitlich.

Der Dow Jones Index schloss 0,01 Prozent tiefer bei 38'458,29 Zählern. Der NASDAQ Composite gewann daneben 1,68 Prozent auf 16'442,20 Indexpunkte. Das war der höchste Schlusskurs aller Zeiten.

Am Mittwoch hatte eine überraschend hohe Inflation im Monat März die Hoffnungen auf bald sinkende Zinsen in der weltgrössten Volkswirtschaft weiter schwinden lassen. Vor dem Hintergrund insgesamt starker US-Konjunkturdaten und der anstehenden Berichtssaison über das erste Quartal konzentrieren sich die Anleger allerdings schon wieder auf das Positive: Die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft und Unternehmensgewinne. Am Freitag machen die US-Banken JPMorgan, Wells Fargo und die Citigroup mit ihren Quartalsberichten den Auftakt.

Eine der am häufigsten gestellten Fragen nach den Verbraucherpreisdaten sei gewesen, ob nun das Ende des "Bullenmarktes" gekommen sei, schrieb JPMorgan-Marktstratege Andrew Tyler. Doch das sei nicht der Fall, denn für einen sogenannten "Bull Case", ein positives Marktszenario, brauche es keine Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. "Wenn eine Wirtschaft ihr Potenzial erreicht oder übertrifft, sind in der Regel positive Gewinne und ein positives Umsatzwachstum zu verzeichnen. Diese Kombination löst normalerweise einen Bullenmarkt aus, und dieses Mal ist es nicht anders", konstatierte Tyler.

ASIEN

Am Freitag mussten die asiatischen Börsen überwiegend Verluste verkraften.

In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich um 0,21 Prozent auf 39'523,55 Punkte an.

Auf dem chinesischen Festland ging der Shanghai Composite letztlich 0,49 Prozent leichter bei 3'019,47 Zählern in das Wochenende. In Hongkong verlor der Hang Seng bis Handelsende 2,18 Prozent auf 16'721,69 Stellen.

Mit teils deutlichen negativen Vorzeichen zeigten sich die Aktienmärkte in Asien zum Wochenausklang. Anfängliche Gewinne nach den positiven Vorgaben der Wall Street konnten nicht verteidigt werden. Die weiterhin hartnäckig hohe Inflation in den USA verstärkt die Sorgen, dass die US-Notenbank den Beginn ihrer Zinssenkungen immer weiter nach hinten verschieben könnte. Die Märkte gehen aktuell bereits von weniger als drei Senkungen in diesem Jahr aus. Ausgelöst hatten dies vor allem die deutlich über den Erwartungen ausgefallenen US-Verbraucherpreise im Wochenverlauf.

Auch aus den Reihen der Fed mehrten sich die Stimmen, die gegen baldige Zinssenkungen sprechen. Die Präsidentin der Bostoner Fed, Susan Collins, erklärte, dass die Stärke der Wirtschaft und der ungleichmässige Rückgang der Inflation gegen eine kurzfristige Zinssenkung sprächen. Die jüngsten Daten hätten die "Dringlichkeit" von Zinssenkungen verringert, sagte Collins.

Das deutlichste Minus verzeichnete der Hang-Seng-Index in Hongkong. Hier drückten vor allem Abgaben im Immobilien-Sektor auf die Stimmung. Die Anleger verdauten die "trägen Inflationsdaten" aus China, die eine schwache Nachfrage und ein schwaches Wachstum signalisierten, so Sonija Li, Head of Retail Research bei der Maybank Investment Bank. Hongkongs Immobilienaktien seien betroffen, da die Hoffnungen auf Zinssenkungen in den USA nach den unerwartet starken Verbraucherpreisen gedämpft worden seien, fügte Li hinzu.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires