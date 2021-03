SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich ins Wochenende

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt ist die Stimmung vor dem Wochenende getrübt.

Der SMI fiel zum Start um 0,30 Porzent auf 10'850,39 Stellen zurück und zeigt sich im Verlauf weiterhin mit einer schwächeren Tendenz.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI notieren am Freitag ebenfalls im Minus.

Rückenwind komme aus den USA. wo US-Präsident Joe Biden das 1,9 Billionen Dollar schwere Konjunkturprogramm unterzeichnet hat. Ausserdem wirke die EZB vom Vortag nach, die ihre Bereitschaft signalisiert hatte, das Gelddrucken zu beschleunigen, um die Kreditkosten in Zaum zu halten. Auch ihr Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) versprach sie grosszügiger einzusetzen. Etwas Entlastung erhalten die Märkte zudem von den Anleihenrenditen. "Die 10-jährige US-Rendite blieb stabil in der Nähe von 1,55 Prozent und die Anleger sind nun bereit, einen Anstieg in Richtung der 2-Prozent-Marke zu verkraften", kommentiert ein Händler. "Je langsamer der Anstieg, desto besser."

Vor dem Wochenende setzt sich die Bilanzsaison fort: Anleger haben noch einige Zahlenvorlagen heimischer Konzerne zu verarbeiten. Vorbörslich öffneten so etwa Mobilezone und Flughafen Zürich ihre Bücher.

DEUTSCHLAND

Nach der viertägigen Rekordserie legt die deutschen Börse eine Verschnaufpause ein.

Der DAX eröffnete 0,52 Prozent im Minus bei 14'492,45 Punkten und verweilt auf rotem Terrain.

"Selbst wenn man die bisher geltenden Orientierungslinien für einen Anstieg des Dax wohlwollend auslegt, hat er sie nun alle erreicht oder überschritten", kommentierten die Charttechnik-Experten von Index-Radar die aktuelle Entwicklung. Zwar sei eine weitere Beschleunigung des Kursanstiegs möglich - "doch wahrscheinlicher ist erst einmal eine kurze Konsolidierung."

Vor allem Analystenkommentare sorgten für deutliche Kursausschläge. Die bis vor kurzem stark gelaufenen Autoaktien zählten zu den grössten Verlierern im DAX. Seitens der laufenden Berichtssaison ist die Nachrichtenlage vor dem Wochenende übersichtlich.

WALL STREET

An der Wall Street wurden am Donnerstag Gewinne verzeichnet.

Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,18 Prozent auf 32'354,50 Punkte in den Handel und erreichte im Handelsverlauf bei 32.661,59 Punkten ein neues Allzeithoch. Am Ende ging es noch um 0,58 Prozent auf 32'485,59 Punkte nach oben. Auch der NASDAQ Composite zeigte sich im Donnerstagshandel fest und baute seine Gewinne im Handelsverlauf aus. Mit einem Plus von 2,52 Prozent ging es bei 13'398,67 Zählern in den Feierabend.

Den dritten Tag in Folge leicht sinkende Anleiherenditen stützten den Technologiebereich am Aktienmarkt. Dieser reagiert besonders sensibel auf veränderte Marktzinsen, da Technologieunternehmen meist höhere und schuldenfinanzierte Investitionen stemmen müssen.

Gestützt wurde der Markt weiterhin von den Hoffnungen, die Anleger mit dem auf den Weg gebrachten 1,9 Billionen Dollar schweren Konjunkturpaket verbinden, das US-Präsident Joe Biden am Donnerstag unterzeichnete. "Möglicherweise könnte es positiv für den Aktienmarkt sein, wenn wir etwas mehr Inflation und ein wenig mehr Wachstum sehen", sagt Analystin Monica Defend von Amundi. Gleichwohl wollen mahnende Stimmen über ein mögliches Überschiessen der Inflation mit den dann anziehenden Rentenrenditen nicht verstummen.

ASIEN

An den Märkten in Fernost waren die Vorzeichen vor dem Wochenende grösstenteils grün.

Der japanische Leitindex Nikkei kletterte kräftig um 1,73 Prozent auf 29'717,83 Punkte nach oben.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite zum Handelsende 0,47 Prozent im Plus bei 3'453,08 Zählern. Unterdessen gab der Hang Seng in Hongkong 2,20 Prozent auf 28'739,72 Stellen nach.

Die Börsen folgten damit den guten Vorgaben der Wall Street. Hier hatten Technologiewerte ihre jüngste Rally fortgesetzt. Zudem stützte die Ankündigung der Europäischen Zentralbank, ihre Anleihekäufe zu erhöhen, um ein Anstieg der Anleiherenditen zu begrenzen. US-Präsident Joe Biden hatte indessen das vom Kongress verabschiedete 1,9 Billionen Dollar schwere Corona-Hilfspaket mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt.

Am stärksten ging es in Tokio nach oben, gestützt von Elektronikwerten. Die chinesischen Börsen blieben dagegen merklich zurück. Hier drückten politische Spannungen um Hongkong zwischen Washington und Peking auf die Kurse, nachdem die USA die geplante Wahlrechtsänderung für die chinesische Sonderverwaltungszone erneut scharf kritisiert haben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires