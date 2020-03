Erneut tiefroter Handel: Indizes in Fernost mit starken Verlusten

Die asiatischen Aktienmärkte vollziehen am Donnerstag einen neuerlichen Absturz. Die Rezessionsängste wegen der Coronavirusausbreitung lassen Anleger aus Aktien fliehen.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt konnte seine anfangs positive Tendenz am Mittwoch nicht bis zum Handelsende beibehalten.

Der Leitindex SMI notierte zum Handelsbeginn höher und verblieb auch zunächst im Plus. Am Nachmittag gab er seine Gewinne jedoch ab und wechselte daraufhin mehrfach das Vorzeichen. Letztlich notierte er dann 0,47 Prozent tiefer bei 9'152,50 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI konnten ihre Gewinne auch nicht halten. Der SLI schloss mit minus 0,75 Prozent bei 1'373,06 Zählern, während der SPI 0,59 Prozent auf 11'161,17 Indexeinheiten einbüsste.

Am Donnerstag dürfte es an der Schweizer Börse erneut zu einem Absturz kommen, nachdem es in Asien bereits kräftig nach unten ging. Direkter Auslöser der starken Kursverluste waren die Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump zur Bekämpfung der Corona-Krise: Dieser verkündete am Mittwochabend (Ortszeit) unter anderem ein 30-tägiges Einreiseverbot für Menschen aus Europa. Enttäuscht reagierten die Analysten auch auf Trumps Pläne zur Eindämmung der wirtschaftlichen Effekte der Pandemie, welche ihnen zu wenig weit gehen. Die US-Börsen hatten am Vortag ebenfalls massiv im Minus geschlossen.

Im Tagesverlauf steht der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Allgemein wird erwartet, dass die Währungshüter Massnahmen ergreifen werden, um die wegen des Coronavirus angeschlagene Wirtschaft zu stützen. Dies wiederum könnte den Franken noch weiter stärken und die Schweizerische Nationalbank ihrerseits zum Eingreifen zwingen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt herrschte zur Wochenmitte nach wie vor Unsicherheit.

Der DAX eröffnete den Handel fester und legte anschliessend auch erst einmal zu. Am frühen Nachmittag fiel er dann an seinen Vortagesschluss zurück und rutschte zeitweise auch auf rotes Terrain ab. Nach einem Auf und Ab verabschiedete er sich mit einem Verlust von 0,35 Prozent auf 10.438,68 Punkte aus dem Handel.

Der DAX hatte am Mittwoch angesichts eines schwachen US-Börsenstarts seinen Erholungsversuch abgebrochen. Nach der Panik zum Wochenstart, als zu den Coronavirus-Sorgen ein Preissturz am Ölmarkt hinzukam, setzte der deutsche Leitindex seine Berg- und Talfahrt fort.

"Trotz aller Hoffnung auf steuerliche Stimuli sind die Abwärtsrisiken extrem hoch", sagte ein Marktstratege mit Blick auf die US-Börsen. Zum deutschen Markt ergänzte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets: "Der DAX bleibt weiter absturzgefährdet." Solange nicht klar sei, wann und wo die Ausbreitung des Virus ihren Höhepunkt finde, liessen sich die wirtschaftlichen Folgen bestenfalls erahnen. So lange sei auch die Börse weiter im Blindflug unterwegs.

Nun wird gehofft, dass nach dem Eingreifen anderer Notenbanken auch die Europäische Zentralbank (EZB) nachzieht. Sie entscheidet an diesem Donnerstag regulär über die Zinsen.

WALL STREET

Corona-Sorgen setzten die Wall Street am Mittwoch erneut unter Druck.

Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones eröffnete 1,65 Prozent tiefer bei 24.604,63 Punkten und gab im weiteren Handelsverlauf noch deutlich stärker ab. Am Ende ging es um 5,86 Prozent auf 23'551,02 Indexpunkte nach unten. Auch für die Techwerte ging es zur Wochenmitte deutlich abwärts, nachdem der Nasdaq-Composite bereits zum Start um 2,49 Prozent auf 8.136,25 Zähler gefallen war. Das Minus belief sich am Ende auf 4,70 Prozent - der Techwerteindex schloss bei 7'952,05 Indexpunkten.

Es gibt laut Händlern andauernde oder zunehmende Zweifel, ob Notenbanken und Regierungen die durch die Coronaepidemie hervorgerufenen ökonomischen Verwerfungen effektiv bekämpfen können. Ein Vorstoss von US-Präsident Donald Trump , die Lohnsteuer auszusetzen, um die Wirtschaft während des Coronavirus-Ausbruchs anzukurbeln, ist im Kongress ins Leere gelaufen. Hinzu kommt, dass beide Kammern des Kongresses Washington demnächst für eine geplante einwöchige Pause verlassen, so dass die Kongress-Unterstützung für ein grösseres Konjunkturpaket zunächst wohl ausfällt.

Allerdings sind an den Märkten nach wie vor heftige Bewegungen in beide Richtungen denkbar nach zwei Tagen extrem erhöhter Volatilität. Am Vortag hatte die Wall Street zunächst hohe Gewinne abgegeben, im späten Geschäft mit der Hoffnung auf staatliche Massnahmen aber wieder kräftig zugelegt. "Es ist zu früh um von einer Stabilisierung zu reden, und es ist zu früh um sich für eine Erholung zu positionieren", sagt Konjunkturstratege Mayank Mishra bei der Standard Chartered Bank in Singapur. Er ergänzt, dass sich die Finanzmärkte auf die Wirtschaftsfolgen der Epidemie konzentrierten und dass der weltweite Ausblick für das Wachstum nicht rosig aussehe.

ASIEN

Die kräftigen Verluste in Asien setzen sich auch am Donnerstag fort.

In Japan fällt der Nikkei gegen 7:00 Uhr unserer Zeit um 3,8 Prozent auf 18'673 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 1,7 Prozent nach unten auf 2'919 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong muss daneben Einbussen in Höhe von 3,5 Prozent hinnehmen. Es stehen 24'352 Punkte auf der Kurstafel.

Die Rezessionsängste wegen der Coronavirusausbreitung lassen Anleger aus Aktien fliehen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Ausbruch des neuartigen Coronavirus nun auch offiziell als Pandemie eingestuft. Angesichts der weltweiten Verbreitung des Erregers sei er "tief besorgt" über das "alarmierende Niveau der Untätigkeit" im Kampf gegen das Virus, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Da die globale Wirtschaft ohnehin schon am Stock gehe, dürften weitergehende Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie die Konjunktur weiter abwürgen, heisst es im Handel.

Die USA haben postwendend reagiert und für 30 Tage ein allgemeines Einreiseverbot für Menschen aus Europa verhängt. Diese Massnahmen dürften der globalen Konjunktur einen schweren Schlag versetzen, mutmassen Händler nicht nur mit Blick auf das Geschäft der Fluggesellschaften. Derweil beeilen sich immer mehr Staaten mit der Verkündung von Wirtschaftshilfen für die einbrechende Konjunktur. China will zum Beispiel die Banken des Landes zu mehr Kreditvergabe für die von der Coronakrise gebeutelten Privatunternehmen anregen. Der Mindestreservesatz soll weiter sinken und damit Liquidität ins Bankensystem fliessen. Doch überzeugen diese Schritte Händler nicht. "Wenn man nach massiv negativen Vorgaben aus dem US-Handel noch mehr Argumente benötigt, um zu verkaufen, dann fallen diese einem förmlich in den Schoss", kritisiert Chefmarktstratege Stephen Innes von AxiTrader.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires