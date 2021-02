SMI etwas schwächer -- DAX leichter -- feiertagsbedingt ruhiger Handel an den asiatischen Börsen

Am heimischen Aktienmarkt geht es vor dem Wochenende bergab. Der deutsche Leitindex notiert im Minus. In Asien gibt es aufgrund von Feiertagen am Freitag wenig Bewegung.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Freitag kaum.

Der SMI eröffnete den Handel 0,15 Prozent schwächer bei 10'836,60 Punkten und hält sich auch anschliessend knapp im Minus.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI starteten derweil mit Abschlägen von 0,14 Prozent auf 1'730,87 Stellen bzw. 0,08 Prozent auf 13'532,56 Zählern und folgen dem Trend des Leitindex im weiteren Verlauf.

Die Vorgaben sind einmal mehr eher verhalten. In den USA hat sich die Wall Street am Vortag weitgehend behauptet. Befürchtungen über zunehmende Spannungen zwischen China und dem Westen hätten den Kursen einen Dämpfer gegeben, hiess es. In Asien bleiben die chinesischen Börsen wegen des Neujahrfestes weiter geschlossen, so dass ein wichtiger Impulsgeber fehlt. Die restlichen Märkte tendieren uneinheitlich.

Die Märkte befänden sich derzeit in einer Art Warteschleife und warteten auf den nächsten Katalysator, kommentiert ein Börsianer. Die Frage sei nur, ob dieser Katalysator ein positiver oder ein negativer sein werde. Zuletzt sei es eine Abwägung zwischen lauen Wirtschaftsdaten und zunehmenden Impfungen gegen COVID-19 gewesen. Hinzu komme die Aussicht auf mehr Staatsausgaben und anhaltend billiges Geld von den Zentralbanken, was einerseits höheres Wachstum bedeute, schliesslich aber auch die Inflation antreiben werde.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt weist am Freitag Verluste aus.

Der DAX ging 0,46 Prozent schwächer bei 13'976,13 Punkten in den Handel und sackt damit wieder unter die Marke von 14'000 Stellen ab. Im weiteren Verlauf hält er sich auf rotem Terrain.

"Der deutsche Leitindex wird heute in einer engen Seitwärtsspanne ins Wochenende gehen", prognostizierte Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Nach dem Rekordhoch des DAX zum Wochenbeginn hat der Aufwärtsdrang zuletzt an Schwung verloren. Auf Wochensicht zeichnen sich für den DAX leichte Verluste ab. "Der Markt zeigt sich nach wie vor sehr nervös", so Utschneider. Die Unsicherheit hinsichtlich der konjunkturellen Folgen der Pandemie mit neuen Varianten des Coronavirus hat die Investoren jüngst vorsichtiger agieren lassen.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag uneinheitlich.

Der Dow Jones ging 0,09 Prozent höher bei 31'466,49 Stellen in den Donnerstagshandel, bei 31'543 Punkten stieg er zwischenzeitlich auf einen weiteren Höchststand. Im Verlauf fiel das Börsenbarometer aber wieder unter die Nullline und ging mit einem Abschlag von 0,02 Prozent bei 31.430,90 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite schloss daneben fester, das Börsenbarometer ging mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 14.025,77 Zählern in den Feierabend.

Impulse gaben die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten. Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 6. Februar abgenommen, wobei allerdings der Vorwochenwert deutlich nach oben revidiert wurde. "Noch immer ist eine grosse Zahl von Jobs verlorengegangen, und es ist klar, dass mehr staatliche Hilfe vonnöten ist", sagt Shoqat Bunglawala von Goldman Sachs Asset Management. Diese Hilfe und eventuelle Steuererleichterungen seien ein entscheidender Faktor für die Konsumenten. Am Vortag hatte Fed-Präsident Jerome Powell zugesichert, dass die US-Notenbank die Wirtschaft weiter mit niedrigen Zinsen und Assetkäufen stützen wird.

Hauptthema blieb ansonsten die Berichtssaison; hier standen PepsiCo, Kraft Heinz, Tyson Foods und Kellogg im Fokus. Daniel Morris von BNP Paribas Asset Management bezeichnet die bisherige Saison als "phänomenal", so dass es fundamentale Gründe für Kursgewinne gebe. Bereits am Vorabend öffnete Uber seine Bücher. Wegen der Corona-Krise verbuchte das Unternehmen im vierten Quartal einen kräftigen Umsatzrückgang und einen Verlust von fast 1 Milliarde Dollar. Dabei schnitt Uber noch schlechter ab, als Analysten erwartet hatten.

ASIEN

Am Freitag blieb es an den asiatischen Handelsplätzen ruhig.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss 0,14 Prozent leichter mit 29'502,07 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite am Mittwoch um 1,43 Prozent auf 3'655,09 Punkte nach oben. Hier ruht der Handel wegen der Feiertage zum chinesischen Mondneujahr bis einschliesslich Mittwoch kommender Woche. In Hongkong hingegen fand am Donnerstag ein verkürzter Handel statt - der Hang Seng beendete diesen schlussendlich 0,45 Prozent fester bei 30'182,44 Zählern. Dort wird der Handel am Dienstag wieder aufgenommen.

Die wenigen Aktienmärkte in Asien, an denen am Freitag gehandelt wurde, zeigten sich überwiegend mit Abschlägen. Von der Wall Street kamen keine Impulse. Hier hatte sich die Seitwärtsbewegung fortgesetzt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires