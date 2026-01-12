Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
COSMO-Aktie: Neue Wachstumsphase steht an
IVF Hartmann-Aktie: Interims-CEO Martin Walther wird definitiv Chef
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Molecular Partners-Aktie: Weiter bis 2028 finanziert
Idorsia-Aktie: Positive Studiendaten zu Lucerastat
Geändert am: 12.01.2026 08:19:01

SMI schwächer erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische Aktienmarkt dürfte schwächer in den Montagshandel starten, während der deutsche Leitindex wohl kaum bewegt eröffnen dürfte. An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte sich am Montag mit Abschlägen präsentieren.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der SMI 2,1 Prozent tiefer bei 13'146 Punkten.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Montag wohl zurück.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX kaum verändert bei 25'254 Punkten.

WALL STREET

Zum Abschluss einer starken ersten Handelswoche des Jahres ging es für die US-Börsen am Freitag weiter bergauf.

Der Dow Jones bewegte sich nach einem höheren Start in Richtung Rekordhoch und legte letztlich um 0,48 Prozent auf 49'504,07 Punkte zu.
Der NASDAQ Composite zeigte sich im Verlauf ebenfalls freundlich und verbesserte sich schlussendlich um 0,81 Prozent auf 23'671,35 Zähler.

Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed hat am Freitag die Kurse an den amerikanischen Börsen nach oben getrieben. Auslöser waren durchwachsene Arbeitsmarktdaten aus den USA. Zum Jahresende zeigte sich dort ein uneinheitliches Bild: Zwar fiel der Beschäftigungszuwachs geringer aus als prognostiziert, gleichzeitig sank jedoch die Arbeitslosenquote leicht. Dennoch liefern die Zahlen Argumente für jene, die von der Fed ein schnelleres Vorgehen bei Zinssenkungen verlangen.

James Knightley, Chefvolkswirt der ING, sieht zunehmende Sorgen um die Arbeitsplatzsicherheit. Viele Bereiche der US-Wirtschaft bauten Stellen ab, und die Beschäftigungsentwicklung in den meisten Sektoren sei äusserst alarmierend. Aus seiner Sicht sende der Arbeitsmarkt ein klares Signal an die Notenbank, die Konjunktur stärker zu stützen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Montag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio findet wegen eines nationalen Feiertags kein Handel statt. Zuletzt hatte der Nikkei 225 am Freitag 1,61 Prozent höher bei 51'939,89 Punkten geschlossen.

Der Shanghai Composite erzielt am Montag derweil aktuell (06:50 Uhr) einen Gewinn von 0,88 Prozent bei 4'156,57 Zählern.

In Hongkong klettert der Hang Seng um 0,93 Prozent auf 26'474,33 Stellen.

Für Kauflaune sorgt eine gute Vorgabe der Wall Street vom Freitag. Zu den Favoriten gehören wie bereits in der jüngsten Vergangenheit Technologieaktien mit der intakten KI-Fantasie und der hohen Nachfrage nach Chips. Zuletzt untermauerten dies am Freitag starke Zahlen von TSMC.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
12.01.26 Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr)
12.01.26 ANZ Stellenanzeigen
12.01.26 Fed-Chef Powell spricht
12.01.26 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
12.01.26 Dreikönigsfest
12.01.26 Current Account
12.01.26 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
12.01.26 Inflation (HICP) (Jahr)
12.01.26 Industrieproduktion (im Jahresvergleich)
12.01.26 Handelsbilanz
12.01.26 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
12.01.26 EZB-Mitglied De Guindos spricht
12.01.26 Sentix Investorenvertrauen
12.01.26 Verbraucherpreisindex (YoY)
12.01.26 Handelsdefizit - RBI
12.01.26 Leistungsbilanz n.s.a.
12.01.26 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
12.01.26 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
12.01.26 FOMC Mitglied Bostic Rede
12.01.26 Auktion 3-jähriger Staatsanleihen
12.01.26 NZIER Unternehmensvertrauen

