Vor US-Inflationsdaten: SMI vorbörslich höher -- DAX mit Aufschlägen erwartet -- Asiatische Börsen unentschlossen

SCHWEIZ

Am Donnerstag werden die heimischen Aktienindizes in Grün erwartet.

Der SMI zeigt sich vorbörslich höher.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex.

Der Inflationsdruck in den USA dürfte im Dezember weiter nachgelassen haben. Für die Finanzmärkte werden die Daten ein wichtiges Update für die Beurteilung ihrer Zinsprognosen sein. Fed-Funds-Futures preisen spätestens für die Dezember-Sitzung des Offenmarktausschusses FOMC eine Zinssenkung ein, und auch die Entwicklung an den Aktien- und Anleihemärkten lässt sich schwer ohne solche Zinssenkungshoffnungen erklären.

Auch die Kommunikation von Fed-Offiziellen lässt kaum den Schluss zu, dass die Fed demnächst nachgeben wird.

Insgesamt kann man also sagen, dass der Inflationsdruck in den USA auf breiter Front zurückgeht, aber immer noch ungewöhnlich hoch ist, auch in den Kerngrössen. Zugleich dürften die FOMC-Mitglieder die Möglichkeit einer Rezession einkalkulieren, die den Preisdruck ihrerseits dämpfen würde. Dem stehen aber wohl Befürchtungen gegenüber, wie in den 1970er Jahren die Zinsschraube zu früh zu lockern und der Inflation damit neuen Auftrieb zu geben. Für die nächste FOMC-Sitzung, die am 31. Januar und 1. Februar stattfindet, ist eine Zinsanhebung von 25 Basispunkten eingepreist.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag freundlich starten.

Der DAX zeigt sich vorbörslich gut behauptet.

Die Aufwärtsdynamik dürfte allerdings nach dem Anstieg um über 1'000 Punkte seit dem Jahreswechsel zunächst deutlich nachlassen: "Alle Augen sind zunächst auf die US-Inflation gerichtet", so ein Händler. Erwartet wird, dass die Jahresrate des Preisanstiegs auf 6,5 von 7,1 Prozent zurückgekommen ist. In der Kernrate soll sie auf 5,7 von 6 Prozent gefallen sein. Sollten die neuen Daten nicht enttäuschen, dürfte der DAX im Anschluss weiter steigen, heisst es am Markt. Dann dürften sich die Hoffnungen auf einen moderateren Kurs der US-Notenbank verfestigen. Aktuell wird für die nächste Zinsentscheidung am 1. Februar ein Schritt um 25 Basispunkte erwartet.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte knüpften am Mittwoch an ihre festere Tendenz vom Vortag an.

So ging der Dow Jones mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 33'973,01 Punkten aus der Sitzung. Er hatte etwas höher eröffnet und seine Gewinne dann im Verlauf ausgebaut. Der NASDAQ Composite legte bis zum Handelsende noch deutlicher zu und schloss bei 10'931,67 Zähler um 1,76 Prozent höher. Auch er war bereits zum Start gestiegen.

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Gewinnen. Die Anleger hielten sich vor der Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Donnerstag allerdings zurück, heisst es. Diese könnten Aufschluss darüber geben, mit welchem Tempo die US-Notenbank ihren rigiden Zinskurs zur Bekämpfung der hohen Inflation fortführen wird. Zudem fällt am Freitag der Startschuss für die US-Berichtssaison - gleich vier grosse US-Banken werden ihre Geschäftszahlen zum vierten Quartal vorlegen.

"Anleger scheinen die Erwartung einzupreisen, dass sich die Inflation weiter abschwächen wird", so Sophie Lund-Yates, leitende Aktienanalystin bei Hargreaves Lansdown. "Berichte über die Verbesserung bei Engpässen in der globalen Lieferkette und die Wiedereröffnung Chinas bedeuten, dass die Märkte letztlich wieder etwas Optimismus einkalkulieren. Diese gute Stimmung hat jedoch auch ihre Grenzen. Die Aktienmärkte sind nach wie vor sehr empfindlich und waren in den letzten Handelstagen anfällig für Irreführungen", fügte sie hinzu.

Die US-Notenbanker betonen jedoch nach wie vor, dass sie bereit seien, eine restriktive Haltung einzunehmen, um die hohe Inflation zu bekämpfen.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten zeigen am Donnerstag gemischte Vorzeichen.

In Japan notierte der Leitindex Nikkei zu Handelsende minimale 0,01 Prozent fester bei 26'449,82 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen zeitweise unwesentliche 0,02 Prozent auf 3'161,19 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong gibt derweil 0,53 Prozent auf 21'332,18 Zähler ab (8.00 Uhr MEZ).

Das Thema Inflation beherrscht am Donnerstag an den asiatischen Börsen das Geschehen und lässt Anleger zu keiner einheitlichen Sicht der Dinge finden. Im Vorfeld der nach Börsenschluss in Asien erwarteten US-Verbraucherpreise für Dezember halten sich Investoren an den Aktienmärkten merklich zurück, die Aktienindizes bewegen sich kaum. Von den US-Daten erhoffen sich Anleger Erkenntnisse über den künftigen Zinspfad der US-Notenbank. Auch aus China erreichen die Märkte neue Inflationsdaten. Während die Dezember-Verbraucherpreise wie erwartet gestiegen sind, zeugen deutlich gesunkene Erzeugerpreise, die unverändert prognostiziert worden waren, von der konjunkturellen Schwäche der Volksrepublik. Allerdings stammen die Daten noch aus der Zeit der strikten Corona-Abriegelungen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires