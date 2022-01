SMI fester -- DAX eröffnet in Grün -- Börsen in Fernost freundlich

SCHWEIZ

Anleger in Zürich zeigen sich auch am Mittwoch optimistisch.

Der SMI geht fester in die Mittwochssitzung.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgen dem Trend des Leitindex.

Während die Nachrichtenlage mit Blick auf Schweizer Unternehmen noch immer dünn ist, sind die Vorgaben der US-Börsen freundlich. Dabei haben die Aktien in New York in der zweiten Handelshälfte, das heisst nach Börsenschluss in Europa, noch einmal klar zugelegt, gestützt von Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell bei einer Anhörung im US-Senat.

Diese sorgten für eine gewisse Beruhigung an den Aktienmärkten. Er bekräftigte, dass das Fed die milliardenschweren Anleihekäufe im März abschliessen und darauf den Leitzins im Lauf des Jahres erhöhen werde. Später im Jahr solle dann auch rasch die Bilanz des Fed abgebaut werden. Damit liegt dessen Fahrplan innerhalb der Erwartungen am Markt. Die Credit Suisse führt die positive Reaktion der Börse insbesondere darauf zurück, dass die Geldpolitik wohl so weit gestrafft wird wie nötig, um die Inflation einzudämmen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt legt am Mittwoch zu.

Der DAX geht 0,71 Prozent höher bei 16'054,93 Punkten in die Mittwochssitzung. Damit schafft er es bereits zum Start über die Marke von 16'000 Punkten, an der er am Vortag noch gescheitert war.

Eine Hilfe sind gute internationale Vorgaben: Der Dow Jones Industrial war in New York am Vorabend fast auf Tageshoch aus dem Handel gegangen und in Asien legten die Börsen zu. Dreh- und Angelpunkt des Geschehens dürften nun am Mittwoch die Inflationszahlen aus den USA werden. Laut dem Experten Thomas Altmann von QC Partners ist ein weiterer Anstieg der Inflationsrate Konsens auf dem Parkett "Das bedeutet aber auch, dass ein weiterer Anstieg der Teuerung bereits eingepreist ist. Möglicherweise steht bei der Jahresrate zum ersten Mal seit 1982 eine 7 vor dem Komma", schrieb der Experte am Morgen. Abzuwarten bleibt aber die Reaktion der Anleger, sollte die Teuerung deutlich über den Erwartungen liegen. So hatten Bedenken hinsichtlich einer schneller als gedachten geldpolitischen Straffung in den USA die Aktienmärkte in der vergangenen Woche deutlich nach unten gezogen.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es im Dienstagshandel nach oben.

Der Dow Jones war zunächst schwächer gestartet, rückte im Handelsverlauf aber in die Gewinnzone vor und schloss 0,51 Prozent höher bei 36'251,96 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte ebenfalls Gewinne einfahren, hier belief sich das Plus zum Handelsende auf 1,41 Prozent - das Börsenbarometer schloss bei 15'153,45 Indexpunkten.

Bestimmendes Thema war weiterhin die anstehende Zinswende in den USA. Analysten gehen zunehmend davon aus, dass die Fed die Leitzinsen im laufenden Jahr nicht wie bislang erwartet drei sondern vier Mal anheben wird, erstmalig wohl im März. An den Märkten werden die Zinserwartungen nun eingepreist, was zu einem deutlichen Anstieg der Marktzinsen geführt hat.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte legen zur Wochenmitte zu.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert 1,90 Prozent fester bei 28'758,15 Punkten.

Der Shanghai Composite klettert um 0,56 Prozent auf 3'587,50 Zähler nach oben. In Hongkong steigt der Hang Seng unterdessen um 2,52 Prozent auf 24'338,18 Indexpunkte. (7.03 Uhr MEZ)

Gewinne an der Wall Street lieferten den nötigen Rückenwind. Börsen mit stärkerem Anteil an Technologiewerten profitierten dabei von der Stärke der NASDAQ und zogen besonders stark an.

Äusserungen von US-Fed-Chef Jerome Powell in einer Anhörung des Kongresses hatten die US-Börsen am Vortag beflügelt. "Dieser beruhigte die Investoren mit der Aussage, dass die Fed den Inflationsanstieg in solcher Weise bekämpfen wird, dass der Konjunkturaufschwung sich fortsetzen wird", hiess es von der LBBW. Wichtig sei dabei auch, was Powell nicht gesagt habe, so Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Er habe sich weder für vier Zinserhöhungen im Jahr 2022 ausgesprochen, noch für einen Beginn der Zinserhöhungen im März. Ausserdem habe er keine Einzelheiten genannt, wann der Abbau der Fed-Bilanz beginnen sollte.

Die chinesischen Börsen profitierten zudem von neuen Preisdaten, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. In China hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise nach einem 26-Jahres-Hoch im Oktober stärker als von Experten erwartet verlangsamt. Zudem fiel das Plus bei den Verbraucherpreisen geringer aus als erwartet. Dies erhöht nach Einschätzung von Experten den Spielraum für die Notenbank, den Leitzins erstmals seit April 2020 zu senken.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires