SMI verliert -- DAX zieht an -- Börsen in Fernost überwiegend freundlich

Der heimische bewegt gibt am Mittwoch ab, wogegen der deutsche Aktienmarkt kräftig zulegt. Die Börsen in Asien ziehen mehrheitlich an.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse präsentiert sich am Mittwoch nin Rot.

Der Leitindex SMI eröffnete 0,15 Prozent leichter bei 10'374,60 Zählern und liegt auch im weiteren Handelsverlauf in der Verlustzone.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI geben derzeit nach.

Nach zwei schwächeren Handelstagen und im Vorfeld einiger wichtiger Termine wird in Marktkreisen mit einem von Zurückhaltung geprägten Handelsgeschehen gerechnet. So richten sich die Blicke einerseits auf die Wahlen in Grossbritannien vom morgigen Donnerstag, wo der Vorsprung der Tories gemäss den letzten Umfragen etwas geschmolzen ist, und auch auf die erste Pressekonferenz der EZB unter der neuen Chefin Christine Lagarde. Andererseits werden im Wochenverlauf weitere Nachrichten vom Dauerthema Handelsstreit zwischen den USA und China erwartet.

Bereits am Mittwoch nach Handelsschluss steht zuvor aber die amerikanische Notenbank mit ihrem letzten Zinsentscheid für das laufende Jahr im Blickpunkt. Die Mehrheit der Marktteilnehmer geht davon aus, dass dieser nach den zuletzt starken Zahlen vom Arbeitsmarkt die Hände gebunden sind und deshalb nicht mit einer weiteren Zinssenkung zu rechnen ist.

Im Fokus steht zudem der Börsengang von Saudi Aramco. Er handelt sich um den grössten IPO aller Zeiten.

DEUTSCHLAND

Für den deutschen Aktienmarkt geht es am Mittwoch aufwärts.

Der DAX verzeichnet inzwischen ein kräftiges Plus, nachdem er zum Start nur um 0,04 Prozent auf 13'075,43 Punkte gestiegen war.

Es sei nicht auszuschliessen, dass bereits einige Akteure am Markt allmählich die Bücher für dieses Jahr schliessen, um die bereits erzielten Kursgewinne nicht mehr zu gefährden, schrieben die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick. "Insofern muss damit gerechnet werden, dass das Handelsgeschehen in den kommenden Tagen nach und nach an Schwungkraft verliert."

In den USA steht an diesem Abend der Zinsentscheid der US-Notenbank auf der Agenda. Es dürfte der Fed nicht gerade leicht fallen, eine verlässliche Einschätzung für den US-Wirtschaftsausblick zu geben, sagte Commerzbank-Devisenexpertin Thu Lan Nguyen. Denn im Handelsstreit sehe es zunehmend danach aus, als ob die Entscheidung über die am Sonntag vorgesehene Einführung weiterer US-Zölle auf chinesische Importe in letzter Sekunde falle.

WALL STREET

Neue Hoffnung auf Zollverschiebung brachte kaum Impulse für den US-Handel am Dienstag.

An den US-Börsen verlief der Handel am Dienstag impulslos.

Der Dow Jones pendelte über weite Strecken des Dienstagshandels um die Nulllinie. Im späten Handel rutschte der US-Leitindex ins Minus, am Ende ging das Börsenbarometer mit einem Abschlag von 0,10 Prozent bei 27'882,91 Punkten in den Feierabend. Auch beim NASDAQ Composite zeigte sich ein ähnliches Bild: Nachdem sich der Index lange stabil zeigte, stand am Ende ein leichtes Minus von 0,07 Prozent auf 8'616,18 Punkte.

Neue Nachrichten zum Handelsstreit mit China konnten die US-Börsen nicht dauerhaft stützen. Die für den 15. Dezember angedrohten neuen Strafzölle der USA auf Importe aus China werden laut übereinstimmenden Presseberichten womöglich verschoben. Mit der angedachten Verschiebung sollen weitere Verhandlungen ermöglicht werden, berichtet die Wirtschaftszeitung "Wall Street Journal". Das Blatt berief sich auf Informationen sowohl von Vertretern der chinesischen als auch der amerikanischen Verhandlungsdelegation. Demnach soll es keine harte Zeitgrenze für die Verhandlungen geben.

Vom Handelskonflikt abgesehen befand sich die Wall Street eher im Wartemodus. Neben anstehenden geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank richten Investoren ihre Augen in dieser Woche vor allem auf die Parlamentswahl in Grossbritannien, die an diesem Donnerstag stattfindet.

ASIEN

An den asiatischen Börsen setzt sich am Mittwoch im späten Geschäft eine verhalten positive Tendenz durch.

In Japan schloss der Nikkei mit einem Verlust von 0,08 Prozent bei 23'391,86 Punkten.

Dagegen legen die Börsen in China zu. Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland aktuell (09:10 Uhr) um 0,24 Prozent auf 2'924,42 Zähler ansteigt, klettert der Hang Seng in Hongkong um 0,66 Prozent auf 26'612,37 Einheiten.

Im ständigen spekulativen Hin und Her über ab Sonntag drohende neue US-Zölle auf chinesische Importe sprechen Händler von leichten Hoffnungsschimmern. Doch neben unbestätigten Berichten aus China und den USA über eine mögliche Verschiebung entsprechender Zölle finden auch die Pessimisten neue Nahrung, denn US-Wirtschaftsberater Lawrence Kudlow hat verlautbart, dass die Strafzölle noch nicht vom Tisch seien. Ähnliche Äusserungen kommen auch von einem ranghohen Mitarbeiter des Weissen Hauses. Daher kann trotz der leichten Aufschläge von Euphorie keine Rede sein. Marktteilnehmer sprechen von einer konfusen Meldungslage.

"An den Märkten hofft man, dass die Zölle während der laufenden Verhandlungen nicht zur Tatsache werden", spricht Marktstratege Vishnu Varathan von Mizuho Bank vielen Anlegern aus der Seele. Doch auch er warnt, dass entsprechende Hoffnungen ohne ein Machtwort von US-Präsident Donald Trump zaghaft und zerbrechlich seien. Die bevorstehenden Entscheidungen der Notenbanken in den USA und der Eurozone sowie die Wahl in Grossbritannien bremsen zudem die Risikobereitschaft der Anleger.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires