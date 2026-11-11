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Geändert am: 11.11.2026 08:42:09

SMI vorbörslich fester -- DAX zum Start voraussichtlich weiter in Rekordnähe -- Asiens Börsen uneinheitlich

Am heimischen Aktienmarkt deuten sich für den Mittwoch Startgewinne an. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl höher in den Mittwochshandel einsteigen. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch höher starten.

Der SMI schloss am Vortag 0,61 Prozent fester bei 15'037,94 Punkten ab. Damit blieb er in Reichweite seines Rekordhochs von vergangener Woche bei 15'092,56 Punkten.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI zogen nach einer positiven Eröffnung ebenfalls an. Sie verabschiedeten sich 0,53 Prozent stärker bei 21'144,31 Zählern bzw. 0,47 Prozent im Plus bei 2'409,84 Punkten aus dem Handelstag.

Vorbörslich zeichnet sich für den heimischen Leitindex ein Plus von rund einem halben Prozent ab.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte fester in den Mittwochshandel starten.

Am Vortag legte der DAX 0,31 Prozent auf 26'347,45 Zähler zu.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zulegen. Damit sollte der Leitindex in Schlagdistanz zu seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch von 26'692 Punkten bleiben.

Im Technologiesektor sind die jüngsten Ängste vor einer strengeren Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI) wieder etwas verflogen. Zudem dämpfte der Cloudkonzern CoreWeave auch mit einem optimistischen Ausblick Zweifeln am KI-Geschäft. Sorgen wegen der hohen Verschuldung des Unternehmens hatten zuletzt Bedenken hinsichtlich der hohen Kosten für den weltweiten KI-Ausbau und der Rentabilität hochkochen lassen, die den gesamten Sektor belastet hatten.

Wieder etwas anziehende Ölpreise und neue Zinssorgen dürften zunächst etwas in den Hintergrund treten. Eine unerwartet hohe US-Inflation im Oktober hatte den US-Börsen am Dienstag fallende Kurse eingebrockt. Die Inflationsdaten befeuerten erneut die Erwartung steigender Leitzinsen in den Vereinigten Staaten. Die US-Notenbank Fed werde im Dezember den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte anheben, prognostiziert Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. An den Finanzmärkten werde nun aber spekuliert, ob die Fed den Leitzins nicht sogar um 0,50 Prozentpunkte anhebt.

Zudem steht die Berichtssaison weiter im Blick, unter anderem mit den Quartalszahlen der DAX-Konzerne Brenntag, E.ON, RWE und Siemens Energy.

WALL STREET

An den US-Börsen spielte sich eine unsichere Sitzung ab.

So eröffnete der Dow Jones leichter und behielt die schwache Tendenz bei. Schlussendlich gab er 0,3 Prozent auf 52'231,89 Punkte nach.
Daneben verlor der technologielastige NASDAQ Composite bis auf 25'065,87 Zähler (-0,74 Prozent), nachdem er bereits zum Start auf rotem Terrain tendierte.

Die kräftige Erholung an den US-Börsen zum Wochenstart wurde am Dienstag trotz weiter sinkender Ölpreise spürbar ausgebremst. So fielen die Verbraucherpreise im Oktober höher als erwartet aus, was Sorgen vor einem stärkeren als bislang erwarteten Leitzinsanstieg im Dezember schürt. Hinzu kommt, dass US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller nicht nur eine Zinserhöhung im Dezember befürwortet, sondern dabei auch eine kräftige Anhebung nicht ausschliesst.

Zudem sorgten Neuigkeiten zum Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic für Enttäuschung.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen am Mittwoch unterschiedliche Vorzeichen.

In Tokio kletterte der Nikkei 225 um 1,31 Prozent auf 61'248,59 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,55 Prozent höher bei 3'683,92 Zählern.

Der Hang Seng in Hongkong gibt allerdings nach und verliert zeitweise 0,70 Prozent auf 24'374,73 Indexpunkte.

In Südkorea gewann der KOSPI unterdessen 2,42 Prozent auf 5'365,75 Zähler.

Ein uneinheitliches Bild zeigte sich an den asiatischen Aktienmärkten am Mittwoch: Während Halbleiterwerte in Japan, Südkorea und Taiwan deutliche Kursgewinne verbuchten, gerieten Technologieaktien in Hongkong unter Verkaufsdruck. Starke Quartalszahlen des KI-Spezialisten CoreWeave sorgten für Auftrieb im gesamten Sektor, wenngleich unerwartet hohe US-Inflationsdaten die Sorgen vor weiteren Zinsschritten der US-Notenbank Federal Reserve erneut anfachten.

Für positiven Schwung im KI-Bereich sorgte CoreWeave im späten US-Handel. Der Spezialist für KI-Infrastruktur übertraf mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten und hob seine Jahresprognose an – ein Zeichen dafür, dass die Nachfrage nach Rechenkapazitäten trotz bestehender Kapazitätsengpässe in der Rechenzentren-Branche unverändert hoch bleibt. Zudem stieg die Spannung vor dem geplanten Börsengang von Anthropic, bei dem eine voll verwässerte Bewertung von 1,4 Billionen US-Dollar angestrebt wird.

Gedämpft wurde die Zuversicht jedoch durch die US-Verbraucherpreise für Oktober. Die Inflation stieg im Monatsvergleich um 0,4 Prozent, während die Kernrate um 0,3 Prozent zulegte – womit die Daten zum dritten Mal in Folge über den Analystenerwartungen lagen. Am Markt wird nun für Dezember ein Zinsschritt der Fed um 25 Basispunkte eingepreist, wobei auch ein grösserer Schritt nicht ausgeschlossen wird; bis Juni rechnen Händler mit insgesamt etwa drei Anhebungen um jeweils einen Viertelprozentpunkt.

Redaktion Finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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