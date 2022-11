US-Inflationsdaten wirken weiter: Kräftige Gewinne in Asien

SCHWEIZ

Am Donnerstag lockten die US-Inflationsdaten die Investoren am Schweizer Aktienmarkt zurück.

Der SMI zeigte sich am Nachmittag kräftig im Plus, nachdem er tiefer in die Sitzung gegangen war. Er verabschiedete sich letztlich 1,98 Prozent stärker bei 11'120,49 Punkten.

Die Nebenwerteindizes präsentierten sich ebenfalls deutlich im grünen Bereich. Zuvor waren auch der SPI und der SLI im Minus gestartet. So verliess der SPI das Handelsgeschehen 2,13 Prozent stärker bei 14'244,23 Stellen, während der SLI letztlich 2,99 Prozent auf 1'703,93 Stellen hinzugewann.

Die Hoffnung auf ein langsameres Zinserhöhungstempo der US-Notenbank hat am Donnerstag am schweizerischen Aktienmarkt für ein kräftiges Plus gesorgt. Auslöser waren die Inflationsdaten aus den USA für Oktober, die unterhalb der Erwartung ausgefallen sind.

Für die Volkswirte der Commerzbank mehren sich die Anzeichen, dass die Inflation ihren Gipfel überschritten hat und wieder fällt. Der nächste Zinsschritt der Fed im Dezember dürfte daher kleiner ausfallen. Die Deutsche Bank bezeichnete die Verbraucherpreise als "eine der wichtigsten Variablen", anhand derer die Federal Reserve entscheidet, ob sie im kommenden Monat die Zinsen weniger stark erhöht als zuletzt. Anleger sollten allerdings im Hinterkopf behalten, dass vor dem nächsten Zinsentscheid nochmals Verbraucherpreisdaten veröffentlicht werden, so die Analysten.

Bei den Einzelwerten gingen die Kursaufschläge quer durch alle Branchen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt tendierte am Donnerstag deutlich höher.

Der DAX eröffnete die Sitzung tiefer. Anschliessend pendelte er zwischen Gewinn- und Verlustzone hin und her. Nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten zündete der deutsche Leitindex ein Kursfeuerwerk. Zur Schlussglocke stand ein Plus von 3,51 Prozent auf 14'146,09 Punkte an der Tafel.

Nach einem überraschend moderaten Anstieg der US-Verbraucherpreise im Oktober war der Leitindex am Donnerstagnachmittag auf das höchste Niveau seit Juni geklettert. Die Anleger dürfen sich nun berechtigte Hoffnungen machen, dass die US-Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat und das Tempo der Zinswende der US-Notenbank abnimmt. Helaba-Experte Ulrich Wortberg hielt es nach der positiven Überraschung für wahrscheinlicher, dass es im Dezember einen kleineren Zinsschritt geben wird. Die Zinserwartungen dürften nachgeben.

Derweil bekamen die Anleger von den Unternehmen noch einmal einen Strauss an Quartalsberichten.

WALL STREET

Eine überraschend niedrige Teuerung in den USA befeuerte am Donnerstag die Börsen.

Der Dow Jones sprang um 3,69 Prozent auf 33'712,21 Zähler an. Der technologielastige NASDAQ Composite sprang sogar um 7,35 Prozent auf 11'114,15 Punkte nach oben.

Die Verbraucherpreise in den USA sind im Oktober weniger stark gestiegen als erwartet. Damit setzen die Märkte nun wieder darauf, dass die US-Notenbank Fed weniger stark auf die geldpolitische Bremse tritt und die Zügel wieder etwas lockert.

Nach drei starken Börsentagen in Folge war der Dow am Vortag unter Druck geraten. Marktteilnehmer hatten die Verluste unter anderem auf die Ergebnisse der Zwischenwahlen in den USA zurückgeführt. Auch an diesem Donnerstag herrscht über die künftigen Machtverhältnisse im US-Kongress noch keine Klarheit.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenausklang kräftig nach oben.

In Tokio steigt der Nikkei gegen 6:55 Uhr unserer Zeit um 3,03 Prozent auf 28'278 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 2,04 Prozent auf 3'098 Zähler zu. In Hongkong klettert der Hang Seng derweil um 6,90 Prozent auf 17'190 Einheiten.

Die Hoffnung auf bedächtigere Zinserhöhungen in den USA sorgt am Freitag an den asiatischen Aktienmärkten wie schon zuvor in Europa und den USA für ein Kursfeuerwerk. Auslöser waren die Inflationsdaten für Oktober aus den USA, die zwar erneut einen deutlichen, aber zugleich klar geringeren Anstieg zeigten, als Ökonomen und Marktteilnehmer erwartet hatten. Das befeuert Spekulationen, dass der Inflationshöhepunkt endgültig überschritten ist mit entsprechenden günstigen Folgen für die US-Geldpolitik.

Am Zinsterminmarkt stieg die Wahrscheinlichkeiten für eine Zinserhöhung um nur 50 und nicht 75 Basispunkte im Dezember von 56 auf 85 Prozent. Ausserdem sehen Marktteilnehmer mit der Inflationsentwicklung in den USA nun auch mehr Spielraum für die chinesische Notenbank, mit einer lockereren Geldpolitik, die lahmende Wirtschaft des Landes zu unterstützen.

