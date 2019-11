SMI startet kaum verändert -- DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- US-Börsen schliessen etwas fester

Der heimische Markt startet kaum bewegt in die neue Woche. Der deutsche Leitindex zeigt sich anfänglich leichter. An den Märkten in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts. An der Wall Street hat die Begeisterung über mögliche Fortschritte im sino-amerikanischen Handelszwist nachgelassen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag stabil eröffnet.

Zu Handelsbeginn notiert der Leitindex SMI tiefer.

Neue Verunsicherung über den US-chinesischen Handelsstreit und die anhaltenden Proteste in Hongkong dürften die Beteiligungspapiere belasten, heisst es am Markt. "Die Freude über mögliche Fortschritte im Handelsstreit währte nur kurz", sagt ein Händler. US-Präsident Donald Trump hat die Aufhebung gewisser Zölle verneint und sich über die Geschwindigkeit der Handelsgespräche mit China beklagt.

Die Gespräche gingen voran, aber langsam, "viel zu langsam für mich", sagte Trump am Samstag. Er betonte erneut, dass vor allem China Interesse an einem Abkommen habe. "Wenn es kein grossartiger Deal ist, werde ich ihn nicht machen", sagte Trump. Es gebe zudem eine falsche Berichterstattung über den Willen der USA, bereits bestehende Sonderzölle auf chinesische Produkte zurückzunehmen. Damit habe Trump die Party an den Märkten wieder gecrasht, heisst es am Markt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag schwächer in die Woche gestarten.

Zum Handelsauftakt verliert der DAX 0,44 Prozent auf 13'170,18 Punkte.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt lassen zum Wochenbeginn zunächst Vorsicht walten und warten die weitere Entwicklung im Handelskonflikt ab.

US-Präsident Donald Trump beklagte sich über die Geschwindigkeit der Handelsgespräche mit China. Die Gespräche gingen voran, aber langsam, "viel zu langsam für mich", sagte Trump. Er betonte erneut, dass vor allem China Interesse an einem Abkommen habe. "Wenn es kein grossartiger Deal ist, werde ich ihn nicht machen", sagte der US-Präsident.

In Deutschland sorgen die Details zum Durchbruch bei der Grundrente für zusätzliche Verunsicherung. Hunderttausende Bezieher kleiner Renten sollen zwar ab 2021 eine Grundrente bekommen. Finanziert werden soll dies aber ausschliesslich aus Steuermitteln - etwa durch die geplante Finanztransaktionssteuer. Diese Börsensteuer ist seit Jahren hoch umstritten.

WALL STREET

An den US-Börsen nahm Donald Trump der jüngsten Rekordrally den Schwung.

Der Dow Jones notierte am Freitag überwiegend in der Verlustzone, erzielte zum Handelsschluss aber ein marginales Plus von 0,02 Prozent und schloss auf 27'681,24 Zählern. Dem Techwerte-Index NASDAQ Composite tendierte leicht bergauf und legte um 0,48 Prozent auf 8'475,31 Punkte zu.

Zuletzt hatten die Märkte von der Nachricht profitiert, dass China und die USA die wechselseitigen Strafzölle Schritt für Schritt abbauen wollten. Doch die Begeisterung darüber flaute etwas ab, denn es gibt noch keine formale Vereinbarung, wie Peter Navarro, Leiter des Nationalen Handelsrats der USA, sagte. Die endgültige Entscheidung über ein entsprechendes Abkommen liege bei US-Präsident Donald Trump .

Und dieser erklärte gegenüber Reportern, dass er einer Senkung der Strafzölle noch nicht zugestimmt habe. Marktteilnehmer rechnen dennoch fest mit einem baldigen Abschluss eines Phase-1-Abkommens. Trump brauche eine Waffenruhe im Handelsstreit mit Blick auf den US-Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr dringender als die Chinesen, hiess es.

ASIEN

Am Montag weisen Asiens Märkte überwiegend rote Vorzeichen aus.

In Japan verliert der Nikkei aktuell (07:15 Uhr) 0,22 Prozent auf 23'341,57 Zähler.

Auch auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite 1,28 Prozent nach unten auf 2'926,23 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong fällt um 2,37 Prozent auf 26'994,44 Einheiten.

Neuerliche gewaltsame Zusammenstösse zwischen Demonstranten und Polizei in Hongkong sorgen am Montag an den Börsen der Region für Kaufzurückhaltung, insbesondere in Hongkong. Hinzu kommt, dass es im US-chinesischen Handelsstreit nicht voran geht und US-Präsident Donald Trump am Freitag sogar für einen Dämpfer gesorgt hatte mit der Aussage, für den Fall eines ersten Abkommens zwischen beiden Seiten über eine Senkung der Strafzölle noch nicht entschieden zu haben.

Daneben drücken neue Preisdaten aus China zusätzlich auf die Stimmung, denn im Reich der Mitte sind die Verbraucherpreise zuletzt kräftig gestiegen - fast auf ein Achtjahreshoch -, was vor allem mit stark steigenden Schweinepreisen zu tun hat vor dem Hintergrund der grassierenden Schweinepest. Dies engt den Spielraum der Notenbank des Landes für konjunkturelle Stimuli ein, auch wenn die Erzeugerpreise weiter gedrückt blieben als Zeichen einer eher schwachen wirtschaftlichen Aktivität.

Schliesslich gibt es aus Japan noch ungünstige Konjunkturdaten. Dort sind die Maschinenbauaufträge im September wider Erwarten gesunken. Allerdings gelten die Daten als notorisch volatil und weichen oft von den Prognosen ab.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires