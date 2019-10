Optimismus zu Handelsgesprächen: Asiens Börsen mit Aufschlägen

An den Aktienmärkten in Fernost werden Gewinne verbucht.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt wagten sich die Anleger am Donnerstag aus der Deckung.

Der Leitindex SMI begann den Tag kaum bewegt, arbeitete sich jedoch aus der Deckung. Letztlich notierte das Börsenbarometer 0,74 Prozent höher bei 9'903,02 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI zogen an. Der SLI ging mit einem Aufschlag von 0,87 Prozent auf 1'508,53 Einheiten aus dem Handel, während der SPI 0,6 Prozent auf 12'054,57 zulegte.

Vor Eröffnung der Wall Street bewegte sich der heimische Aktienmarkt nur wenig. Doch dann schwappte der Optimismus der dortigen Anleger in Zusammenhang mit den Handelsgesprächen zwischen China und den USA auch nach Europa über.

Mit Givaudan hatte der erste Bluechip-Konzern den Reigen der Zwischenberichte in der Schweiz eröffnet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Donnerstag stärker.

Der DAX stand zum Erklingen der Startglocke marginale 0,09 Prozent tiefer bei 12'082,89 Punkten. Doch auch das deutsche Börsenbarometer konnte sich in die Gewinnzone absetzen. Der DAX ging 0,58 Prozent stärker bei 12'164,20 Einheiten in den Feierabend.

Der Auslöser kam, wie nicht anders zu erwarten, von den US-chinesischen Handelsgesprächen. Sie sind momentan der Dreh- und Angelpunkt für die Risikobereitschaft der Investoren. So twitterte US-Präsident Trump, dass er mit dem Verlauf der Gespräche bisher zufrieden sei und sich am Freitag mit dem chinesischen Vize-Premier Liu He treffe.

Ein Treffen ist ein weiterer Schritt dahin, dass die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt bei ihren Handelsgesprächen vorankommen. Auch wenn noch lange nicht mit einem Abschluss zu rechnen sei, könnte es einen kleinen Deal geben, heisst es im Handel.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen am Donnerstag deutliche Gewinne aus.

Der Dow Jones eröffnete mit minus 0,11 Prozent knapp auf rotem Terrain bei 26'317,35 Punkten, drehte dann aber in die Gewinnzone und verabschiedete sich 0,59 Prozent fester bei 26'501,49 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite zog daneben um 0,60 Prozent auf 7'950,78 Indexpunkte an.

Die mit Spannung erwarteten Handelsgespräche zwischen den USA und China haben begonnen - und an der Wall Street keimten zarte Hoffnungen auf eine Entspannung im Konflikt beider Länder auf. Dafür reichte den Anlegern am Donnerstag offenbar aus, dass US-Präsident Donald Trump sich schon an diesem Freitag mit dem Leiter der chinesischen Delegation in Washington, Vizepremier Liu He, treffen will.

ASIEN

In Asien geht es am Freitag weiter deutlich bergauf.

In Japan legt der Nikkei aktuell (gegen 07.10 Uhr MESZ) um 1,10 Prozent zu auf 21'789,99 Einheiten.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland steht 0,44 Prozent höher bei 2'960,68 Zählern, während der Hang Seng in Hongkong stolze 2,19 Prozent hinzugewinnt auf 26'271,36 Punkte.

Positive Signale rund um die US-chinesischen Handelsgespräche sorgen am Freitag an den Börsen in Asien für gute Stimmung und Kursgewinne. Nach verhaltenen Erwartungen im Vorfeld steigt die Hoffnung, dass zumindest ein partieller Deal zustandekommen könnte. So sollen die Gespräche am heutigen Freitag fortgesetzt werden, nachdem zwischenzeitlich eine Verkürzung des Termins befürchtet worden war. Zuversichtliche Äusserungen von US-Präsident Donald Trump befeuern zusätzlich. "Es läuft sehr gut", sagte er Reportern.

Auch dass Trump Vizepremier Liu He aus der Pekinger Delegation persönlich treffen wird, gilt als positives Zeichen. Analysten hoffen, dass die Fortschritte ausreichen, um die für kommende Woche von den USA angekündigten weiteren Zollerhöhungen vom Tisch zu nehmen. "Die Anleger glauben allmählich, dass es Licht am Ende des Handelskriegs-Tunnels gibt", so Marktstratege Stephen Innes von AxiTrader.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires