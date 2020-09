Dow Jones fester -- SMI in Grün -- DAX schwächer -- Asiatische Indizes beenden Handel fester

A A Drucken

An der Wall Street verläuft die Sitzung am Freitag in grün. Anleger in der Schweiz greifen vor dem Wochenende zaghaft zu. Am deutschen Aktienmarkt kommt es zu moderaten Verlusten. An den Börsen in Fernost waren Aufwärtstendenzen zu beobachten.

SCHWEIZ Am heimischen Aktienmarkt sind vor dem Wochenende grüne Vorzeichen zu sehen. Der Leitindex SMI notierte im frühen Handel etwas tiefer, kann seine anfänglichen Verluste jedoch abschütteln und legt nun leicht zu. Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI zeigen sich mit freundlicher Tendenz. Angeführt wird die Erholung von den als sicher geltenden Pharmawerten. Vor dem Wochenende neigten die Anleger zu einer vorsichtigen Haltung und bauten daher ihre Risiken tendenziell eher ab, heisst es am Markt. Die Konfliktherde wie der US-chinesische Handelskriegs und der Brexit schwelten weiter und die Corona-Infektionen nähmen zu. Man wisse ja nie, was während des Wochenendes alles passieren könne, sagt ein Händler. Händler hoffen, dass die Korrekturphase der US-Bösen nun allmählich abgeschlossen ist und der Markt wieder in den Aufwärtstrend einmünde, schliesslich gebe es ja nach wie vor wegen der ultralockeren Geldpolitik der Notenbanken keine Alternative zu Aktien. DEUTSCHLAND Am Freitag herrscht Zurückhaltung an der deutschen Börse vor. Der DAX eröffnete 0,17 Prozent schwächer bei 13.198,74 Punkten und verweilt knapp auf rotem Terrain. Die zwischenzeitliche Erholung der US-Techwerte zusammen mit einer optimistischeren Europäischen Zentralbank (EZB) hatte ihn in dieser Woche angetrieben. Die am Vortag veröffentlichten geldpolitischen Entscheidungen der EZB gaben ihm dann aber keine weiteren Impulse mehr. Auf Wochensicht hat sich das Barometer aktuell ein Plus von 2,8 Prozent erarbeitet. WALL STREET An den US-Börsen geht es vor dem Wochenende freundlich zu. Der Dow Jones notierte zum Ertönen der Startglocke 0,28 Prozent im Plus bei 27'613,86 Punkten und steigt danach moderat weiter. Der NASDAQ Composite begann den Freitagshandel 0,82 Prozent stärker bei 11'010,07 Zählern, anschliessend pendelt er um die Nulllinie. Damit bleibt die Volatilität weiter hoch. Nach einem Beginn im Plus waren die Kurse am Donnerstag im Verlauf in negatives Terrain gerutscht. Der Auslöser waren erneute Gewinnmitnahmen im Technologiesektor, dessen Bewertung von vielen Marktteilnehmern weiterhin als zu hoch angesehen wird. Vor dem Wochenende ist damit ein erneutes Abrutschen der Kurse nicht auszuschliessen. Ein Teilnehmer warnt vor einer weiterhin hohen Volatilität vor dem Hintergrund der Spannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China, dem US-Wahlkampf und dem anhaltenden Ringen um ein neues Stimulus-Paket in den USA. "Investoren sollten darauf vorbereitet sein", sagt Altaf Kassam, Investmentstratege bei State Street Global Advisors. Er nimmt derzeit eine defensive Position ein und favorisiert unter anderem Gold. ASIEN Am Freitag zeigten sich Anleger in Asien mehrheitlich in Kauflaune. In Tokio notierte der japanische Leitindex Nikkei zum Handelsende 0,74 Prozent im Plus bei 23'406,49 Zählern. Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite zunächst leicht ins Minus, letztendlich gewann er jedoch 0,79 Prozent auf 3'260,35 Punkte hinzu. In Hongkong legte der Hang Seng dagegen um 0,78 Prozent auf 24'503,31 Indexeinheiten zu. Die ostasiatischen Aktienmärkte zeigten sich am Freitag nach dem Richtungswechsel an der Wall Street mit deutlich negativem Ausgang widerstandsfähig. Teilnehmer machten dafür Gewinnmitnahmen verantwortlich angesichts der hoch gelaufenen Kurse und hohen Bewertungen vieler Akten. Belastend wirkte zwischenzeitlich auch, dass eine politische Einigung auf ein benötigtes weiteres Stimulierungspaket für die Wirtschaft weiter nicht auf dem Weg ist. Auch Konjunktursorgen machten die Runde nach enttäuschenden wöchentlichen Arbeitsmarktdaten. In Tokio lag der Fokus des Marktes weiter auf der Politik und der Frage nach dem neuen politischen Kurs nach dem angekündigten krankheitsbedingten Rücktritt von Ministerpräsident Shinzo Abe, berichteten Beobachter. In Shanghai verunsicherte laut Marktteilnehmern kurzfristig die Kehrtwende an den US-Börsen zwar, langfristig sind die Aussichten nach Ansicht von Founder Securities aber gut, weil sich die chinesische Wirtschaft in einer Phase der "Kapital-Expansion" befinde. Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires

Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com