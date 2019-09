SMI mit höherem Start -- DAX im Plus -- Börsen in Fernost mehrheitlich mit Gewinnen

Die heimische Börse präsentiert zur Eröffnung steigende Kurse. Anleger am deutschen Aktienmarkt gehen weiter ins Risiko. Zur Wochenmitte geht es für die asiatischen Aktienmärkte überwiegend aufwärts.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt zeigen sich Anleger am Mittwoch kauffreudig.

Der Leitindex SMI legt zum Erklingen der Startglocke zu.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI klettern.

Positive Vorgaben aus Asien sorgen für eine freundliche Stimmung, heisst es am Markt. Dort führte ein Medienbericht, wonach China wichtige Massnahmen ergreifen wolle, um die negativen Folgen des US-chinesischen Handelsstreits aufzufangen, für anziehende Kurse. Wie stark der Gesamtmarkt aber zulegen könne, hänge hierzulande auch davon ab, ob die Korrektur bei den defensiven Schwergewichten bereits abgeschlossen sei und die Erholung der Bankaktien anhalte, sagt ein Händler.

Vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag dürften die Anleger eher einen Gang hinunterschalten. Es gilt zwar als sicher, dass die EZB die bereits sehr grosszügige Geldpolitik erneut lockert. Allerdings ist alles andere als klar, welche konkreten Massnahmen die Notenbank ergreifen wird. Als sehr wahrscheinlich gilt eine weitere Zinssenkung, begleitet von einer Entlastung für die unter den Niedrigzinsen leidenden Banken. Unklar ist dagegen, ob die EZB ein neues Kaufprogramm für Anleihen starten wird. Zudem rücke allmählich auch der Zinsbeschluss der US-Notenbank von kommender Woche ins Blickfeld.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt übernehmen am Mittwoch die Bullen das Ruder.

Der DAX beginnt den neuen Handelstag mit einem Aufschlag von 0,60 Prozent auf 12'341,84 Punkte.

Nach Kursgewinnen in den USA und an den meisten asiatischen Börsen sind auch die DAX-Anleger zur Wochenmitte weiter optimistisch. Der DAX dürfte die 12'300er Marke deutlich hinter sich lassen und die höchsten Stände seit Ende Juli markieren. Allerdings könnte er damit auch mit einem weiteren Gap in den Tag starten, das die Aufwärtsdynamik nach der Eröffnung bremsen könnte.

Versöhnlichere Töne aus China im Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten beruhigten, sagten Händler. Zudem hatte am Vortag US-Präsident Donald Trump seinen nationalen Sicherheitsberater John Bolton rausgeworfen, was laut Marktbeobachtern auf eine weniger harte Gangart der USA mit Ländern wie dem Iran schliessen lassen könnte.

Ansonsten warten die Anleger auf den EZB-Zinsentscheid an diesem Donnerstag. Dabei interessiere besonders, wie stark die Notenbank ihren Einlagensatz absenken wird und ob bereits ein neues Anleihenkaufprogramm beschlossen oder lediglich die Bereitschaft dazu signalisiert werde, sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Hoffnung auf eine weitere geldpolitische Lockerung hatte den Aktienmarkt zuletzt angetrieben. Die Erwartungen der Investoren sind hoch, entsprechend gross ist auch das Enttäuschungspotenzial.

WALL STREET

Die US-Börsen haben den Dienstagshandel uneinheitlich beendet.

Der Dow Jones konnte sich im späten Handel aus rotem Terrain befreien und in die Gewinnzone vorrücken. Am Ende stand ein Plus von 0,28 Prozent auf 26.909,43 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite kam unterdessen am Dienstag nicht aus der Verlustzone und schloss aber nur mit einem marginalen Abschlag von 0,04 Prozent bei 8.084,16 Indexpunkten.

Wie schon am Vortag zu beobachten passierte auch am Dienstag an den US-Börsen zunächst nicht viel. Händler sprachen von einem abwartenden Geschäft vor den beiden wichtigen Zentralbankentscheidungen: Anleger liessen sich vor den Sitzungen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag und der US-Notenbank in der kommenden Woche nicht aus der Deckung locken.

Von beiden wird eine Lockerung der Geldpolitik erwartet. Doch gehen die Meinungen über das von der EZB erhoffte Massnahmenpaket auseinander, bei der Fed rechnet man derweil fest mit einer Zinssenkung. Aber der weitere Zinspfad bleibt ein Akt der Unsicherheit. "Anders als in den USA, wo Investoren von einer kommenden Zinssenkung überzeugt scheinen, bleiben die Anleger in Europa skeptisch, wie aggressiv die EZB vorgehen wird", sagt Marktanalyst David Madden von CMC Markets.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich zur Wochenmitte mehrheitlich mit Aufschlägen.

In Japan wies der Nikkei zum Schluss einen Zuwachs von 0,96 Prozent auf 21'597,76 Punkte aus.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland verliert derzeit (gegen 08.50 Uhr MESZ) 0,37 Prozent auf 3'010,04 Zählern, während der Hang Seng in Hongkong 1,47 Prozent auf 27'076,40 Einheiten gewinnt.

Während Tokio und Hongkong zulegen, übt sich die Börse in Schanghai in Zurückhaltung. Für Kauflaune sorgen vor allem Hoffnungen auf eine lockere Geldpolitik der EZB. Von der Wall Street kommen leicht positive Impulse, denn die Erholung zum Handelsende hin stützt auch in Asien etwas die Kurse.

Die Blicke der Anleger richten sich auf die geldpolitische Sitzung der Europäischen Notenbank am Donnerstag - die vorletzte Sitzung unter EZB-Präsident Mario Draghi. Erwartet wird eine Lockerung der Geldpolitik im Euroraum. Wie diese aussehen wird, darüber besteht indessen keine Einigkeit. Ökonomen rechnen damit, dass die EZB neue Nettoanleihekäufe beschliessen wird, aber auch eine Senkung des Einlagensatzes wird am Markt erwogen. Und in der kommenden Woche steht die Sitzung der US-Notenbank an, bei der von Anlegern fest mit einer Zinssenkung gerechnet wird. Auch das Ausbleiben schlechter Nachrichten hinsichtlich des Handelsstreits zwischen den USA und China ermutige die Anleger, heisse es von Marktteilnehmern.

Das Tauziehen im Handelskonflikt zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften werde sicherlich weitergehen, so Stratege Stephen Innes von Axitrader. Jedoch nehme die Einschätzung zu, dass sich die Verhandlungsstimmung zwischen den USA und China auf einen Zustand der Neutralität verschieben könne. Auch die Entlassung des US-Sicherheitsbeauftragen John Bolton sei ein gutes Zeichen für die Märkte. Aus geopolitischer Sicht verringere sich das Kriegsrisiko, insbesondere mit Blick auf Syrien, Venezuela und den Iran. Zudem dürfte sich hierdurch eine Tür zu Gesprächen mit Nordkorea öffnen, so der Stratege.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires