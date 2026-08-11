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Geändert am: 11.08.2026 15:15:06

SMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich im Dienstagshandel unentschlossen, nachdem es im frühen Verlauf zunächst für einen neuen Rekord gereicht hatte.

Der SMI war zunächst 0,08 Prozent tiefer bei 14'621,54 Punkten gestartet, schraubte sich dann bei 14'670 auf einen neuen Rekord, bevor der Leitindex wieder an die Nulllinie zurückfiel.
Die Nebenwertindizes SPI (Start: +0,01 Prozent bei 20'588,21 Punkten) und SLI (Start: -0,04 Prozent bei 2'342,73 Punkten) zeigen sich im Verlauf wenig bewegt.

Mit dem erneuten Anstieg der Ölpreise machte sich unter den Anlegern zunehmend Verunsicherung breit, und der Leitindex SMI drehte klar ins Minus.

Eine Einigung im Iran-Krieg ist weiterhin nicht absehbar und die Ölpreise legten erneut zu. Nach Teheran knüpft nun auch US-Präsident Donald Trump weitere Verhandlungen an Entschädigungszahlungen. Die Anleger hätten sich zwar an das "Hoffen und Bangen" gewöhnt, sagte ein Marktteilnehmer. Die Fronten schienen sich nun aber wieder zu verhärten.

Ein Fass Brent kostet gegen Mittag wieder knapp 90 Dollar und damit rund 2,5 Prozent mehr als am Vortag. Auch der Goldpreis stieg zeitweise über die Marke von 4'400 Dollar je Unze, was laut Marktbeobachtern die anhaltende Verunsicherung widerspiegelt. Dass sich die Aktienmärkte trotz der geopolitischen Risiken weiterhin nahe ihren Rekordständen bewegen, führen Marktbeobachter vor allem auf die starke Berichtssaison zurück.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich eine Spur höher.

Der DAX ist mit einem Plus von 0,21 Prozent bei 26'378,00 Punkten in den Handel eingestiegen und pendelte im Verlauf länger um die Nulllinie. Am frühen Nachmittag rückt der Leitindex in die Gewinnzone vor.

Der DAX bleibt damit in Reichweite seiner Bestmarke. Das Warten auf Fortschritte bei der Lösung des Iran-Krieges bremste zwar am Dienstag etwas den Willen der Anleger, die am Freitag aufgestellte Bestmarke von 26'445 Punkten nochmals zu testen. Anzeichen dafür, dass die Marktteilnehmer zu Gewinnmitnahmen bereit sind, gab es aber nicht.

Laut der Helaba dämpften neue, gegenseitige Forderungen am Morgen wieder die Hoffnungen auf eine Einigung im Iran-Krieg. Meldungen aus Pakistan setzten im Verlauf aber die Ölpreise wieder unter Druck. Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif sagte, dass die Signale der vergangene Tage darauf hindeuten, dass die USA und der Iran "kurz vor einer Art Einigung stehen".

Laut den Experten der UBS waren zuletzt an den Märkten neben der Geopolitik auch Risiken in Zusammenhang mit KI-Bewertungen und Leitzinsen spürbar. Das Team um den Investmentchef Mark Haefele sieht aber mehrere Gründe, um dennoch investiert zu bleiben. Sie erwähnten vor allem steigende Unternehmensgewinnen, gehen aber auch davon aus, dass die geo- und geldpolitischen Risiken entkräftigt bleiben. Der Iran-Krieg bleibe zwar ein Unsicherheitsfaktor, doch die Folgen davon wirkten beherrschbar.

WALL STREET

An der Wall Street dürften am Dienstag grüne Vorzeichen zu sehen sein.

Entsprechend tendiert der Dow Jones Industrial vorbörslich zu Gewinnen.
Auch der technologielastige NASDAQ Composite bewegt sich rund eine halbe Stunde vor Ertönen der Startglocke auf grünem Terrain.

Ein Ende des Iran-Kriegs ist zwar noch immer nicht in Sicht, zumal US-Präsident Donald Trump die iranischen Forderungen nach Reparationsleistungen zurückgewiesen hat. Allerdings sollen die Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman über die Wiederöffnung der Strasse von Hormus Fortschritte gemacht haben, meldete der Sender Al Jazeera unter Berufung auf einen Sprecher des omanischen Aussenministeriums. Diese Nachricht lässt die Ölpreise zurückkommen. Auch am Anleihemarkt fallen die Renditen wieder zurück. Die Zehnjahresrendite steht nun kaum verändert bei 4,69 Prozent. Der Dollar tendiert behauptet.

Konjunkturdaten kommen vom Immobilienmarkt mit den Verkäufen bestehender Häuser aus dem Juli. Spannender dürfte es am Mittwoch und Donnerstag werden, wenn erst die Verbraucher- und dann die Erzeugerpreise veröffentlicht werden, von denen sich Anleger Aufschluss auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank erhoffen. Die Erwartungen einer Zinserhöhung durch die Fed im September waren nach den überraschend schwachen Arbeitsmarktdaten vom Freitag gesunken.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten hat sich am Dienstag ein schwaches Bild gezeigt. Während der japanische Markt aufgrund des Feiertags zum Tag des Buches geschlossen blieb, prägten gemischte Vorgaben aus Übersee und schwankende Rohstoffpreise das Handelsgeschehen in der verbleibenden Region.

Der japanische Nikkei 225 blieb feiertagsbedingt geschlossen, am Vortag hatte er letztlich 2,08 Prozent auf 66'970,22 Punkte zugelegt.

Auf dem chinesischen Festland waren die Anleger ernüchtert: Der Shanghai Composite rutschte um 0,82 Prozent auf 3'934,09 Punkte ab.

Der Hang Seng notiert unterdessen tiefer und verlor 1,10 Prozent auf 25'652,82 Zähler.

Die Anleger in Asien zeigten sich angesichts des anhaltenden Konflikts mit dem Iran, den damit verbundenen Inflationsrisiken durch steigende Ölpreise sowie der Ungewissheit über den künftigen Zinspfad der US-Notenbank eher vorsichtig. Nachdem zuletzt schwache US-Arbeitsmarktdaten die Sorgen vor weiteren Zinsschritten in den USA abgemildert und den Markt gestützt hatten, richten sich die Blicke nun auf die am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreise, von denen man sich eine Bestätigung dieser Hoffnung verspricht.

In China hält sich die Kaufneigung zurück, da erhoffte staatliche Konjunkturreize nach den jüngst enttäuschenden Wirtschaftsdaten bislang ausblieben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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Short 15’520.45 13.94 SLWB8U
Short 16’124.65 8.82 S03BFU
SMI-Kurs: 14’641.54 11.08.2026 15:00:33
Long 14’010.74 19.51 SYBQ3U
Long 13’707.52 13.94 SPB50U
Long 13’126.95 8.98 SKBOPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
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11.08.26 BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY)
11.08.26 National Australia Bank's Business Confidence
11.08.26 National Australia Bank's Business Conditions
11.08.26 RBA Interest Rate Decision
11.08.26 Consumer Price Index n.s.a (YoY)
11.08.26 RBA Monetary Policy Statement
11.08.26 RBA Rate Statement
11.08.26 RBA Pressekonferenz
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11.08.26 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
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11.08.26 Handelsbilanz EU
11.08.26 Auktion 9-monatiger Letras
11.08.26 Auktion 3-monatiger Letras
11.08.26 Arbeitslosenquote (%)
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11.08.26 Index für Konjunkturoptimismus
11.08.26 Index für Konjunkturoptimismus
11.08.26 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
11.08.26 NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen
11.08.26 Produktionsindex Herstellung ( Jahr )
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11.08.26 Industrieproduktion ( Monat )
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11.08.26 Verkäufe bestehender Häuser ( Monat )
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