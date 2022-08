Nach US-Inflationsdaten: SMI vorbörslich höher -- DAX in Grün erwartet -- Asiatische Börsen folgen der Wall Street nach oben

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag freundlich erwartet.

Der SMI wird von den Experten der Julius Bär Bank vor Börsenstart in Grün taxiert.

Die Nebenwertindizes SPI und der SLI folgen der positiven Tendenz des Leitindex.

Die nachlassenden Inflations- und Zinserwartungen in den USA treiben die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag voraussichtlich weiter nach oben. "So schnell wie die Inflation gestiegen ist, könnte sie nun wieder fallen", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Basiseffekte im weiteren Verlauf des zweiten Halbjahrs. Die Spekulationen um einen grossen Zinsschritt um 75 Basispunkte gingen am Mittwoch nach den neuen Inflationsdaten bereits stark zurück. Vom Umfeld her ist es noch ruhig: Der Euro liegt eng an der Marke von 1,03 Dollar, auch die Ausschläge am Anleihenmarkt sind am Morgen gering. Die asiatischen Börsen schliessen sich den guten Vorlagen an, und die US-Index-Futures legen am Morgen noch etwas zu. In den Blick rücken nun die US-Erzeugerpreise am Nachmittag. Zudem könnte die Berichtssaison noch einmal für stärkere Impulse sorgen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt tendiert am Donnerstag vorbörslich stärker.

Der DAX wird in der Gewinnzone erwartet.

Die Hoffnung auf nachhaltig abnehmenden Inflationsdruck in den USA wirkt am Donnerstag auch in Europa nach: Der Broker IG taxiert den DAX vor Handelsstart höher. Damit nähert sich er sich dem Hoch seit Mitte Juni bei 13'792 Punkten aus der Vorwoche.

Der US-Leitindex war mit einem Freudensprung über die exponentielle 200-Tage-Linie am Vorabend bereits auf das Niveau von Anfang Mai voran gelaufen. Im Juli hatte sich die US-Inflation deutlich stärker von ihrem Höchststand seit über 40 Jahren entfernt als erwartet. Nach dieser Nachricht am Mittwochnachmittag stieg die Risikofreude der Anleger deutlich und liess auch am Morgen in Asien nicht nach.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen reagierten am Mittwoch erleichtert auf die US-Inflationsdaten.

So eröffnete der Dow Jones bereits deutlich höher und stand auch anschliessend klar im Plus. Bis zum Handelsende konnte er um 1,63 Prozent auf 33'309,32 Punkte zulegen. Auch der technologielastige NASDAQ Composite zeigte sich im weiteren Handelsverlauf sehr freundlich, nachdem er schon mit einem kräftigen Zuwachs gestartet war. Er verabschiedete sich 2,89 Prozent stärker bei 12'854,80 Zählern in den Feierabend.

In den USA liess die Dynamik des Preisanstiegs im Juli stärker als erwartet nach. Die Inflation schwächte sich auf 8,5 Prozent ab. Im Juni hatte die Teuerung in der grössten Volkswirtschaft der Welt noch bei 9,1 Prozent gelegen und damit auf dem höchsten Stand seit über 40 Jahren.

Am Markt sei nach den Preisdaten die Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung der Leitzinsen durch die Notenbank Fed im September um 0,75 Prozentpunkte förmlich in sich zusammengefallen, schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Hohe Zinsen lassen für gewöhnlich Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen in einem schlechteren Licht erscheinen, entsprechend erfreut reagieren Aktienanleger bei vermindertem Zinsdruck. Gleichzeitig werden die Sorgen, dass die Fed mit grossen Zinsschritten die Konjunktur abwürgen könnte, etwas abgemildert.

"Die Reaktion der Märkte ist ermutigend", kommentierte Garrett Melson, Portfolio-Stratege bei Natixis Investment Managers. "Die Kurzfristzinsen sinken, der Dollar wird schwächer, die Aktien steigen, angeführt von der Technologiebranche." Dies sei genau das, was man erwarten würde, wenn die Chancen auf eine weiche Landung der Wirtschaft stiegen.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstag freundlich.

In Tokio wird heute feiertagsbedingt nicht gehandelt, der Nikkei ging am Mittwoch mit Einbussen in Höhe von 0,65 Prozent auf 27'819,33 Zähler aus dem Handel.

Der Shanghai Composite verbucht derweil ein Plus von 1,47 Prozent auf 3'277,66 Zähler. Den Hang Seng legt zeitweise um 2,02 Prozent auf 20'006,53 Punkte zu (8.00 Uhr MEZ).

Dank klaren Rückenwindes aus den USA ziehen die Aktienkurse am Donnerstag in Asien auf breiter Front an. Aktuelle Inflationsdaten in den USA verfehlten noch höhere Befürchtungen, entscheidend ist aber der Umstand, dass die Daten ein Nachlassen des Inflationsdrucks offenbarten, wenngleich sich die Inflation noch immer auf viel zu hohem Niveau bewegt. Vor diesem Hintergrund erhoffen sich Anleger ein weniger forsches Vorgehen der US-Notenbank bei künftigen Zinserhöhungen. Die Spekulationen, die Inflation könnte ihren Höhepunkt gesehen haben, schiessen nun wieder ins Kraut. "Die Verbraucherpreise veranlassen den Markt, die Erwartungen an geldpolitische Straffungen für die Fed-Sitzung am 20. und 21. September zurückzuschrauben", erläutert MUFG-Devisenanalystin Sophia Ng.

Händler warnen indes, dass diese Hoffnungen bereits mehrfach enttäuscht wurden. Daher fallen die Aufschläge in Asien zum Teil auch nicht so üppig wie an der Wall Street aus. Mit Fed-Gouverneur Neel Kashkari aus Minneapolis bremst bereits ein US-Notenbankvertreter die Euphorie etwas, denn er sieht den Kampf der Fed gegen die Inflation noch lange nicht an seinem Ende.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires