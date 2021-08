Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Die Rekordjagd am Schweizer Aktienmarkt war am Dienstag noch nicht vorbei.

Der SMI stand zur Eröffnung marginal im Minus, legte anschliessend aber zu. Dabei erreichte er zeitweise eine neue Bestmarke bei 12'382,71 Zählern. Letztlich stand ein Plus von 0,41 Prozent bei 12'361,69 Punkten an der Tafel.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigten sich ebenfalls freundlich. Sie beendeten den Handel mit einem Zuwachs von 0,35 Prozent bei 2'003,33 Einheiten bzw. 0,35 Prozent stärker bei 15'837,90 Zählern.

Der Schweizer Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag weiter in luftigen Höhen. Gleich den zweiten Tag in Folge konnte der Leitindex SMI damit neue Rekordstände erklimmen. Getragen wurde er von einer insgesamt guten Stimmung - trotz zahlreicher Unsicherheitsfaktoren. Wie bereits am Vortag wurde der Markt erneut eher durch Einzelwerte getragen. Ein wichtiges Thema war dabei das US-Infrastrukturprogramm über eine Billion US-Dollar, das kurz vor seiner Unterzeichnung steht. Das sorgte auch hierzulande für Phantasie bei einzelnen Titeln. Nur kurz wurde die Stimmung durch den deutlichen Rückgang des deutschen ZEW-Indikators getrübt.

Mit Blick auf die noch laufende Berichtssaison hob ein weiterer Börsianer hervor, es sei auffällig, dass die Kursgewinne bei den Unternehmen mit positiven Überraschungen weniger deutlich ausgefallen sind als in vorangegangenen Quartalen. Oft nahmen die Investoren nach den positiven Nachrichten Gewinne mit. "Das ist ein Hinweis darauf, dass die optimistischen Erwartungen bereits zu einem Grossteil in die hohen Niveaus, auf denen sich die Börsen befinden, eingepreist waren und immer noch sind", so der Händler. Dies könne zusammen mit der Sorge um eine Verlangsamung der konjunkturellen Erholung durch die Delta-Variante und einer bevorstehenden Reduzierung der Fed-Anleihekäufe allerdings zu kleineren Rücksetzern auf dem Weg nach oben führen, hiess es dazu.

DEUTSCHLAND

Der DAX schloss am Dienstag nur knapp im Plus.

Der DAX begann den neuen Handelstag wenig bewegt und pendelte lange Zeit um seinen Vortagesschlusskurs. Letztlich notierte er 0,16 Prozent fester bei 15'770,71 Zählern.

"Der DAX ist wirklich bemüht, seine Kletterpartie fortzusetzen. Allerdings steht die Kursmarke bei 15'800 Punkten diesem Unterfangen im Weg", erläuterte Analyst Christian Henke vom Broker IG. Erneut stelle sich die Delta-Variante des Coronavirus als Hemmschuh heraus. Die Commerzbank führte die gehemmte Risikobereitschaft auch weiter auf die Perspektive einer bald strafferen US-Geldpolitik zurück.

Die weitere Vorgehensweise in der Corona-Pandemie in Deutschland gehörte zu den zentralen Themen der anstehenden Beratungen von Bund und Ländern an diesem Dienstag, die am Markt genau verfolgt wurden. In den Blick rückten ferner weitere Quartalszahlen sowie die vom Forschungsinstitut ZEW veröffentlichten Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten. Diese trübten sich im August deutlich stärker als von Experten erwartet ein. ZEW-Präsident Achim Wambach verwies auf zunehmende Risiken für die deutsche Konjunktur, etwa durch eine mögliche vierte Corona-Welle ab Herbst oder eine Abschwächung des Wachstums in China.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Dienstag in verschiedene Richtungen.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung marginal fester und legte anschliessend weiter zu. So schloss er mit einem Zuwachs von 0,46 Prozent auf 35'264,67 Punkte. Der NASDAQ Composite fiel im Verlauf dagegen ins Minus zurück, nachdem er zum Start ebenfalls leicht zulegen konnte. Er beendete den Dienstagshandel 0,49 Prozent leichter bei 14'788,09 Zählern.

Die Verabschiedung des gewaltigen Infrastrukturpakets an diesem Tag war keine Überraschung mehr. Die zur Wochenmitte anstehenden Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise im Juli lässt die Anleger aber weiter auch vorsichtig bleiben. Die US-Notenbank (Fed) hatte zuletzt immer wieder deutlich gemacht, dass sie das Anziehen der Inflation als nur vorübergehend ansieht und damit die Gemüter beruhigt. Eine baldige erste Straffung der Geldpolitik halten allerdings zunehmend mehr Experten für wahrscheinlich.

ASIEN

Am Mittwoch zeigen sich die Anleger in Asien positiv gestimmt.

In Tokio notierte der japanische Leitindex Nikkei zuletzt (07:00 MESZ) 0,57 Prozent höher bei 28'037,34 Punkten.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland legt um 0,27 Prozent auf 3'539,48 Zähler zu, während der Hang Seng 0,21 Prozent auf 26'661,04 Einheiten hinzugewinnt.

Unterstützung kommt von der Wall Street, wo S&P-500 und Dow-Jones Rekordhochs erreicht haben. Für Euphorie ist aber kein Platz, denn die Corona-Pandemie greift wieder verstärkt um sich. In Südkorea wurde eine Rekordzahl an Fällen gemeldet. Zudem agieren Anleger wegen der bevorstehenden US-Inflationsdaten zurückhaltend. Eine hohe Teuerung könnte die US-Notenbank zu einem baldigen Tapering zwingen, einem Reduzieren der Anleihekäufe. Sie würde auch den Dollar weiter stärken, und so notieren bereits im Vorfeld die meisten asiatischen Währungen leichter.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires