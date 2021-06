SMI mit neuem Rekordhoch -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich Anleger vor dem Wochenende optimistisch.

Der SMI bewegt sich in der Gewinnzone, nachdem er den Handel 0,1 Prozent leichter bei 11'798,98 Punkten eröffnete. Bei 11'855,54 Punkten erreichte er ein neues Rekordhoch.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI folgen der positiven Tendenz des Leitindex. Zuvor waren sie mit einem Minus von 0,13 Prozent bei 1'909,20 Zählern bzw. 0,04 Prozent tiefer bei 15'145,08 Einheiten gestartet.

Der Schweizer Aktienmarkt bleibt auch zum Wochenschluss in Rekordlaune. Nach einem etwas zögerlichen Start hat der Leitindex SMI mittlerweile eine weitere Bestmarke gesetzt. Am Markt setzt sich laut Händlern der Eindruck durch, dass Investoren einfach die Marke von 12'000 sehen wollen. Allerdings sind es bis dahin noch gut 150 Punkte. Immerhin hat das Barometer sei Monatsbeginn jeden Handelstag mit positiven Vorzeichen beendet. Auf Wochensicht zeichnet sich ein Plus von gut zwei Prozent ab.

Gleichzeitig mehren sich die warnenden Stimmen. So sei der Markt derzeit klar überkauft. Die Luft nach oben werde angesichts fehlender Impulse dünner und damit steige die Gefahr von Rücksetzern. Stärkere Impulse sind denn auch erst wieder in der kommenden Woche zu erwarten, wenn zuerst das Fed und dann die SNB über ihren weiteren geldpolitischen Kurs berichten. Am gestrigen Donnerstag hat bereits die EZB ihren aktuellen Kurs bestätigt. Wie auch bei der EZB wird auch beim Fed und der SNB die Inflation das beherrschende Thema sein. Die gestrigen US-Daten dazu - die Inflation im Mai lag erstmals seit 2008 bei 5 Prozent - hat der Markt allerdings ohne grössere Verwerfungen verarbeitet. Man erachtet die aktuellen Anstiege nach wie vor als vorübergehendes Phänomen, so dass die Notenbanken keinen Handlungsdruck haben.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt herrscht am Freitag Lustlosigkeit.

Der DAX tendiert am Vormittag nur knapp im plus. Zuvor war er marginale 0,08 Prozent höher bei 15'583,29 Punkten gestartet.

Eine Richtungsentscheidung für den DAX war am Donnerstag auch nach den Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) und den US-Inflationsdaten ausgeblieben. Sie hätten dem Aktienmarkt kein neues Leben einhauchen können, schrieb Milan Cutkovic, Analyst beim Broker Axi. "Eine Fortsetzung der Konsolidierung auf hohem Niveau bleibt für den Moment das wahrscheinlichste Szenario." Am Montag dieser Woche hatte der DAX bei 15'732 Punkten noch einen Rekord erreicht.

"Die Ruhe des Rentenmarktes überträgt sich auf den Aktienmarkt. Starke Schwankungen sind aktuell Fehlanzeige", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Auf dem Parkett überwiegt die Meinung, dass sich der aktuelle Inflationsanstieg als vorübergehend herausstellen wird." Das Kaufinteresse bleibe gering, das Verkaufsinteresse sei jedoch ebenfalls überschaubar.

WALL STREET

Nach den US-Inflationsdaten ging es an der Wall Street teilweise bergauf.

Der Dow Jones konnte zum Start leichte Aufschläge verbuchen, zwischenzeitlich ging es dann deutlicher nach oben. Letztlich stand jedoch nur ein marginales Plus 0,06 Prozent auf 34'466,24 Punkte an der Tafel. Der NASDAQ Composite ging höher in den Tag und baute die Gewinne weiter aus. Er beendete die Sitzung 0,78 Prozent stärker bei 14'020,33 Einheiten. Der marktbreite S&P 500 stieg im Tagesverlauf auf ein neues Rekordhoch (4'249,74 Zähler).

Im Fokus standen vor allem die frisch veröffentlichten Verbraucherpreise als möglicher Signalgeber für die künftige Zinspolitik in den USA. Im Vormonat hatte eine hohe Teuerung um 4,2 Prozent die Anleger schon aufhorchen lassen, doch im Mai kam es mit einem Anstieg um 5,0 Prozent im Vorjahresvergleich noch dicker. "Auch wenn es teilweise temporäre Faktoren sind, die hier eine Rolle spielen, dürften die Inflations- und Taperingdiskussionen neue Nahrung erhalten", urteilte Ralf Umlauf von der Helaba in einem ersten Kommentar. Ein Augenmerk blieb ansonsten auf den Aktien, bei denen sich US-Privatanleger derzeit im Internet konzertieren und so seit Monaten vereinzelt für heftige Kursschwankungen sorgen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag in verschiedene Richtungen.

In Tokio notiert der Nikkei letztlich marginale 0,03 Prozent tiefer bei 28'948,73 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite derweil um 0,58 Prozent auf 3'589,75 Einheiten ab. Der Hang Seng in Hongkong gewann 0,36 Prozent auf 28'842,13 Zähler.

Wie schon in den Vortagen hielten sich die Kursbewegungen in Grenzen. Auch im Vergleich zur Vorwoche gab es keine merklichen Veränderungen. Damit setzte sich der Trend der vergangenen Wochen fort.

Die asiatischen Börsen hätten sich zunächst von den guten Vorgaben der Wall Street anstecken lassen, dann aber etwas an Schwung verloren, beschrieb Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda das Handelsgeschehen. Das bevorstehende Wochenende habe die Kaufbereitschaft gedämpft, zumal es den anstehenden G7-Gipfel abzuwarten gelte. Die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe treffen sich an diesem Freitag in der südwestenglischen Grafschaft Cornwall.

Die deutlich gestiegenen Import- und Exportpreise in Südkorea hätten die Märkte nicht irritiert, fügte Halley hinzu. Der markante Anstieg zum Vorjahr beruhe auch auf der niedrigen Vergleichsbasis wegen der Corona-Auswirkungen. Offensichtlich neigten die Anleger dazu, derartige Entwicklungen als zeitlich befristet einzustufen.

Auch der markante Anstieg der US-Verbraucherpreise am Vortag hatte die Inflationssorgen nicht angeheizt. "Die Mehrzahl der Finanzmarktteilnehmer setzt offenbar darauf, dass die US-Notenbanker die erhöhte Preisdynamik weiterhin ohne mit der Wimper zu zucken als temporär qualifizieren werden", merkte die LBBW dazu an.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires