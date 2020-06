SMI und DAX deutlich tiefer erwartet -- Asiens Börsen geben nach

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften den Donnerstagshandel schwächer beginnen. An den Märkten in Fernost werden am Donnerstag Abschläge verbucht.

SCHWEIZ

Am heimischen Markt dürfte am Donnerstag Vorsicht grassieren.

Der Leitindex SMI weist vorbörslich einen Abschlag aus.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI werden ebenfalls tiefer erwartet.

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine tiefrote Eröffnung ab. Grund dafür sind die Konjunkturprognosen der US-Notenbank Fed vom Mittwochabend. Sie haben laut Händlern am Markt für Ernüchterung gesorgt. "Vor der Wirtschaft liegt ein sehr unsicherer Weg", warnte Fed-Chef Jerome Powell. Während die US-Wirtschaft 2020 schrumpfen dürfte, prognostizierten die Währungshüter zudem eine Arbeitslosenquote von annähernd 10 Prozent.

Aber - so Powells Warnung - wohin die Reise tatsächlich gehe, werde sich erst in den kommenden Monaten herausstellen. Entsprechend änderten die Währungshüter auch nichts am aktuellen Zinsgefüge. So bleiben die Zinssätze bei 0,0-0,25 Prozent und das Fed wird weiterhin Staatsanleihen und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere kaufen. Die Zinsen dürften laut Powell bis mindestens 2022 auf oder in der Nähe ihres derzeitigen Niveaus. Er denke daher "nicht einmal darüber nach, über eine Zinserhöhung nachzudenken". Andere Händler verweisen auf die Nachrichten über erneut steigende Ansteckungsraten in Teilen der USA. Falls sich der Markt auf eine zweite Infektionswelle einschiesse, dürfte es zum erneuten Ausverkauf kommen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag von Abschlägen geprägt sein.

Der DAX wird mit einem satten Minus erwartet.

Der DAX dürfte den Rückschlag der vergangenen beiden Tage am Donnerstag zunächst deutlich ausweiten. Der DAX korrigiert gerade eine fulminante Erholungsrally: Bis zum Montag war er in elf Tagen ohne grösseren Stopp um bis zu fast 19 Prozent auf 12'913 Punkte nach oben gerannt. Damit hatte er sich seinem Rekordhoch aus dem Februar bei 13'795 Punkten auf weniger als 7 Prozent angenähert. Inzwischen scheint die Euphorie in der Lockerungsphase aus der Corona-Krise aber verflogen.

WALL STREET

Zur Wochenmitte folgten die US-Indizes unterschiedlichen Richtungen, bis die Fed-Sitzung kurzzeitig positive Impuls brachte.

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete mit einem kleinen Verlust und baute diesen anschliessend noch aus. Zar ging es vorübergehend ins Plus, bis zum Börsenschluss in den USA verlor der Dow jedoch wieder 1,04 Prozent auf 26'989,99 Punkte. Dagegen kann der NASDAQ Composite startete fester, verteidigte seine Aufschläge und ging dann 0,67 Prozent höher bei 10'020,35 Einheiten in den Feierabend.

Die Anleger befanden sich im Wartemodus bevor das Ergebnis der Zinssitzung bekannt wurde. Wie im Vorfeld erwartet, beliess die Fed zum Abschluss ihrer Sitzung die Zinsen unverändert.

Die Corona-Krise dürfte die Leitzinsen in den USA über Jahre hinaus an der Nulllinie halten. Dies signalisierte am Mittwoch die US-Notenbank Fed. Die Pandemie und ihre Folgen dürften die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die Inflation stark belasten. Es bestünden erhebliche konjunkturelle Risiken. Für dieses Jahr rechnet die Notenbank mit einer Schrumpfung der Wirtschaft um 6,5 Prozent - gefolgt von einem Wachstum um 5,0 Prozent im kommenden Jahr.

Die Schwergewichte an der Technologiebörse Nasdaq schwangen sich derweil erneut zu Höchstkursen auf.

ASIEN

Am Donnerstag geht es an den asiatischen Börsen abwärts.

In Tokio gibt der Nikkei derzeit 2,15 Prozent nach auf 22'626,61 Indexpunkte. (7.25 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite derweil um 0,17 Prozent auf 2'938,70 Zähler. In Hongkong verliert der Hang Seng daneben 1,34 Prozent auf 24'713,04 Einheiten.

Ein vorsichtiger Ausblick der US-Notenbank sorgt am Donnerstag für Abgaben an den Aktienmärkten in Asien. Die Fed hatte das extrem niedrige Leitzinsniveau bestätigt, zugleich aber verdeutlicht, dass Leitzinserhöhungen 2020 und auch 2021 nicht zu erwarten seien. Die Wertpapierkäufe und damit die Flutung der Märkte mit Geld bleiben mindestens auf dem derzeitigen Niveau. Die US-Geldpolitiker bestätigten, dass die Pandemie schwer auf Wachstum, Inflation und Arbeitsmarkt laste.

Negativ werden jedoch vor allem die Wirtschafts- und Zinsprognosen der Fed gesehen. Die Ratsmitglieder projizierten einen tiefen Einbruch - gefolgt von einer trägen Erholung. Auch bei der Arbeitslosenquote erwarten die Währungshüter nur eine langsame Erholung. Dies steht der Erwartung der Marktteilnehmer einer schnellen Konjunktur-Erholung, die zuletzt die Aktienmärkte gestützt hatte, entgegen. Dazu kommen die weiter herrschenden Sorgen vor einer zweiten Infektionswelle, so ein Beobachter.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires