Asiens Börsen legen zu

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt verbuchten vor dem langen Wochenende Zuschläge. Die Wall Street konnte am Montag zulegen. Die Asiatischen Aktienmärkte verbuchen Gewinne.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Freitag einen Aufschlag.

Der SMI war schon höher in den Handel gestartet und konnte seinen Gewinn im Handelsverlauf noch weiter ausbauen. Schlussendlich verabschiedete er sich 0,69 Prozent fester bei 9'749,13 Punkten in das verlängerte Wochenende.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI wiesen grüne Vorzeichen aus. Der SLI verbuchte einen Zuschlag von 0,82 Prozent auf 1'491,40 Einheiten, während der SPI letztlich 0,69 Prozent höher stand bei 11'782,30 Zählern.

Spekulationen auf eine Zinssenkung der US-Notenbank haben am Freitag auch dem schweizerischen Aktienmarkt Auftrieb gegeben. Neue Arbeitsmarktdaten aus den USA waren überraschend schwach ausgefallen. Im Mai wurden nicht einmal halb so viele Stellen geschaffen wie erwartet. Zwar verharrte die Arbeitslosenquote auf dem niedrigen Niveau von 3,6 Prozent, doch weckte der geringe Stellenaufbau Befürchtungen, dass sich die Zeiten, in denen in den USA annähernd Vollbeschäftigung herrschte, dem Ende nähern könnten. Anleger setzen nun darauf, dass die US-Notenbank mit geldpolitischen Lockerungen einer Abkühlung der Wirtschaft entgegenwirken könnte.

Daneben schöpften die Investoren Hoffnung, dass sich die USA mit Mexiko im Streit um die Migrationspolitik einigen und die geplanten Zölle auf Importe aus Mexiko vermieden werden könnten. Der südliche Nachbar hat erste Schritte unternommen, um die illegale Migration in die USA einzudämmen. Auch beim Handelskonflikt mit China standen die Zeichen zuletzt auf Entspannung. Im Handel wurde auf einen Bericht verwiesen, laut dem die Zölle auf einige chinesische Importe erst später mit dem neuen Satz belegt werden sollen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex verbuchte am Freitag einen deutlichen Gewinn. Am Montag ruht der Handel feiertagsbedingt.

Der DAX hatte den Handel höher begonnen und baute seinen Zuschlag auch im Verlauf weiter aus. Letztlich beendete er letzten Tag vor dem langen Wochenende 0,77 Prozent fester bei 12'045,38 Zählern und konnte somit auch über der psychologisch wichtigen 12'000-Punkte-Linie schliessen.

Der deutsche Aktienmarkt hatte am Freitagnachmittag mit einem leichten Gewinnrückgang auf die Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten reagiert. Positive Neuigkeiten zum Thema Handelsstreit brachten die Kurse kurz darauf aber wieder zurück zum Ausgangsniveau. Medien zufolge wollen die USA die Frist vor neuen Zöllen für bestimmte Produkte aus China ein wenig verlängern.

"Die Lage am Arbeitsmarkt ist gut, auch wenn das Stellenplus geringer ausfällt als erwartet", kommentierte Helaba-Volkswirt Ulrich Wortberg in einer ersten Reaktion. Immerhin seien seit Jahresanfang monatlich durchschnittlich gut 160 000 Stellen neu geschaffen. Die Arbeitslosenquote sei weiterhin sehr niedrig und die Stundenlöhne stiegen. "Da die heutigen Zahlen die Markterwartungen aber verfehlt haben, dürften Zinssenkungsspekulationen nicht gedämpft werden", so Wortberg.

Neuigkeiten gab es auch von konjunktureller Seite: So haben die deutschen Unternehmen im April weniger Waren ins Ausland verkauft - sowohl im Vergleich zum Vorjahresmonat als auch im Vergleich zum März des laufenden Jahres. Nachdem die Europäische Zentralbank mit ihrem geldpolitischen Kurs am Vortag den Markt enttäuscht hatte, stand nun am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich am Montag freundlich.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,30 Prozent bei 26'062,68 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite schloss mit einem Plus von 1,05 Prozent bei 7'823,17 Indexpunkten.

Die vorläufige Beilegung des US-Handelsstreits mit Mexiko hat den US-Börsen am Montag Auftrieb verliehen. Sie löste damit quasi die zuletzt noch kurstreibende Zinssenkungsspekulation als Kurstreiber ab. Nach einer Einigung mit dem südlichen Nachbarn im Vorgehen gegen illegale Zuwanderung in die USA hatte US-Präsident Donald Trump am Wochenende die eigentlich ab Montag angedrohten Strafzölle auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Allerdings warnte er zugleich, dass sie schnell wieder auf der Agenda stehen könnten, sollten die von Mexiko versprochenen Massnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen.

ASIEN

Am Dienstag zeigen sich die Aktienmärkte in Asien mit Aufschlägen.

In Tokio steht der Leitindex Nikkei 225 0,32 Prozent höher bei 21'202,94 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 1,87 Prozent auf 2'905,45 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong kann 0,76 Prozent auf 27'789,05 Indexpunkte steigen.

An den asiatischen Aktienmärkten wird am Dienstag Hoffnung im US-chinesischen Handelsstreit gespielt. Die Hoffnung, dass sich beide Seiten irgendwie einigen werden, wenn US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping im Laufe des Monats beim G20-Gipfel in Japan zusammentreffen. Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, dass Trump angedrohte Strafzölle auf Mexiko im letzten Moment noch aussetzte.

Trump hat derweil den Druck auf China zuletzt noch erhöht, indem er neue Strafzölle ankündigte, sollte Xi nicht beim G20-Gipfel erscheinen. Allerdings gibt es dafür seitens Pekings bislang keine Indikation.

Dass an den US-Börsen am Vortag im Handelsverlauf ein Grossteil der Gewinne wieder verloren ging, stört die Akteure in Asien offenbar wenig. Immerhin hatte der Dow-Jones-Index dennoch sein sechstes Tagesplus in Folge eingefahren.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires