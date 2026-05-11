SMI und DAX in Rot erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich zu Wochenbeginn auf rotem Terrain bewegen.

Der SMI zeigt sich vorbörslich im Minus.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI schliessen sich der Tendenz des Leitindex an.

Für steigende Ölpreise und damit einen Bremser für die Aktienkurse sorgt, dass US-Präsident Donald Trump die Antwort des Iran auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges als "inakzeptabel" bezeichnet hat. Laut Markstratege Chris Weston dürfte der Handel daneben auf das Treffen zwischen Chinas Präsident Xi Jinping und Donald Trump zum Ende der Woche in Peking blicken sowie auf Schlagzeilen. Ebenfalls im Fokus stünden US-Verbraucherpreisdaten am Dienstag.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Montag zurückhalten.

Der DAX wird mit Verlusten erwartet.

Die Kriegssorgen rund um den Iran lassen die Anleger auch am Montag nicht los und setzen den DAX bei erneut steigenden Ölpreisen weiter unter Druck. Der DAX dürfte sich weiter von seinem noch in der Vorwoche bei 25'152 Punkten erreichten höchsten Stand seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar entfernen.

Die USA und der Iran kommen bei ihren Bemühungen um ein Ende des Kriegs nicht voran. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die jüngste Antwort des Irans auf den US-Vorschlag für eine diplomatische Lösung des Konflikts als "völlig inakzeptabel" und sprach weitere Drohungen gegen die Islamische Republik aus.

In der Berichtssaison stehen am Montag aus dem DAX der Rückversicherer Hannover Rück sowie der Anlagenbauer Gea Group mit Quartalszahlen auf der Agenda.

WALL STREET

An den US-Börsen herrschte weiterhin eine ausgesprochen gute Stimmung.

Der Dow Jones Industrial zeigte sich zwar wenig verändert und schloss die Sitzung 0,02 Prozent höher - nahezu unverändert bei 49'609,16 Punkten.

Der NASDAQ Composite zeigte sich hingegen ausgesprochen freundlich und verbesserte sich um 1,71 Prozent auf 26'247,08 Zähler und markierte damit ein neues Rekordhoch.

Die Wall Street hat ihren Rekordlauf am Freitag wieder aufgenommen - S&P-500 und Nasdaq erreichten Allzeithochs auf Schlusskursbasis. Die Abgaben vom Vortag wurden somit wieder wettgemacht. Für Zuversicht sorgte, dass die USA offenbar um jeden Preis eine Friedensvereinbarung mit dem Iran finden wollen. US-Präsident Donald Trump bezeichnete wiederholt die Waffenruhe als intakt und nicht gebrochen, obwohl es wieder wechselseitige Scharmützel zwischen den Kriegsparteien gab.

Positiv auf die Stimmung wirkte auch, dass laut einem US-Bundeshandelsgericht Trump nicht befugt war, neue weltweite Zölle zu erheben, nachdem eine vorherige Zollmassnahme im Februar vom Obersten Gerichtshof der USA für ungültig erklärt worden war. Folglich sei Trumps Proklamation "ungültig, und die gegen die Kläger verhängten Zölle sind rechtlich unzulässig."

Sehr starke Arbeitsmarktdaten setzten derweil kaum Akzente. Die US-Wirtschaft hat im April sehr viel mehr neue Stellen geschaffen, als Ökonomen ihr zugetraut hatten. Die Arbeitslosenquote blieb konstant bei 4,3 Prozent. Nicht nur stehen die US-Arbeitsmarktdaten derzeit nicht im Rampenlicht, die Lesung löste auch keinen Handlungsbedarf mit Blick auf die US-Notenbank aus. Am Markt wird derzeit erwartet, dass die Fed im laufenden Jahr stillhalten wird.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Montag mit unterschiedlichen Tendenzen.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,35 Prozent auf 62'495,33 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,67 Prozent im Plus bei 4'208,07 Zählern.

In Hongkong sinkt der Hang Seng zuletzt 0,36 Prozent auf 26'297,60 Punkte.

Anhaltende Spannungen im Nahost-Konflikt und die deutliche steigenden Ölpreise beeinflussen weiterhin die asiatischen Börsen. Ausserdem kam es erneut zu militärischen Angriffe in der Nähe der Strasse von Hormus.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires