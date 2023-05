SMI verbucht Gewinne -- DAX fester -- Asiens Börsen ohne grosse Ausschläge

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt greifen am Donnerstag zu.

Der SMI legt im frühen Handel zu.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schlossen am Vortag auf rotem Terrain. Sie gingen 0,92 Prozent schwächer bei 15'098,61 Punkten bzw. 0,45 Prozent leichter bei 1'785,26 Zählern in den Feierabend.

Nach den US-Konsumentenpreisen am Vortag bleiben Inflationsdaten auch am Donnerstag mit den Produzentenpreisen das zentrale Thema. So waren die Daten am Vortag nicht so stark ausgefallen wie befürchtet. Dies habe die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Fed bei der nächsten Sitzung eine Pause bei den Zinserhöhungen einlegt. Dennoch könne noch keine Entwarnung gegeben werden. Vor allem aber sei es zu früh, um auf Zinssenkungen zu spekulieren, meinen Börsianer. Vielmehr bestehe die Gefahr, dass die Zinsen noch etwas länger als gedacht auf hohem Niveau blieben. Beachtung finden dürfte auch das Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der sieben führenden Industrienationen im japanischen Niigata.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verbucht am Donnerstag moderate Gewinne.

So startete der DAX eröffnet die Sitzung 0,3 Prozent höher bei 15'943,85 Punkten.

Der DAX hat sich unterhalb der Marke von 16'000 Punkten festgefahren. Daran dürfte sich auch am Donnerstag, an dem zahlreiche weitere deutsche Unternehmen ihre Quartalsbilanzen vorlegen, voraussichtlich nicht viel ändern. Zudem kamen aus China durchwachsene Konjunkturdaten.

Seit gut einem Monat bewegt sich der DAX schon in einem Schwankungsbereich von rund 400 Punkten oder 2,2 Prozent. Dabei wird das deutsche Börsenbarometer knapp unterhalb von 15'700 Punkten gut gestützt. Wie ein Deckel wirkt auf der anderen Seite zugleich die psychologisch wichtige Hürde von 16'000 Punkten auf dem Weg zum Rekordhoch bei rund 16'290 Punkten.

Nachdem die leicht nachlassende Aufwärtsdynamik der US-Verbraucherpreise am Vortag nicht die notwendigen Impulse zur Befreiung des DAX aus seiner Lethargie gebracht hatten, rücken an diesem Tag die US-Produzentenpreise in den Blick. Zudem dürfte in Grossbritannien die Bank of England zum zwölften Mal in Folge an der Zinsschraube drehen. Auch dort hoffen Anleger auf Signale für eine Pause oder gar ein Ende des Erhöhungszyklus, was laut Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, momentan aber eher unwahrscheinlich ist.

Zudem stehen erneut mehrere DAX-Konzerne, unter anderem Bayer, Merck oder auch die Telekom im Rampenlicht. Noch viel mehr Unternehmen sind es, die aus dem MDAX und SDAXihre Berichte vorlegen.

WALL STREET

Nach Inflationsdaten schlugen die US-Märkte am Mittwoch unterschiedliche Richtungen ein.

Der Dow Jones Index startete fester in die Sitzung, fiel im Verlauf jedoch in die Verlustzone zurück. Bis zum Handelsende konnte er sich jedoch seinem Vortagesschluss nähern und ging nur marginale 0,09 Prozent tiefer bei 33'531,00 Punkten in den Feierabend. Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete klar im Plus und behielt seine positive Tendenz anschliessend bei. Letztlich notierte er 1,04 höher bei 12'306,44 Zählern.

"Es ist ein Mini-Schritt in die richtige Richtung. Wir sehen ein erleichtertes Aufatmen an allen Märkten" - so kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners den weitgehend stabilen US-Preisauftrieb. Für die Märkte zähle, dass die Jahresrate weiter zurückgegangen sei. "Damit steigen die Chancen, dass die Fed im Juni nicht weiter an der Zinsschraube dreht."

ASIEN

In Asien zeigen sich die Börsen am Donnerstag bewegungsarm.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert in Tokio gegen 07:00 MESZ marginale 0,08 Prozent im Plus bei 29'146,88 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,11 Prozent auf 3'315,55 Indexpunkte nach. In Hongkong verliert der Hang Seng 0,20 Prozent auf 19'721,83 Zähler.

Die günstig ausgefallenen US-Preisdaten vom Vortag, die der US-Notenbank tendenziell Spielraum für eine Zinserhöhungspause im Kampf gegen die Inflation geben, wirkten zwar stützend heisst es, für einen kräftigeren Aufwärtsimpuls sorgen sie aber nicht. Ähnlich verhält es sich mit in China im April deutlich stärker als gedacht gesunkenen Erzeugerpreisen, die der dortigen Notenbank eine expansivere Geldpolitik erlauben könnten.

