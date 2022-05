SMI vorbörslich fester -- DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte freundlich präsentieren.

Der SMI notiert rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI notierten am Dienstag schlussendlich mit einem Plus von 0,74 Prozent bei 14'800,04 Einheiten bzw. von 0,94 Prozent bei 1'768,60 Zählern.

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte mit einer knapp freundlichen Eröffnung die Stabilisierung vom Vortag zunächst verteidigen. Am Dienstag war der Leitindex SMI nach vier Verlusttagen fester aus dem Handel gegangen. Unterstützung bekommt er dabei aktuell vor allem von den asiatischen Börsen, die zur Wochenmitte teilweise zulegen, während die Wall Street uneinheitlich geschlossen hatte. Das Hauptthema an diesem Tag sind Inflationsdaten. In China sind diese stärker gestiegen als erwartet, wie die Daten vom Morgen zeigen.

Für die USA werden Konsumentenpreise im Tagesverlauf erwartet. Analysten gehen davon aus, dass sie gegenüber März leicht gesunken sind. "Steigende Preise sind in aller Munde, zumal die US-Notenbank die Zinsen anhebt und ihre Bilanz reduziert, um die Inflation zu bekämpfen", fasst ein Stratege die Bedeutung zusammen. Manche Marktteilnehmer meinen, die erwarteten Daten könnten einen Wendepunkt signalisieren, wenn sie wie erwartet oder sogar schwächer ausfallen. Sollte sie hingegen "heisser" als erwartet ausfallen, wäre dies negativ - da dies bedeuten könnte, dass das Fed eine noch härtere Gangart bei den Zinssätzen einschlagen könnte. Dies wiederum würde Ängste schüren, dass die Notenbanker damit eine Rezession auslösen könnten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch mit Gewinnen erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich weit im Plus.

Die Vorgaben sind gemischter Art: Die Wall Street hat sich auf dem tiefsten Niveau seit über einem Jahr schwer getan. In China allerdings zogen die Börsen an, was Marktbeobachter mit einem nachlassenden Corona-Infektionsgeschehen begründeten. Dies nähre die Hoffnung, dass die wachstumszehrenden Beschränkungen gelockert werden. Wegen Chinas Rang als besonders wichtige Exportnation sorgen die Lockdowns derzeit global für viel Unsicherheit.

Am Nachmittag kommen aus den USA wichtige Inflationsdaten vom April - für die Experten der ING die "Big Story" des Tages, vor der es die Anleger vermutlich eher ruhig angehen lassen. Die grosse Frage lautet, ob die hohe US-Inflation beginnt, sich zu verlangsamen und der geldpolitische Druck auf die US-Notenbank Fed damit zunächst nicht mehr grösser wird.

Die Helaba beobachtete zuletzt eine leichte Entspannung bei den Energiepreisen, was im April wohl einen dämpfenden Einfluss haben sollte. Sie verwiesen aber auf die derzeit hohen Schwankungen vor allem der Benzinpreise. "Deshalb bereits ein Ende des Inflationsschubes auszurufen oder das Inflationsproblem als überwunden anzusehen, wäre wohl verfrüht", warnten die Experten.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich im Verlauf volatil.

Der Dow Jones pendelte zwischen Gewinn- und Verlustzone und schloss am Ende 0,27 Prozent tiefer bei 32'160,15 Punkten. Der NASDAQ Composite konnte nach volatilem Verlauf unterdessen Gewinne in den Feierabend retten, hier war schlussendlich ein Plus von 0,98 Prozent auf 11'737,67 Punkte zu sehen.

Inmitten der Nervosität über die Geldpolitik der US-Notenbank bestehe wieder eine gewisse Nachfrage nach Anlagemöglichkeiten, hiess es aus dem Handel. Die Anleger blieben aber gefangen zwischen einer hartnäckig hohen Inflation und einer restriktiven Politik der Zentralbanken, die das Wirtschaftswachstum verlangsamen und einige Länder sogar in eine Rezession stürzen könnte.

ASIEN

Die Börsen in Asien können zur Wochenmitte Gewinne verbuchen.

Der Nikkei notiert gegen 07:00 MESZ marginale 0,09 Prozent höher bei 26'190,52 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite derweil um 1,63 Prozent auf 3'085,43 Zähler. Der Hang Seng gewinnt 1,72 Prozent auf 19'971,18 Punkte.

Vielerorts halten sich die Anleger in Erwartung der US-Verbraucherpreise für April zurück, die im späteren Tagesverlauf veröffentlicht werden, wenn der Handel an den asiatischen Börsen längst beendet ist. Volkswirte erwarten, dass sich der Preisauftrieb im Vergleich zum Vormonat abgeschwächt hat. Sollten die Preise aber doch deutlicher gestiegen sein als prognostiziert, dürfte das neue Spekulationen über eine möglicherweise noch entschlossenere Inflationsbekämpfung durch die US-Notenbank anheizen und die Aktienmärkte belasten.

In China sind Verbraucher- und Erzeugerpreise auf Jahressicht etwas stärker gestiegen als erwartet. Allerdings hat sich die Teuerung gemessen an den Erzeugerpreisen im April auf Monatssicht etwas verlangsamt. Das weckt Hoffnungen, dass die chinesische Notenbank (PBoC) ihre Geldpolitik noch etwas lockern könnte. Marktteilnehmer verweisen daneben auch auf Medienberichte, wonach US-Präsident Joe Biden die Abschaffung von Zöllen auf chinesische Güter prüft, als eine Massnahme gegen die Inflation.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires