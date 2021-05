SMI vor tieferem Start -- DAX vorbörslich im Minus -- Märkte in Fernost mehrheitlich mit Abgaben

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird mit schwächeren Notierungen erwartet.

Der SMI büsst vorbörslich ein.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI präsentieren sich daneben ebenfalls leichter.

Mit einer schwächeren Eröffnung am Schweizer Handelsplatz rechnen Marktteilnehmer am Dienstag. "Besonders Technologiewerte dürften unter Druck geraten", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die extrem schwachen Branchenvorlagen aus den USA und aus Japan. Daneben kehrt die Tapering-Spekulationen zurück. In Australien dürften die Wertpapierkäufe der Notenbank schon bald zurückgefahren werden, und in China sorgen die hohen Rohstoffpreise für deutlichen Auftrieb bei den Erzeugerpreisen. Im Jahresvergleich sind sie im April um 6,8 Prozent gestiegen, stärker als mit 6,5 Prozent erwartet. "Vor den US-Verbraucherpreisen am Mittwoch dürfte der Markt vorsichtig bleiben", sagt ein Marktteilnehmer. Die jüngsten US-Daten zu den Inflationserwartungen seien hoch und hätten am Montag die Stimmung belastet. Daneben steht weiter die Berichtssaison im Blick.

DEUTSCHLAND

Die Furcht vor Inflation dürfte den DAX am Dienstag deutlich sinken lassen.

Im vorbörslichen Geschäft gibt der DAX ab.

Steigende Rohstoffpreise und damit einhergehend die Furcht vor Inflation belasten am Dienstag den deutschen Leitindex deutlich, womit er sich von seinem Rekordhoch bei etwas über 15'500 Punkten weiter entfernt. Auch weltweit gingen die Aktienmärkte deshalb auf Talfahrt, US-Technologiewerte an der NASDAQ kamen besonders unter die Räder ebenso wie Aktien in Japan.

Es sei schon erstaunlich, wie plötzlich das Inflationsthema wieder aufgetaucht sei, nachdem am vergangenen Freitag diesbezügliche Sorgen nach einem schwachen US-Arbeitsmarktbericht erst einmal vom Tisch gewesen seien, sagte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners erklärte: Steigende Inflation allein wäre für die Aktienmärkte noch kein grosses Problem, allerdings gingen damit meist steigende Zinsen einher. Diese liessen einerseits die Finanzierungskosten steigen. Und andererseits würden Anleihen damit wieder zu einer echten Alternative zu Aktien.

In dem schwächeren Börsen-Umfeld verarbeiten die Anleger in Deutschland am Dienstag eine grosse Menge an Quartalszahlen, insbesondere von Unternehmen aus dem MDAX und SDAX. Aus dem DAX berichtet der Versorger E.ON.

WALL STREET

Die Wall Street notierte zum Wochenauftakt mit Verlusten.

Der Dow Jones kletterte im Handelsverlauf erstmals über 35'000 Punkte und markierte damit ein neues Allzeithoch. Am Ende gab der US-Leitindex aber nach und verlor 0,09 Prozent auf 34'745,16 Punkte. Der NASDAQ Composite rutschte unterdessen deutlicher ab und verabschiedete sich 2,55 Prozent schwächer bei 13'401,86 Punkten aus dem Handel.

Experten zufolge ist eine baldige Straffung der amerikanischen Geldpolitik erst einmal vom Tisch, nachdem am Freitag der Arbeitsmarktbericht enttäuscht hatte.

Gleichwohl fiel auf, dass die Rendite der viel beachteten zehnjährigen US-Staatsanleihen nur kurz negativ auf den Jobbericht reagiert hat und nun schon wieder über dem Niveau von kurz vor der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten liegt. Die schlechten Daten seien kein Freifahrtschein für eine zeitlich unbegrenzte ultralockere Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve, kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Höhere Zinsen machen für gewöhnlich Technologie-Unternehmen besonders zu schaffen, weil sie viel Geld für Wachstum und Investitionen benötigen. Steigen die Zinsen, steigen auch die Kosten ihrer Finanzierungen.

ASIEN

Die Indizes in Asien müssen am Dienstag teilweise herbe Verluste verzeichnen.

In Tokio bricht der Nikkei derzeit um 3,16 Prozent ein auf 28'584,19 Punkte.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland sogar um 0,30 Prozent zulegt auf 3'438,87 Zähler, verbucht der Hang Seng in Hongkong einen Abschlag von 1,55 Prozent auf 28'153,81 Einheiten.

Eine Kombination aus Inflationssorgen und Coronakrise treibt die Aktienkurse in Asien auf breiter Front auf Talfahrt. Wie schon in den USA werden vor allem Technologiewerte verkauft. Während das Schreckgespenst Inflation in den USA weiter umgeht, belegt eine deutliche Steigerung der Erzeugerpreise über der Markterwartung in China, dass Inflation ein eher globales Thema ist. Händler verweisen dazu auf die stark gestiegenen Rohstoffpreise. Die Inflationsentwicklung könnte Notenbanken zum Gegensteuern zwingen und so das günstige Umfeld für Aktien beeinträchtigen. Dazu gesellen sich die Schreckensnachrichten aus Indien, wo die Coronakrise immer weiter ausser Kontrolle läuft. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt derweil vor der indischen Variante des Coronavirus. In Malaysia hat die Regierung den Lockdown auf das ganze Land für einen Monat ausgedehnt.

