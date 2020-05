SMI vorbörslich etwas fester -- DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische Markt dürfte am Montag positive Vorzeichen ausweisen. In Deutschland tendiert der DAX vorbörslich höher. In Asien geht es zum Wochenstart aufwärts.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich zum Wochenstart freundlich zeigen.

Der Leitindex SMI bewegt sich am Montag vorbörslich knapp auf grünem Terrain.

Vor dem Wochenende wiesen die Nebenwerteindizes SLI und SPI Gewinne aus.

Mit weiter steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler zum Auftakt in die neue Woche. Gestützt wird die Stimmung von den günstigen Vorlagen: "Der Kampf gegen die Pandemie mit der geballten Kraft von Fiskal- und Geldpolitik stützt die Kurse", sagt ein Händler. Die gute Stimmung aus Asien schwappe nun nach Europa über.

Mehrere der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder Europas lockern ab Montag ihre strikten Ausgangssperren: Frankreich, Spanien und Belgien wollen wegen sinkender Infektions- und Todeszahlen nach fast zwei Monaten einen Schritt in Richtung Normalität wagen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Montag fester präsentieren.

Der DAX wird zum Wochenstart mit Gewinnen erwartet.

Nach der letztlich kaum veränderten Vorwoche steht in der DAX-Erholung am Montag nun ein neuerlicher Test der Marke von 11'000 Punkten an. Vor zwei Wochen war dieser Test trotz des bisherigen Erholungshochs nach dem Corona-Crash von gut 11'235 Punkten noch nicht nachhaltig gelungen. Die Rezessionswarnung der EZB hatte den DAX damals wieder in die Knie gezwungen. Die Vorzeichen stehen angesichts der weiteren Normalisierung in der Corona-Krise nun allerdings recht gut: Bereits an der Wall Street am Freitag und am Morgen in Asien blieben die Anleger risikofreudig. Die Märkte legten zu.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es vor dem Wochenende aufwärts.

Der Dow Jones eröffnete höher und baute die anfänglichen Aufschläge noch weiter aus. Letztlich stand ein Plus von 1,91 Prozent auf 24'331,32 Punkte an der Kurstafel. Auch für den NASDAQ Composite standen die Börsenampeln auf Grün: Er gewann 1,58 Prozent auf 9'121,32 Zähler.

Deutlich im Plus präsentierten sich die US-Börsen am letzten Handelstag der Woche, nachdem die Arbeitsmarktdaten (Payrolls) für April nicht so schlimm ausgefallen sind wie befürchtet.

Die Zahl der Beschäftigten nahm in den USA ausserhalb der Landwirtschaft im vergangenen Monat um 20,5 Millionen ab. Volkswirte hatten den Rückgang auf 21,5 Millionen geschätzt. Die Arbeitslosenquote sprang auf 14,7 Prozent - den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1948. Hier hatten die Ökonomen mit 16 Prozent gerechnet, nachdem die Quote im März noch bei 4,4 Prozent gelegen hatte.

Dass die Marktreaktion nicht euphorischer ausfiel, dürfte daran gelegen haben, dass andere Daten vom Arbeitsmarkt an den beiden vorigen Tagen schon Hoffnungen geweckt hatten, dass das Schlimmste überstanden sein könnte. So hatte der private Dienstleister ADP am Mittwoch zwar einen Stellenabbau in Millionenhöhe gemeldet, der aber etwas geringer ausfiel, als Volkswirte vorhergesagt hatten. Und die am Donnerstag veröffentlichte Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war in der Woche zum 1. Mai mit rund 3,2 Millionen schon merklich niedriger als in der Woche davor, als über 3,8 Millionen Anträge gestellt wurden.

Derweil verlor die Coronavirus-Krise unter den Anlegern allmählich etwas von ihrem Schrecken, denn viele Länder lockern die Beschränkungen, die sie zur Eindämmung der Pandemie angeordnet hatten. Mit Erleichterung wird an den Märkten auch zur Kenntnis genommen, dass der Handelskrieg zwischen China und den USA vorerst nicht wieder aufzuflammen scheint. Beide Seiten haben sich dazu bekannt, die im Januar getroffenen Vereinbarungen voranzutreiben. Vorwürfe der USA, China habe die Ausbreitung des Coronavirus nicht verhindert, hatten zuletzt Befürchtungen geweckt, dass die USA neue Strafzölle gegen die Volksrepublik verhängen könnte. China hat seinerseits dazu beigetragen die Wogen zu glätten, indem es am Donnerstag Restriktionen gegen ausländische institutionelle Anleger lockerte.

Geschäftszahlen hatten schon am Donnerstag nach Börsenschluss unter anderem GoPro und Uber veröffentlicht.

ASIEN

Am Montag dominieren an Asiens Börsen die Bullen.

In Japan verbucht der Nikkei gegen 07:00 MESZ einen Zuwachs von 1,37 Prozent auf 20'455,62 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite derweil 0,13 Prozent höher bei 2'899,01 Zählern. In Hongkong gewinnt der Hang Seng 1,97 Prozent auf 24'706,50 Punkte.

Der etwas besser als befürchtet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für April sowie das weltweit zu beobachtende schrittweise wieder Hochfahren des öffentlichen und geschäftlichen Lebens sorgen am Montag an den ostasiatischen Börsen für Zuversicht. Zur guten Stimmung trägt daneben bei, dass China und die USA sich gegenseitig versichert haben, intensiv an der Umsetzung des sogenannten Phase-1-Deals zur Beilegung des Handelsstreits zu arbeiten.

Marktbeobachter verweisen ausserdem darauf, dass die chinesische Zentralbank mehr tun will, um der unter der Corona-Krise leidenden Wirtschaft besser unter die Arme zu greifen. In ihrem geldpolitischen Quartalsbericht wiederholte sie ihre ablehnende Haltung gegenüber der Massnahme, die Wirtschaft mit Überschuss-Krediten zu fluten, nicht mehr.

