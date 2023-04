SMI und DAX stärker -- Asiens Börsen üerwiegend fester

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag von seiner freundlichen Seite.

So eröffnete der SMI 0,52 Prozent höher bei 11'288,52 Punkten und liegt auch anschliessend klar in der Gewinnzone.

Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI legen zeitweise zu.

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert im frühen Geschäft am Dienstag nach den Osterfeiertagen fester. Positive Vorgaben aus den USA und aus Japan sorgten für eine gute Stimmung, heisst es am Markt. Zwar hätten die am vergangenen Freitag veröffentlichten starken US-Arbeitsmarktdaten bei den Anlegern zunächst Zinssorgen geschürt. Da es zuletzt aber auch Anzeichen für eine leichte Abschwächung des US-Arbeitsmarktes gab, hätten sich diese Sorgen wieder gelegt.

Dennoch bleibt die Geldpolitik im Fokus. In der ebenfalls verkürzten neuen Woche werden nämlich am Mittwoch die US-Inflationszahlen veröffentlicht. Diese könnten dem Fed die nötige Munition für eine weitere Zinserhöhung um einen Viertelpunkt im Mai geben. Am selben Tag am Abend wird ausserdem das Protokoll der jüngsten Sitzung des Fed veröffentlicht. Daneben dürften auch von der US-Bilanzsaison, die nun an Schwung gewinnt, vermehrt Impulse ausgehen. Vor allem die am Freitag anstehenden Quartalsergebnisse der US-Grossbanken JPMorgan Chase, Citigroup und Wells Fargo dürften nach den Bankenturbulenzen besonders im Rampenlicht stehen, heisst es weiter.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Dienstag zu.

So startete der DAX 0,72 Prozent fester bei 15'710,45 Zählern und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus.

Positive Vorgaben aus Übersee haben den DAX nach dem langen Osterwochenende erneut in Richtung seines Hochs seit Januar 2022 getrieben. In den USA, wo der Handel tags zuvor wieder aufgenommen worden war, hatten die Börsen auf den am Karfreitag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht mit leichten Kursgewinnen reagiert. Die meisten Aktienmärkte Asiens folgten den Aufwärtsimpulsen an diesem Morgen.

Laut den Experten der Helaba bleibt der DAX mit Blick auf den Chart "technisch im Vorteil". Christoph Geyer, ebenfalls Chart-Analyst und Börsenexperte, äusserte sich ähnlich, aber schränkte laut awp auch ein: "Die Saisonalität deutet auf einen weiteren Anstieg hin, die Stimmung scheint eher verhalten zu sein".

ASIEN

Mehrheitlich mit Aufschlägen präsentieren sich die asiatischen Börsen am Dienstag.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Gewinn von 1,05 Prozent bei 27'923,37 Zähler. Hier stützte abermals der schwache Yen.

Der neue Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, hatte am Vortag nach Handelsende bekräftigt, dass er die ultralockere Geldpolitik seines Vorgängers Haruhiko Kuroda fortsetzen will. Es sei nicht einfach, eine Inflation von 2 Prozent auf nachhaltige und stabile Weise zu erreichen, so Ueda auf einer Pressekonferenz. In Anbetracht dessen sollte die Notenbank die negativen Zinssätze beibehalten und ihre Politik zur Steuerung der Zinskurve vorerst fortsetzen, so der neue BoJ-Gouverneur, der sein Amt am Sonntag angetreten hat.

In China verliert der Shanghai Composite aktuell (09:37 Uhr) 0,05 Prozent auf 3'313,57 Punkte. In Hongkong zieht der Hang Seng um 0,68 Prozent auf 20'468,89 Stellen an.

In Shanghai belasteten die veröffentlichten Konjunkturdaten etwas. Die Verbraucherpreise fielen im März gegenüber dem Vormonat schwächer aus als erwartet. Dies deute darauf hin, dass die wirtschaftliche Erholung in China nicht stark genug gewesen sei, um die Preise in die Höhe zu treiben, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Zentralbank erhöhe, sagte Zhiwei Zhang, Ökonom bei Pinpoint Asset Management. "Da die Inflation in China sinkt und der Zinserhöhungszyklus in den USA sich dem Ende zuneigt, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die PBOC." Die Erzeugerpreise fielen im März gegenüber dem Vorjahr im Rahmen der Erwartungen aus.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires