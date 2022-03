Ukraine-Krieg im Blick: SMI und DAX freundlich erwartet -- Asiatische Börsen mit deutlichen Abgaben

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich vor dem Wochenende eine leichte Erholung ab.

Der SMI steht in vorbörslichen Indikationen um 0,61 Prozent höher bei 11'461 Indexpunkten. Am Donnerstag schloss er 0,89 Prozent tiefer bei 11'391,10 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI beendeten den Donnerstag ebenfalls tiefer. Zum Handelsende wiesen sie Abschläge von 0,93 Prozent auf 1'795,36 Zähler bzw. 0,92 Prozent auf 14'496,25 Stellen aus.

Auch zum Wochenausklang dürfte der Ukraine-Krieg an den Finanzmärkten im Mittelpunkt stehen. Zuletzt hatte für Ernüchterung gesorgt, dass ein Vermittlungsversuch der Türkei keine wesentlichen Ergebnisse gebracht hat.

Konjunkturdaten stehen zum Wochenausklang zwar einige auf dem Programm, allerdings eher aus der zweiten Reihe, mit meist geringerer Marktrelevanz. Wegen des Ukraine-Kriegs spielen Wirtschaftsdaten derzeit eine geringere Rolle als sonst.

Ein Auge dürften Anleger auf Inflationsdaten aus Deutschland und Spanien werfen. In Deutschland ist die HVPI-Inflation im Februar weiter gestiegen. Am Donnerstag hatte die EZB wegen der hohen Inflation eine raschere Verringerung ihrer konjunkturstützenden Wertpapierkäufe beschlossen. Aus den Reihen der Notenbank äussern sich vor dem Wochenende einige Vertreter.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Freitag etwas fester erwartet.

Der DAX steigt in vorbörslichen Indikationen um 0,50 Prozent auf 13'509 Punkte. Am Donnerstag ging er schlussendlich 2,93 Prozent schwächer bei 13'442,10 Punkten in den Feierabend.

Die Situation an den Aktienmärkten bleibt angesichts des Ukraine-Kriegs und der hohen Inflation angespannt. Das Treffen der Aussenminister Russlands und der Ukraine in der Türkei hatte keine wesentlichen Fortschritte gebracht. "Hoffnungen auf schnellen Frieden in der Ukraine haben sich bisher nicht erfüllt", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners am Morgen.

"Trotz mehrerer Signale, die für einen 'Buy the Dip'-Ansatz bei Aktien sprechen, sind wir weiterhin der Meinung, dass die kurzfristigen Risiken eher nach unten gerichtet sind", schrieb Analyst Jonathan Stubbs von der Berenberg Bank in einer Strategiestudie. Schwache Tage böten sich demnach nicht unbedingt an, um den Aktienbestand aufzustocken. Auch die Aussicht auf steigende Zinsen wegen der hohen Inflation hält die Aktienkurse derzeit im Zaum.

WALL STREET

Mit der Kurserholung an der Wall Street war es am Donnerstag schon wieder vorbei.

So schloss der Dow Jones am Donnerstag 0,34 Prozent tiefer bei 33'174,07 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite gab nach und verlor 0,95 Prozent auf 13'129,96 Punkte.

Die Anleger sorgten sich weiter um die ökonomischen Folgen des Krieges, nachdem sich die Hoffnung vom Mittwoch auf eine Annäherung Russlands und der Ukraine zunächst zerschlagen hat. Das Treffen der Aussenminister beider Länder in Antalya in der Türkei brachte keine wesentlichen Fortschritte.

Die zuletzt stark gestiegenen Energiepreise und die daraus resultierend beschleunigte Inflation befeuerten die Sorgen vor einer Konjunkturabschwächung. Im Blick stehen nunmehr die Notenbanken. Die Europäische Zentralbank (EZB) reagierte auf die Teuerung und tritt nun bei ihren Anleihenkäufen schneller als geplant auf die Bremse. Gleichzeitig bleibt der Leitzins im Euroraum vorerst weiter auf dem Rekordtief von null Prozent. Die Anleger werteten dies als Signal, dass sich trotz aller konjunkturellen Risiken die Zeiten der lockeren Geldpolitik dem Ende nähern. Am Markt wird nun mit einer Zinserhöhung durch die EZB im September gerechnet.

Daneben richtete sich der Fokus auf die US-Notenbank. "In der kommenden Woche wird die Fed ihre Zinsentscheidung vortragen und auch die jüngsten Inflationsentwicklungen berücksichtigen müssen", schrieb Marktbeobachter Andreas Lipkow von comdirect. Die Verbraucherpreise in den USA sind im Februar um fast acht Prozent gestiegen. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte selbst nach dem Angriff auf die Ukraine eine Leitzinserhöhung für März in Aussicht gestellt.

ASIEN

Nach der Zwischenerholung am Donnerstag geht es am Freitag mit den Aktienkursen in Asien wieder abwärts.

In Japan fällt der Leitindex Nikkei gegen 6:50 Uhr unserer Zeit um 2,15 Prozent auf 25'138 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland sackt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 1,21 Prozent auf 3'256 Einheiten ab. In Hongkong geht es für den Hang Seng derweil um 2,45 Protent tiefer auf 20'379 Indexpunkte.

Die asiatischen Indizes folgen damit den Vorgaben der Wall Street, nachdem Hoffnungen auf Fortschritte der Diplomatie zwischen Russland und der Ukraine bei einem Aussenministertreffen enttäuscht wurden und Russland seinen Angriffskrieg unvermindert fortsetzt. Gerade auch mit Blick auf das Wochenende, an dem auf neue Entwicklungen nicht schnell reagiert werden kann, trennen sich die Anleger von Aktien und geben sicheren Häfen den Vorzug.

Daneben belastet die hohe Inflation, die beispielsweise in den USA im Februar mit 7,9 Prozent ein 40-Jahreshoch erreichte und wegen der die Notenbanken nach und nach auf Zinserhöhungskurs gehen. Zuletzt kamen am Vortag entsprechende falkenhafte Signale von der EZB. Damit geht an den Märkten weiter das Gespenst Stagflation um, also Inflation bei gleichzeitiger konjunktureller Stagnation.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires