SMI auf rotem Terrain -- DAX um Nulllinie -- Asiens Börsen im Plus

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt geht es im Donnerstagshandel abwärts.

Der SMI war zunächst 0,13 Prozent schwächer bei 10'894,84 Punkten gestartet und gibt im Handelsverlauf weiter nach.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI müssen leichte Verluste hinnehmen.

Trotz der überwiegend freundlichen Vorgaben aus Übersee herrscht Zurückhaltung am heimischen Börsenparkett. Im Fokus stehe ganz klar die Sitzung der EZB am Nachmittag. Bis dahin dürften sich die Anleger nicht aus der Deckung wagen, heisst es von Händlerseite.

Dabei dürfte der EZB-Rat vor allem über den Anstieg der Staatsanleiherenditen sprechen. Man erwartet überwiegend, dass sich die EZB beunruhigt über die Entwicklung zeigt und eine Reaktion in Aussicht stellt. "Im Anschluss an die Sitzung dürfte die Positionierung auf den grossen Verfall, den Hexensabbat, am morgigen Freitag starten." Zuletzt habe der Markt von den etwas schwächeren Renditen speziell der Staatsanleihen Rückenwind erhalten. "In den vergangenen Wochen wirkten steigende Renditen als Katalysator für Aktienrückgänge, während andererseits, wenn die Renditen stabil blieben oder nachgaben, dies typischerweise Aktienkäufe auslöste", fasst ein Händler die Entwicklung zusammen.

Am Schweizer Aktienmarkt richten sich die Blicke am Donnerstag auf weitere Zahlenvorlagen. Darunter beispielsweise Ascom und Meyer Burger. Das Technologieunternehmen steigert 2020 den Gewinn und will weiter wachsen. Dagegen kommt es bei Meyer Burger zu einem Jahresabschluss mit hohem Verlust - das neunte mal in Folge. Ausserdem hat die Industriegruppe Cicor hat im Geschäftsjahr 2020 einen markanten Umsatzeinbruch erlitten.

DEUTSCHLAND

Der DAX hält sich am Donnerstag auf Rekordniveau.

Der DAX startete 0,09 Prozent höher bei 14'553,54 Punkten auf Rekordniveau, anschliessend fällt er jedoch etwas zurück.

"Der deutsche Leitindex eilt aktuell von Hoch zu Hoch", sagte der Charttechniker Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel. Durch den jüngsten Aufwärtsschwung sei das charttechnische Bild überaus freundlich. Er sieht eine weitere Bestmarke als "Durchgangsstation" in Richtung der 15'000-Punkte-Marke.

Das lange erwartete gewaltige Konjunkturpaket des US-Präsidenten Joe Biden zur Bewältigung der Corona-Krise ist beschlossene Sache. Was Inflationssorgen betrifft, reagierten die Märkte am Vortag zudem erleichtert darauf, dass eine negative Überraschung bei den US-Inflationszahlen ausblieb. Der Fokus wechselt am Donnerstag auf die Europäische Zentralbank (EZB).

WALL STREET

Die Wall Street verbuchte zur Wochenmitte Gewinne.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung am Mittwoch im Plus und kletterte anschliessend weiter nach oben. Schlussendlich verliess er den Handel 1,46 Prozent höher bei 32'297,09 Einheiten. Im Verlauf erzielt der US-Leitindex bei 32'389,50 Einheiten ein neues Rekordhoch. Der NASDAQ Composite konnte zum Start zulegen, fiel jedoch zurück und pendelte um die Nulllinie. Schlussendlich wies er minus 0,04 Prozent auf 13'068,83 Punkte aus.

Anleger blickten am Mittwoch vor dem Börsenstart bereits gespannt auf Verbraucherpreiszahlen aus den USA, nachdem zuletzt Inflationsängste die Anleiherenditen nach oben getrieben hatten. Im Grossen und Ganzen erfüllten die Teuerungsdaten die Erwartungen. Nach Einschätzung der Helaba scheint der Preisdruck zuzunehmen, schliesslich liege die Gesamtteuerungsrate auf dem höchsten Stand seit einem Jahr. Grösser werden sollten die Inflationssorgen dennoch nicht, so Volkswirt Ulrich Wortberg von der Landesbank. Er verwies darauf, dass die Teuerung mit erhöhten Energiekosten in Zusammenhang stehe, die Kernrate aber leicht gesunken sei.

Die zuletzt aufgekommenen Inflationssorgen standen in Zusammenhang mit einem neuen gigantischen Konjunkturpaket, das an diesem Mittwoch vor der finalen Verabschiedung stand. Im Tagesverlauf wurde die Zustimmung des Repräsentantenhauses zum 1,9 Billionen Dollar schweren Massnahmenpaket mitgeteilt, mit dem der neue US-Präsident Joe Biden die Folgen der Corona-Pandemie abfedern will.

ASIEN

An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag deutlich aufwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei legte letztlich 0,6 Prozent auf 29'211,64 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite zum Handelsschluss 2,36 Prozent auf 3'436,83 Zähler. Daneben verbuchte der Hang Seng in Hongkong ein Plus von 1,65 Prozent auf 29'385,61 Stellen.

Als Treiber wirkt aber auch, dass im US-Senat das 1,9 Billionen schwere Massnahmenpaket der neuen US-Regierung nun endgültig unter Dach und Fach gebracht wurde. Kurzfristig dürften stabile Anleiherenditen und ein schwächerer Dollar zu erwarten sein und an den Aktienmärkten für Beruhigung sorgen, glauben die Analysten von Axi. Zugleich warnen sie aber auch vor einer möglicherweise restriktiveren Geldpolitik in China, nachdem auf dem Nationalen Volkskongress eine höhere Schuldenaufnahme und Grenzen für das staatliche Haushaltsdefizit Thema gewesen seien.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires